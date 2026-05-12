Mon Kit Solaire remet la garantie de rÃ©sultats solaires au goÃ»t du jour

SpÃ©cialiste franÃ§ais et prÃ©curseur des kits solaires prÃªts Ã installer depuis 2013, Mon Kit Solaire lance le Club MKS, une initiative visant Ã garantir concrÃ¨tement la performance et donc la rentabilitÃ© dâ€™une installation solaire rÃ©sidentielle. Au cÅ“ur du dispositif : une garantie de production contractualisÃ©eÂ !

Production Garantie ou RemboursÃ©e ! AprÃ¨s une Ã©tude Ã©nergÃ©tique personnalisÃ©e, Mon Kit Solaire estime la production annuelle de lâ€™installation et garantit contractuellement au moins 90 % de ce volume. Si la production rÃ©elle est infÃ©rieure Ã ce seuil, lâ€™entreprise rembourse chaque kWh manquant au tarif rÃ©glementÃ© EDF, actuellement de 0,194 â‚¬/kWh, directement sur le compte du client. La rentabilitÃ© de lâ€™installation solaire devient assurÃ©e. Cette garantie est activÃ©e lors du rendez-vous dâ€™aide Ã la mise en service, rÃ©alisÃ© avec un expert Mon Kit Solaire qui validera Ã©galement la conformitÃ© de lâ€™installation solaire.

Restaurer la confiance dans le solaire

Dans un marchÃ© marquÃ© par la baisse progressive des aides publiques, la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie et la multiplication dâ€™offres parfois difficiles Ã comparer, la sÃ©curisation de la rentabilitÃ© devient un levier clÃ© dâ€™adoption. Alors que la transition Ã©nergÃ©tique repose de plus en plus sur lâ€™Ã©quipement des particuliers, la question de la confiance devient centrale. En garantissant par contrat la production et lâ€™accompagnement sur le long terme, Mon Kit Solaire entend rÃ©pondre Ã cette dÃ©fiance.

Â«Â Si la production nâ€™est pas au rendez-vous, nous remboursons, par contrat, chaque kWh manquantÂ Â»

Lâ€™entreprise souhaite ainsi promouvoir la production dâ€™une Ã©nergie plus verte tout en aidant le particulier Ã Ã©conomiser sur sa facture Ã©lectrique et augmenter son pouvoir dâ€™achat. Â« Le Club MKS est la rÃ©ponse tant attendue par les particuliers pour les rassurer sur la rentabilitÃ© et la fiabilitÃ© de leur installation solaire sur la durÃ©e. Si la production nâ€™est pas au rendez-vous, nous remboursons, par contrat, chaque kWh manquant au tarif de rÃ©fÃ©rence. Câ€™est unique, et rassurant et renforce notre volontÃ© de transformer le solaire rÃ©sidentiel en un investissement fiable, mesurable et accessible Ã tous Â» prÃ©cise Thierry Cieutat, Co-Fondateur de Mon Kit Solaire.

EncadrÃ©

Transformer le solaire rÃ©sidentiel en investissement mesurable

Lâ€™objectif de Mon Kit Solaire est de supprimer lâ€™incertitude financiÃ¨re qui freine encore lâ€™Ã©quipement de nombreux foyers. Au-delÃ de la garantie financiÃ¨re, le service du Club MKS propose un accompagnement complet inclus :