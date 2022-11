Lâ€™IRENA et Akuo signent un accord de partenariat pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

L’IRENA, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables et Akuo, producteur indépendant d’énergies renouvelables et distribués, ont signé lors de la COP27 un accord de partenariat. Représentés par Francesco La Camera, Directeur Général de l’IRENA, et Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo, les deux acteurs s’engagent ensemble à accélérer la transition énergétique. Pour un déploiement accéléré des énergies renouvelables !

Dans le cadre de ce partenariat d’une durée de 3 ans, Akuo et IRENA coopéreront pour la transition énergétique partout dans le monde et maximiseront les possibilités que peuvent porter le secteur privé dans le déploiement des énergies renouvelables, dans un contexte énergétique mondial.

Renforcer le lien entre l’énergie et l’alimentation en pleine mutation.

L’objet du présent accord de partenariat est de fournir un cadre (non exclusif) de coopération entre les deux acteurs pour la mise en œuvre d’activités d’intérêt mutuel visant à faire progresser la transition énergétique mondiale basée sur les énergies renouvelables, en soutien aux objectifs de développement durable et aux actions en faveur du climat. Les domaines de coopération sont pluriels. Il en va ainsi de l’initiative Lighthouses des PEID (petits États insulaires en développement), coordonnée par l’IRENA, qui vise à renforcer la résilience climatique, à améliorer l’efficacité de la reprise après une catastrophe, à renforcer le lien entre l’énergie et l’alimentation, l’eau et la santé, et à faciliter le partenariat public-privé, au profit des communautés locales par un soutien coordonné dans l’assistance technique, le développement des capacités, le développement des connaissances et des activités de sensibilisation,… Akuo s’engagera également activement dans la coalition d’action IRENA pour discuter des tendances du secteur, déterminer les actions, partager les connaissances et échanger les meilleures pratiques par le biais des différents groupes de travail de la coalition, en particulier le groupe sur les énergies renouvelables dans l’agriculture et le groupe sur les entreprises et les investisseurs.

« Déployer davantage d’énergies renouvelables »

Il sera aussi question d’échange de connaissances et participation au travail collaboratif animé par IRENA pour renforcer la pénétration des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques. Les forums d’investissement de l’IRENA sont à ce titre incontournables. Ces rendez-vous professionnels visent à tirer parti à la fois de la capacité des décideurs à créer des environnements favorables aux investissements dans la transition énergétique et à la fois de la capacité des développeurs à préparer des projets compétitifs. Les deux entités collaboreront enfin à la création d’un portefeuille de projets compétitifs par le biais de la plateforme IRENA’ Project Facilitation Platform. Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo, a déclaré : « C’est une grande fierté de signer cet accord avec IRENA : ce partenariat incarne à la fois nos engagements et nos efforts constants pour réaliser la transition énergétique à toutes les échelles. C’est aussi la reconnaissance qu’Akuo est un acteur responsable, qui s’engage à partager son expérience pour déployer davantage d’énergies renouvelables. » Et Francesco La Camera, PDG d’IRENA, d’ajouter : « Il est de notre intérêt mutuel de faire progresser la transition énergétique mondiale et de maximiser les possibilités de renforcer le rôle du secteur privé dans le déploiement des énergies renouvelables. Notre collaboration souligne la manière dont les partenariats au sein de l’industrie peuvent – et doivent – servir notre mission de soutien aux pays dans leur transition vers un avenir énergétique durable ».