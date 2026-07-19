H4 Marseille Fos assure lâ€™alimentation en Ã©lectricitÃ© bas carbone de l’un des plus grands projets e-SAF d’Europe

H4 Marseille Fos, une coentreprise entre Hy2gen France et les dÃ©veloppeurs H2V, et EDF viennent de signer un accord de partenariat stratÃ©gique qui garantit la grande majoritÃ© de l’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© du premier projet euro-mÃ©diterranÃ©en e-SAF sur une base Ã long terme. Ce partenariat avec EDF combine des Ã©nergies renouvelables avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone provenant du rÃ©seau franÃ§ais. Un optimum Ã©nergÃ©tique pour sÃ©duire les acteurs de lâ€™aÃ©ronautiqueÂ !

Au cÅ“ur de cette production se trouve un mÃ©lange d’Ã©lectricitÃ© diversifiÃ© et Ã faible Ã©mission de carbone, composÃ© d’Ã©nergies renouvelables et d’Ã©nergie nuclÃ©aire, qui fournira la production de carburant d’aviation durable (e-SAF) sur le site de Fos-sur-Mer Ã partir de 2032. Dans le cadre de ce partenariat, un accord de dix ans sur l’approvisionnement en Ã©nergie nuclÃ©aire (CAPN : Contrat d’Allocation de Production NuclÃ©aire) a Ã©galement Ã©tÃ© conclu â€“ le premier du genre signÃ© par EDF avec un producteur d’hydrogÃ¨ne et de carburant synthÃ©tique. Â« La signature de ce CAPN avec EDF est une Ã©tape dÃ©cisive pour le projet H4. Il garantit, pendant dix ans, une partie du plus grand coÃ»t d’un projet e-SAF â€“ Ã savoir l’Ã©lectricitÃ© bas carbone, qui reprÃ©sente prÃ¨s d’un tiers des coÃ»ts totaux â€“ et crÃ©e la certitude de planification Ã long terme indispensable Ã la dÃ©cision finale d’investissement. C’est un signal fort pour toute l’industrie de la dÃ©carbonation de l’aviation en France Â» assure Alexis Martinez, Directeur GÃ©nÃ©ral H2V â€“ Directeur de projet H4 Marseille Fos.

Un projet phare pour la dÃ©carbonation de l’aviation

Avec ce projet, H4 Marseille Fos soutient l’objectif de l’UE de rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations d’Ã©nergie fossile et d’assurer un approvisionnement durable, sÃ»r et fiable Ã long terme dans ce secteur aÃ©ronautique, stratÃ©giquement important. Les carburants RFNBO tels que l’e-SAF apportent ainsi une double contribution : Ã l’empreinte climatique de l’aviation et Ã la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement en Europe. Avec l’approvisionnement en Ã©lectricitÃ© dÃ©sormais assurÃ©, le projet franchit une Ã©tape importante vers la dÃ©cision finale d’investissement (FID), prÃ©vue pour 2028. Ã€ partir de 2032, l’usine produira 75 000 tonnes d’e-SAF par an grÃ¢ce Ã la technologie mÃ©thanol-jet, rÃ©duisant les Ã©missions de gaz Ã effet de serre jusqu’Ã 84 % par rapport au kÃ©rosÃ¨ne fossile â€“ soit environ 240 000 tonnes d’Ã©quivalent CO2 Ã©vitÃ©es chaque annÃ©e.

Le projet apporte ainsi une contribution significative Ã l’objectif europÃ©en d’atteindre une part de 10 % de l’e-SAF dans les carburants d’aviation d’ici 2040 (RÃ¨glement ReFuelEU sur l’aviation), tout en soutenant Ã©galement la stratÃ©gie nationale franÃ§aise rÃ©visÃ©e sur l’hydrogÃ¨ne. H4 Marseille Fos reprÃ©sente des investissements de 1,6 milliard d’euros en France et la crÃ©ation de 165 emplois directs.

Hy2gen permet une production indÃ©pendante de carburant pour l’Europe

Le H4 Marseille Fos est conÃ§u autour de la technologie mÃ©thanol vers jet. Cela permet Ã©galement de traiter l’e-mÃ©thanol dÃ©livrÃ© par navire dans l’e-SAF sur place. Cette option technologique revÃªt une importance stratÃ©gique Ã long terme : elle permet l’importation d’e-mÃ©thanol â€“ qui peut, par exemple, Ãªtre produit de maniÃ¨re compÃ©titive en Afrique â€“ en Europe, ce qui le rend utilisable lÃ -bas industriellement. Cela fait du projet un contributeur Ã la rÃ©silience de l’approvisionnement en carburant de l’Europe : plutÃ´t que de rester dÃ©pendant Ã sens unique des importations d’Ã©nergie fossile, H4 Marseille Fos crÃ©e une chaÃ®ne de production flexible qui relie la demande europÃ©enne aux ressources renouvelables mondialement accessibles et rentables â€“ crÃ©ant ainsi une base d’approvisionnement robuste et diversifiÃ©e pour des carburants d’aviation durables en Europe.

