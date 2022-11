MONKILOWATT Ã©quipe MÃ©decins sans frontiÃ¨res en hÃ´pitaux de campagne

Favoriser l’appropriation des ressources énergétiques durables par les populations : telle est la vocation de MONKILOWATT, qui livrera dès la fin de l’année 2022, à l’ONG Médecins Sans Frontières, deux hôpitaux de campagne mobiles et totalement autonomes en énergie renouvelable. Une solution unique au monde et qui répond à de multiples besoins.

C’est après plusieurs années de développement que la société toulousaine MONKILOWATT livrera, fin 2022, ses deux premiers abris autonomes en énergie renouvelable, en qualité d’hôpitaux de campagne.

Lutter contre le changement climatique tout en sauvant des vies

« Quand nous avons imaginé notre produit, le cas ultime était de permettre à des personnes en plein désert de sauver des vies à l’intérieur de nos abris autonomes. Signer ce premier contrat avec Médecins Sans Frontières, l’une des plus grandes ONG du monde, est à la fois une évidence mais aussi une grande fierté », déclare Jean-Marc Lalane, Cofondateur de l’entreprise MONKILOWATT. Ces deux abris mobiles, appelés CONTAINWATT, seront déployés au Tchad et au Soudan du Sud, dès le premier trimestre 2023. Une solution unique qui permet à Médecins Sans Frontières de déployer un nouveau dispositif d’énergie décarbonée tout en réduisant son flux logistique et en sécurisant son approvisionnement en énergie.

150 m2 d’abri mobile et modulable

CONTAINWATT, est un dispositif très innovant à double fonction : il permet l’autonomie en électricité renouvelable ainsi que la création d’un abri totalement aménageable (de 70 à 200 m²). Pour Médecins Sans Frontières, l’abri sera de 150 m2. C’est à l’intérieur d’un seul conteneur maritime de 20 pieds (15m2) que se trouvent 6 tentes de 25m2 entièrement modulables, 90 panneaux photovoltaïques et 6 batteries de 10 kWh chacune. Une fois arrivé sur site, l’ensemble du dispositif est déployé grâce à un mécanisme simple, robuste et ingénieux. En effet, moins d’une journée suffit à deux personnes, pour l’installer, sans aucun engin ni connaissance particulière en électricité puisque le système est entièrement précâblé. Par ailleurs, MONKILOWATT ne fait appel qu’à des fournisseurs français et/ou européens pour atteindre les hauts niveaux de qualité et de fiabilité exigés par les usages de ses clients, notamment MSF.

CONTAINWATT : bien plus qu’un simple générateur d’électricité renouvelable

Si la fonction première de CONTAINWATT est d’être un générateur d’électricité renouvelable utilisable par des groupes de personnes et des populations qui n’ont pas d’électricité là où ils se trouvent, la solution permet également d’embarquer des abris puis de les déployer sous les panneaux photovoltaïques. Ainsi, la double fonction de ce concept breveté au niveau international se traduit par une contribution à la survie de personnes dans des milieux dépourvus de toute infrastructure… Les abris pouvant être des tentes souples, des tentes gonflables ou des bungalows préfabriqués, ses usages sont sans limites ! Dans cette optique, MONKILOWATT est en discussion très avancée auprès de potentiels clients dans les secteurs du BTP, pour les abris de chantiers, dans celui de l’évènementiel où la solution devrait être déployée lors des JO2024, mais aussi dans le secteur de la défense et la gestion des catastrophes internationales.

www.youtube.com/watch?v=OF38HmEYQt4