Monsieur le Premier Ministre, l’incertitude coÃ»te, un calendrier lui, ne coÃ»te rien

Dimanche 19 juillet, Enerplan a interpelÃ© une nouvelle fois le Premier ministre SÃ©bastien Lecornu dans une pleine page de La Tribune Dimanche : le solaire franÃ§ais est prÃªt Ã investir, Ã recruter et Ã produire.Â Mais le contexte d’incertitude pÃ¨se. Sur les investissements, sur l’emploi, sur la compÃ©titivitÃ© de la filiÃ¨re.

Publier le calendrier attendu des appels d’offres est un impÃ©ratif. Ce calendrier avait Ã©tÃ© promis Ã la filiÃ¨re au printemps. Chaque mois d’attente fragilise les entreprises de la filiÃ¨re et met en pÃ©ril 45 000 emplois directs sur tout le territoire. Pour soutenir cette interpellation d’Enerplan : tÃ©lÃ©chargez le kit de mobilisationÂ !

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