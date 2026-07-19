L’ACC “Made in en Normandie”

Le Groupe Lhotellier et la Caisse d’Epargne Normandie unissent leurs expertises pour rÃ©pondre aux dÃ©fis environnementaux et Ã©nergÃ©tiques du territoire normand. Dans un contexte oÃ¹ la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et la maÃ®trise des coÃ»ts de l’Ã©nergie constituent des enjeux stratÃ©giques, les deux partenaires souhaitent proposer aux acteurs Ã©conomiques normands des solutions concrÃ¨tes, innovantes et adaptÃ©es pour accÃ©lÃ©rer leur transition Ã©nergÃ©tique. Lâ€™ACC en levier principalÂ !Â Â

Cette convention entre le Groupe Lhotellier et la Caisse dâ€™Epargne Normandie vise Ã faciliter le dÃ©ploiement de centrales photovoltaÃ¯ques, quelle que soit la configuration des infrastructures concernÃ©es, et Ã accompagner les entreprises dans la rÃ©duction de leur empreinte carbone. Elle ouvre Ã©galement la voie Ã des projets collectifs favorisant la production et le partage d’une Ã©nergie renouvelable locale. Acteurs historiques du territoire et partenaires de longue date, le Groupe Lhotellier et la Caisse d’Epargne Normandie franchissent ainsi une nouvelle Ã©tape dans leur collaboration.

Des expertises complÃ©mentaires au service des projets de transition Ã©nergÃ©tique

Le Groupe Lhotellier met Ã disposition son expertise technique dans la conception, l’installation et la maintenance de centrales photovoltaÃ¯ques performantes, adaptÃ©es aux besoins spÃ©cifiques de chaque client. Il propose un accompagnement global, de l’Ã©tude du projet jusqu’Ã son exploitation, au travers de solutions clÃ©s en main. De son cÃ´tÃ©, la Caisse d’Epargne Normandie apporte son expertise en ingÃ©nierie financiÃ¨re et sa parfaite connaissance du tissu Ã©conomique rÃ©gional afin de faciliter l’accÃ¨s aux financements dÃ©diÃ©s Ã la transition Ã©nergÃ©tique. Elle accompagne la structuration des projets, fÃ©dÃ¨re les diffÃ©rents acteurs autour d’initiatives communes et favorise l’Ã©mergence de boucles locales d’Ã©nergie, crÃ©atrices de valeur pour les territoires. Elle met Ã©galement Ã disposition sa plateforme de financement participatif KiwaÃ¯, qui a dÃ©jÃ permis d’accompagner plusieurs projets photovoltaÃ¯ques en Normandie. Au-delÃ des bÃ©nÃ©fices environnementaux, cette collaboration contribue Ã renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique des entreprises tout en leur permettant de mieux maÃ®triser leurs coÃ»ts d’approvisionnement. Â« Ce partenariat vient officialiser les relations de confiance nouÃ©es depuis plusieurs annÃ©es entre nos deux Ã©tablissements. Il ouvre de nouvelles perspectives dâ€™accompagnement des acteurs Ã©conomiques dans leur transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã des solutions mutualisÃ©es comme les boucles locales dâ€™Ã©nergie interentreprises, modÃ¨les dâ€™autoconsommation collective innovants. Cette dÃ©marche tÃ©moigne de notre volontÃ© dâ€™Ãªtre utile au territoire et rÃ©pond Ã lâ€™engagement inscrit dans notre raison dâ€™Ãªtre dâ€™agir en faveur de la croissance durable et lâ€™attractivitÃ© de la Normandie Â» souligne Thierry Lagnon, prÃ©sident du directoire de la Caisse dâ€™Epargne Normandie.

DÃ©velopper des projets Ã©nergÃ©tiques au cÅ“ur des zones d’activitÃ©s Ã©conomiques

Ce partenariat se traduit Ã©galement par une ambition commune : favoriser l’Ã©mergence de collectifs d’entreprises au sein des Zones d’ActivitÃ©s Ã‰conomiques (ZAE) autour de projets de production et de partage d’Ã©nergie renouvelable en autoconsommation. Les dispositifs d’autoconsommation collective permettent en effet de mettre en relation, Ã l’Ã©chelle d’une mÃªme zone d’activitÃ©, les producteurs et les consommateurs d’Ã©lectricitÃ©. Ce modÃ¨le favorise les circuits courts Ã©nergÃ©tiques, renforce la rÃ©silience des entreprises et participe Ã l’attractivitÃ© durable des territoires. Dans cette dynamique, plusieurs rencontres Ã destination des dirigeants d’entreprises et des Ã©lus locaux ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© organisÃ©es par la Caisse d’Epargne Normandie sur l’ensemble du territoire normand. CoorganisÃ©es avec les associations ou clubs de dirigeants des ZAE, les collectivitÃ©s concernÃ©es et le Groupe Lhotellier, ces rÃ©unions ont pour objectif de prÃ©senter aux intÃ©ressÃ©s les bÃ©nÃ©fices de ces nouveaux modÃ¨les de production. Â« Les entreprises ont aujourd’hui besoin de rÃ©ponses simples face Ã des enjeux Ã©nergÃ©tiques devenus complexes. Notre rÃ´le est de mettre notre expertise au service de projets qui crÃ©ent de la valeur durable pour nos clients et pour les territoires. Avec la Caisse d’Epargne Normandie, nous partageons cette mÃªme volontÃ© d’agir concrÃ¨tement et collectivement pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en Normandie Â» prÃ©cise Paul Lhotellier, prÃ©sident du Groupe Lhotellier.