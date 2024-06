Alliance entre le Groupe Akuo et Lendosphere pour le dÃ©veloppement dâ€™AkuoCoop

Le Groupe Akuo et Lendosphere annoncent qu’AkuoCoop, filiale de financement participatif du Groupe Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable, s’adosse à Lendosphere, experte du financement participatif de la transition énergétique. De quoi voir grand à l’international !

Le Groupe Akuo donne à AkuoCoop les moyens de son ambition internationale en confiant le financement participatif de ses projets à Lendosphere. Le développeur et producteur d’énergie renouvelable réaffirme ainsi son engagement envers ce modèle de financement, qui associe aux projets les acteurs des territoires et leur donne la possibilité de bénéficier à double titre de leur énergie locale : électricité verte et investissement rentable.

« Nous donnons à la marque AkuoCoop un nouvel élan »

Cette décision prend la forme d’une cession de la société Akuocoop à Lendosphere et de la création d’un portail web, AkuoCoop by Lendosphere, dédié aux investisseurs des projets du Groupe Akuo. Cette opération ouvre de nouvelles voies de financement pour les projets à l’international du Groupe Akuo, offrant par là même des opportunités d’investissement élargies à sa base historique d’investisseurs. Pour Lendosphere, filiale du groupe 123 IM depuis 2021, cette acquisition s’inscrit dans un contexte de forte croissance et de stratégie de déploiement international, encadrée par une récente évolution réglementaire permettant de s’ouvrir à des projets d’infrastructures vertes en Europe. « Akuo a été l’un des premiers acteurs du financement participatif de la transition énergétique en se dotant dès 2017 de sa propre plateforme. Avec ce rapprochement, nous donnons à la marque AkuoCoop un nouvel élan, qui permettra de renforcer la dimension participative de nos projets, y compris à l’international. Les énergies renouvelables sont locales par nature et nous tenons à ce que les citoyens puissent continuer à investir et bénéficier de nos projets dans leurs territoires. » précise Eric Scotto, Fondateur et Président d’Akuo.

Le financement participatif comme levier de démocratisation des EnR

Cette acquisition n’affectera pas les investissements en cours ni les remboursements à venir pour les investisseurs d’AkuoCoop, et leur permet de continuer à bénéficier d’une interface dédiée au suivi de leurs placements, via le portail AkuoCoop by Lendosphere, hébergée par Lendosphere. « C’est un grand honneur pour Lendosphere de se voir confier l’avenir d’AkuoCoop, en collaboration étroite avec l’équipe d’Akuo, pour continuer à financer les projets du Groupe Akuo en France et à l’international. Nous sommes heureux d’accueillir les investisseurs d’AkuoCoop, qui viennent consolider notre communauté d’investisseurs privés, et d’engager un partenariat renforcé offrant de belles perspectives de développement partagé. Cette opération œuvre dans le sens de l’affirmation du financement participatif comme levier de démocratisation de l’investissement dans la transition énergétique. » poursuit Laure Verhaeghe, co-Fondatrice et Présidente de Lendosphere. Et Xavier Anthonioz, Président du Groupe 123 IM de conclure : « Je remercie Eric Scotto pour sa confiance en notre aptitude à écrire la suite d’AkuoCoop avec le Groupe Akuo. Cette acquisition et notre partenariat avec le Groupe Akuo consolident notre croissance et nos perspectives de développement européen, dans le secteur des infrastructures renouvelables. »