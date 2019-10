RES et ekWateur s’associent pour proposer Respire, une offre d’Ã©nergie renouvelable au meilleur prix

RES, acteur majeur des énergies renouvelables, et ekWateur, premier fournisseur d’énergies vertes collaboratif en France, se sont associés pour mettre au point Respire, une offre d’électricité verte dédiée. Avec Respire, les consommateurs des territoires concernés à terme par l’implantation d’un projet d’énergie renouvelable développé, construit et exploité par RES pourront bénéficier dès à présent d’une des offres vertes les plus compétitives du marché grâce au partenariat établi avec ekWateur.

RES agit à long terme pour la transition énergétique à travers le développement, la construction et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable en France et dans le monde. Si la réalisation de tels projets s’étend sur plusieurs années, la société RES est consciente de la nécessité d’agir dès à présent pour bâtir un avenir où chacun aura accès à une énergie décarbonée et accessible à tous. À travers ce partenariat, RES a ainsi souhaité donner l’opportunité aux riverains de ses projets de vivre cette transition énergétique de manière plus immédiate et tangible en consommant une électricité 100% verte, et ce dès la phase de développement du projet, tout en bénéficiant d’un allègement de leur facture.

Jean-François Petit, Directeur Général de RES, déclare « Ce partenariat avec ekWateur nous permet de proposer une offre aux riverains complètement en ligne avec notre vision d’un avenir où chacun a accès à une énergie décarbonée et abordable. Grâce à des dispositifs de ce type, l’image positive des énergies renouvelables ne fera que croître, nous permettant d’atteindre les objectifs ambitieux du PPE ». Julien Tchernia, Président d’ekWateur, ajoute « Nous sommes ravis de la mise en place de ce partenariat avec RES. Désormais, grâce à cette offre, les riverains pourront profiter de retombées économiques en payant moins chère une électricité plus verte et tirer un maximum de bénéfices de l’arrivée d’une centrale renouvelable sur leur territoire. C’est une très bonne nouvelle pour eux et pour toute la filière ».

À terme, l’électricité pourrait provenir directement de la centrale située à proximité des communes pour tendre vers une énergie plus locale, toujours verte et moins chère. L’offre est destinée aux particuliers et aux petits professionnels résidant dans les communes sur lesquelles sont implantées des projets portés par RES et prendra la forme de contrats de souscription d’une durée d’1 à 3 ans.