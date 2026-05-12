Anker SOLIX prÃ©sente Solarbank 4 Pro avec PluginPowerâ„¢ 2.0 et une puissance solaire de 5 000 W

Anker SOLIX, spÃ©cialiste du stockage solaire plug-and-play pour balcon, prÃ©sente son systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de nouvelle gÃ©nÃ©ration, la Solarbank 4 E5000 Pro. Avec une puissance dâ€™entrÃ©e solaire de 5 000 W, une capacitÃ© de stockage portÃ©e Ã 5 000 Wh et une durÃ©e de vie allant jusquâ€™Ã 10 000 cycles, ce systÃ¨me Ã©tablit un nouveau standard pour le stockage solaire plug-in. On en parleÂ !

En mode standard 800 W, Solarbank peut Ãªtre raccordÃ© directement au circuit Ã©lectrique domestique via une prise Schuko 800 W. Sans modification de lâ€™installation Ã©lectrique, le systÃ¨me permet de couvrir immÃ©diatement les besoins de base du foyer. Lorsque 800 W ne suffisent plus, il est possible de passer Ã PluginPowerâ„¢ 2.0. CertifiÃ© TÃœVÂ², ce mode permet une injection rÃ©seau jusquâ€™Ã 2 500 W afin dâ€™exploiter davantage lâ€™Ã©nergie solaire produite et de dÃ©passer la limite des 800 W. Pour les utilisateurs souhaitant maximiser lâ€™autoconsommation, lâ€™onduleur bidirectionnel de 2 500 W permet dâ€™acheminer lâ€™energie solaire directement vers le circuit domestique, sans modifications importantes de lâ€™installation existante. Les utilisateurs peuvent ainsi atteindre un niveau dâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire jusquâ€™ici inÃ©dit pour la catÃ©gorie plug-in, Ã condition de disposer dâ€™un circuit dÃ©diÃ© et de faire appel Ã un Ã©lectricien qualifiÃ© afin de vÃ©rifier lâ€™installation et dâ€™assurer sa conformitÃ© aux normes en vigueur. Pour renforcer la fiabilitÃ© du systÃ¨me, Anker SOLIX recommande lâ€™utilisation du Smart Meter Gen 23, permettant une protection en temps rÃ©el contre les surcharges. Le fonctionnement Ã deux modes permet de limiter les pertes dâ€™Ã©nergie solaire et de couvrir les besoins de 95 %4 des appareils domestiques.

Performance optimisÃ©e, Ã©conomies maximisÃ©es

La Solarbank 4 Pro intÃ¨gre quatre trackers MPPT permettant une puissance dâ€™entrÃ©e solaire pouvant atteindre 5 000 W. Au total, jusquâ€™Ã douze panneaux solaires peuvent Ãªtre connectÃ©s, soit une capacitÃ© trois fois supÃ©rieure Ã celle des systÃ¨mes plug-and-play standards. En captant davantage dâ€™Ã©nergie solaire, le systÃ¨me transforme chaque kilowatt-heure produit en rÃ©duction concrÃ¨te de la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Le systÃ¨me prend Ã©galement en charge les scÃ©narios de secours. En mode hors rÃ©seau, le port hors rÃ©seau de 2 500 W intÃ¨gre une fonction dâ€™alimentation sans interruption (UPS). En cas de coupure de courant, la bascule est automatique en seulement 10 ms, assurant la continuitÃ© de lâ€™alimentation des Ã©quipements essentiels. Concernant la capacitÃ©, une unitÃ© de base de 5 kWh suffit Ã alimenter un foyer type durant la nuit. Le systÃ¨me peut Ãªtre Ã©tendu de maniÃ¨re modulaire jusquâ€™Ã 30 kWh, grÃ¢ce Ã lâ€™ajout de jusquâ€™Ã cinq batteries dâ€™extension.

InfiniPowerâ„¢ : conÃ§u pour la sÃ©curitÃ©, la fiabilitÃ© et la longÃ©vitÃ©

La durabilitÃ© est assurÃ©e par des cellules LFP 314 Ah de qualitÃ© automobile et la technologie InfiniPowerâ„¢ dâ€™Anker SOLIX. La batterie prend en charge jusquâ€™Ã 10 000 cycles de charge, permettant un usage quotidien avec recharge solaire et optimisation des tarifs heures pleines / heures creuses sur le long terme, tout en captant les pics de prix matinaux et du soir. Cela permet de maximiser les Ã©conomies sans compromettre la durÃ©e de vie de la batterie. Les cellules intÃ¨grent un optimiseur dâ€™Ã©nergie et supportent une profondeur de dÃ©charge (DoD) de 100 %, afin de maximiser la capacitÃ© de stockage utilisable. La durÃ©e de vie est estimÃ©e Ã environ 15 ans, plaÃ§ant le systÃ¨me parmi les rÃ©fÃ©rences du secteur en matiÃ¨re de longÃ©vitÃ©.

IA intÃ©grÃ©e et systÃ¨me Ã©volutif

La Solarbank 4 Pro fonctionne avec Anker PowerOS et intÃ¨gre lâ€™assistant vocal IA Anka pour un contrÃ´le sans contact et une gestion intelligente des usages Ã©nergÃ©tiques. Le systÃ¨me optimise automatiquement les cycles de charge et de dÃ©charge en fonction des conditions mÃ©tÃ©o en temps rÃ©el. Lâ€™AI EMS est Ã©galement capable de se synchroniser avec plus de 870 fournisseurs dâ€™Ã©lectricitÃ© afin de tirer parti des tarifs dynamiques.

EncadrÃ©

Prix et disponibilitÃ©

La Solarbank 4 E5000 Pro dâ€™Anker SOLIX sera disponible en prÃ©inscription Ã partir du 12 mai 2026, au prix public conseillÃ© de 2 399 â‚¬ sur le site Anker SOLIX. La batterie dâ€™extension Solarbank 4 BP5000 sera Ã©galement proposÃ©e Ã partir de 1 699 â‚¬ (prix public conseillÃ©). Offre de lancement : Du 12 mai au 11 juin 2026, les clients peuvent sâ€™inscrire sans engagement afin de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une rÃ©duction de 25 % sur le prix public conseillÃ© de la Solarbank 4 E5000 Pro et de la batterie dâ€™extension BP5000.