Pourquoi l’Ã©lectricitÃ© bas carbone est importante pour la certification RFNBO

Pour produire de l’hydrogÃ¨ne RFNBO (Carburants renouvelables d’origine non biologique), le RÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© de l’UE 2023/1184 exige gÃ©nÃ©ralement l’utilisation d’Ã©lectricitÃ© renouvelable. Pour les zones d’appel d’offres avec une production d’Ã©lectricitÃ© particuliÃ¨rement faible en carbone, l’article 4 du rÃ¨glement prÃ©voit une exception reconnue : lorsque l’intensitÃ© carbone moyenne de l’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau est infÃ©rieure Ã 18 g Ã©quivalent CO2 par mÃ©gajoule, l’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau â€“ combinÃ©e aux PPA supplÃ©mentaires pour l’Ã©lectricitÃ© renouvelable et au respect des critÃ¨res de corrÃ©lation temporelle et gÃ©ographique â€“ peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme entiÃ¨rement renouvelable. Le rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais du continent atteint ce seuil â€“ notamment en raison de la forte part d’Ã©nergie nuclÃ©aire Ã faible Ã©mission de carbone dans son mix de production. Pour H4 Marseille Fos, cela signifie : la combinaison de l’Ã©nergie nuclÃ©aire fournie par EDF et d’autres PPA d’Ã©nergie renouvelable crÃ©e une base rÃ©glementaire solide pour la certification RFNBO de l’hydrogÃ¨ne produit sur le site â€“ et donc pour son Ã©ligibilitÃ© aux quotas europÃ©ens e-SAF. ParallÃ¨lement, la forte part de l’Ã©nergie nuclÃ©aire dans le rÃ©seau franÃ§ais offre une empreinte carbone exceptionnellement stable et prÃ©visible pour le projet.

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Un mix Ã©lectrique compÃ©titif et diversifiÃ© comme base de la dÃ©cision d’investissement

L’Ã©lectricitÃ© reprÃ©sente environ un tiers du coÃ»t total de production de l’e-SAF. Pour un projet de cette envergure, une alimentation Ã©lectrique compÃ©titive et prÃ©visible est donc un facteur clÃ© de rÃ©ussite. H4 Marseille Fos repose sur deux Ã©lÃ©ments complÃ©mentaires :

Ã‰nergie renouvelable : GrÃ¢ce Ã EDF Power Solutions France, des Accords d’Achat d’Ã‰lectricitÃ© (PPA) supplÃ©mentaires pour l’Ã©lectricitÃ© provenant de sources renouvelables sont en cours d’Ã©laboration et intÃ©grÃ©s au mix Ã©lectrique du projet.

GrÃ¢ce Ã EDF Power Solutions France, des Accords d’Achat d’Ã‰lectricitÃ© (PPA) supplÃ©mentaires pour l’Ã©lectricitÃ© provenant de sources renouvelables sont en cours d’Ã©laboration et intÃ©grÃ©s au mix Ã©lectrique du projet. Ã‰nergie nuclÃ©aire Ã faible Ã©mission de carbone : GrÃ¢ce au CAPN, EDF met Ã disposition de H4 Marseille Fos une capacitÃ© d’environ 150 MW de son parc nuclÃ©aire â€“ pour dix ans Ã partir du dÃ©but des opÃ©rations commerciales en 2032. Cela couvre une part importante de la demande annuelle d’Ã©nergie d’environ 2,8 TWh en termes compÃ©titifs et prÃ©visibles.

L’accord prÃ©voit une rÃ©partition Ã©quilibrÃ©e des opportunitÃ©s et des risques liÃ©s aux volumes d’Ã©lectricitÃ© effectivement produits, suivant la structure dÃ©jÃ Ã©tablie par EDF dans d’autres accords CAPN avec des clients industriels. Â« Avec cette CAPN, H4 Marseille Fos franchit une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement du premier projet euro-mÃ©diterranÃ©en e-SAF. EDF nous fournit un cadre d’alimentation Ã©lectrique Ã faible Ã©mission de carbone Ã long terme â€“ une condition nÃ©cessaire Ã la compÃ©titivitÃ© d’un projet e-SAF de cette envergure Â» conclut Cyril Dufau-Sansot, PDG de Hy2gen.