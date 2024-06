Solstyce cÃ©lÃ¨bre le solstice dâ€™Ã©tÃ© en illuminant lâ€™avenir avec lâ€™Ã©nergie solaire

Le 21 juin, alors que le soleil atteint son zénith, Solstyce célèbre le solstice d’été en mettant en lumière l’énergie solaire. Cette journée symbolique est l’occasion idéale pour découvrir Solstyce, une entreprise dont le nom et la mission sont inspirés par ce phénomène astronomique. En tirant parti de la puissance du soleil, Solstyce se consacre à la promotion et à l’innovation dans le domaine de l’énergie solaire. Une histoire inspirante et lumineuse!

Depuis sa création en 2009, Solstyce a permis à 1 500 entreprises de franchir le pas vers une consommation énergétique responsable. Grâce à une équipe dynamique de 140 collaborateurs répartis sur 8 agences à travers la France, l’entreprise accompagne la transition énergétique des entreprises et des territoires. Solstyce propose des solutions énergétiques durables, apportant plus d’indépendance et d’autonomie aux acteurs économiques et institutionnels qui agissent dès aujourd’hui pour demain.

L’aventure de Solstyce a commencé par une vision audacieuse et une passion pour l’innovation. Guillaume David, un des cinq fondateurs, cherchait un mot élégant et disruptif pour révolutionner le secteur du photovoltaïque. En décembre 2009, en descendant la rue de Miromesnil lors d’un beau matin ensoleillé, il a eu un déclic : Solstyce était né ! Ce nom incarne parfaitement l’esprit de l’entreprise : lumineux, inspirant et porteur d’espoir.

Des valeurs fortes et un engagement pour l’avenir

Solstyce ne se contente pas de fournir des solutions technologiques de pointe. L’entreprise s’engage également à sensibiliser et à accompagner ses clients tout au long de leur transition vers une énergie propre. Grâce à un service client dédié et des conseils personnalisés, chaque projet devient une expérience enrichissante et gratifiante pour ses partenaires et ses clients.

Les ambitions et la raison d’être de Solstyce sont ancrées dans des valeurs solides :

Etre acteur de la transition énergétique : agir et avoir un impact positif sur l’environnement

: agir et avoir un impact positif sur l’environnement Oser entreprendre sans limites : innover constamment et repousser les frontières sur possible

: innover constamment et repousser les frontières sur possible Créer une équipe partageant les mêmes valeurs : collaborer dans un esprit de solidarité et d’engagement commun

Apprendre tous les jours et relever les défis : s’adapter, évoluer et continuer à exceller

Un futur rayonnant grâce à Solstyce

Au cours des 15 dernières années, Solstyce s’est affirmé comme un acteur français majeur dans le domaine de l’énergie photovoltaïque. En collaborant étroitement avec des entreprises de taille moyenne, des grandes entreprises et des collectivités territoriales, comme LIDL, Decathlon, ou encore Renault Groupe, Solstyce propose des conseils experts et conçoit divers types de centrales photovoltaïques, contribuant ainsi significativement au développement de l’énergie solaire dans le pays.

En ce solstice d’été, Solstyce invite ses partenaires, clients et le grand public à célébrer la lumière et l’énergie positive. C’est le moment idéal pour découvrir comment chaque rayon de soleil peut être transformé en une source d’énergie propre, réduisant l’empreinte carbone et favorisant un avenir durable. Cette célébration est non seulement un hommage à la puissance du soleil, mais aussi un témoignage de l’impact positif que chaque individu et chaque entreprise peuvent avoir sur l’environnement en choisissant l’énergie photovoltaïque.