Akuo remporte deux projets en Espagne dâ€™une capacitÃ© de 160 MW

Akuo vient d’être lauréat de l’appel d’offre REER (Régimen Económico de Energías Renovables) organisé par le gouvernement espagnol, pour les projets Almansa et Très Puntas de respectivement 100 MW et 60 MW. De quoi renforcer la présence du français Akuo dans la péninsule ibérique !

Les deux projets solaires de 100 MW et 60 MW, remportés par Akuo, sont situés dans la Région de Albacete à 300 km au sud-est de Madrid. Ils se connecteront via une sous-station qui les reliera au réseau national située à Montesa, dans la Région de Valence. Ces projets bénéficient d’un tarif garanti pour une durée de 12 ans. Les contrats couvrent 70% de la capacité nominale tandis que le solde de la production sera vendu au prix du marché.



Des projets qui accompagnent l’Espagne dans sa transition énergétique

Le marché espagnol de la production d’électricité renouvelable, et notamment solaire, est l’un des plus dynamique d’Europe. Si les énergies renouvelables représentent déjà plus de 40% du mix électrique du pays, les projets lauréats de cet appel d’offres contribueront à atteindre les objectifs de production électrique de 70% d’origine renouvelable d’ici 2030 et 100% pour 2050.

Akuo renforce sa présence dans la péninsule ibérique

Les centrales photovoltaïques seront équipées de panneaux solaires bifaciaux posés sur des trackers, afin d’optimiser la captation de la lumière et produiront jusqu’à 320 GWh par an. La mise en service de ces projets est prévue pour le 1er trimestre 2023. Ils représentent une première réussite pour les équipes d’Akuo sur le territoire espagnol et renforce la présence du Groupe dans la péninsule ibérique après l’implantation récente au Portugal. « Le gouvernement espagnol affiche depuis 2019 une volonté très forte de passer à un mix énergétique 100% renouvelable. Alors qu’en 2012, l’Espagne freinait des quatre fers, c’est désormais le Phoenix qui renait de ses cendres. Akuo se sent privilégié de pouvoir accompagner l’Espagne dans cette transition impulsée par le gouvernement et de renforcer ainsi notre présence sur le continent ibérique » se réjouit Eric Scotto, Président d’Akuo.