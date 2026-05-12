Des ombrières au service de l’aquaculture durable à la Pisciculture Beuque

Dans l’est de la France, la Pisciculture Beuque, spécialisée dans l’élevage de truites, illustre comment les infrastructures photovoltaïques peuvent répondre simultanément aux enjeux énergétiques, environnementaux et opérationnels du secteur aquacole. Grâce à l’installation d’ombrières photovoltaïques au-dessus des bassins, le site combine production d’énergie renouvelable sur place et amélioration des conditions d’exploitation, contribuant ainsi à une activité plus résiliente et durable. Un hymne solaire à la truite de Shubert !

Le projet de la pisciculture Beuque repose sur l’intégration de près de 1 200 modules photovoltaïques à contacts arrière (back contact) LONGi, représentant une puissance installée d’environ 500 kWc. Déployé en partenariat avec POwR Connect, installateur et EPC photovoltaïque français, le système est dimensionné pour couvrir une part significative des besoins énergétiques annuels du site, estimés à 120 000 kWh. À terme, l’ajout de solutions de stockage permettra d’augmenter le taux d’autoconsommation et d’orienter l’exploitation vers un modèle à haute autonomie énergétique, voire à énergie positive.

Le photovoltaïque en tant que barrière physique répond aux défis majeurs de l’aquaculture

Face à l’augmentation des coûts de l’énergie, aux contraintes environnementales et aux risques biologiques, les exploitations piscicoles doivent adapter leurs modèles. À la Pisciculture Beuque, la prédation par les oiseaux piscivores constituait un enjeu majeur, impactant la production et les conditions sanitaires. Les ombrières photovoltaïques apportent une réponse directe en créant une barrière physique limitant l’accès aux bassins. Elles contribuent ainsi à réduire les pertes et les risques sanitaires. Par ailleurs, l’ombrage généré permet de stabiliser la température de l’eau et de limiter le stress des poissons, favorisant des conditions de croissance optimales. « La prédation aviaire est un défi majeur pour nous, tant sur le plan économique que sanitaire. Cette solution nous permet de protéger les bassins tout en répondant à nos besoins énergétiques », déclare Pascal Beuque, exploitant de la pisciculture.

Production d’énergie intégrée et efficacité opérationnelle

L’installation s’appuie sur les modules haute performance LONGi de la gamme Hi-MO X10. La technologie back contact, en déportant les contacts électriques à l’arrière des cellules, maximise la surface active de captation lumineuse, améliorant ainsi le rendement et la fiabilité des performances. Le système est associé à des optimiseurs de puissance et des onduleurs, pour une puissance totale de 400 kVA. Cette architecture permet une production optimisée, y compris en conditions d’ombrage partiel, typiques des installations en ombrières. L’électricité produite alimente les équipements essentiels du site, tels que l’aération et la circulation de l’eau, les installations frigorifiques et les infrastructures générales. L’énergie est valorisée à la fois en autoconsommation et via l’injection sur le réseau, générant des économies et des revenus complémentaires.

Réduction de l’impact environnemental et amélioration des conditions de travail, pour une stabilisation des coûts énergétiques

Au-delà de la production d’énergie renouvelable, les ombrières photovoltaïques contribuent à une meilleure gestion environnementale. En réduisant l’exposition directe au rayonnement solaire, elles permettent de limiter la température des rejets d’eau, réduisant ainsi l’impact sur les écosystèmes environnants. Elles améliorent également les conditions de travail sur site en protégeant les opérateurs des intempéries et du rayonnement solaire direct, favorisant des opérations plus sûres et plus régulières tout au long de l’année. Initialement perçu comme un investissement difficile à justifier, le projet s’est révélé pertinent à la lumière des gains à long terme. « Au départ, l’investissement semblait complexe à rentabiliser. Mais en intégrant les économies d’énergie et la sécurisation de l’exploitation, il s’est imposé comme une solution viable », ajoute Pascal Beuque. Le système devrait permettre une réduction significative des coûts énergétiques et offrir une protection contre la volatilité des prix de l’électricité. Avec l’intégration prévue de solutions de stockage, le site vise un haut niveau d’autonomie énergétique.

Les ombrières photovoltaïques constituent une voie pragmatique vers des systèmes aquacoles plus résilients et énergétiquement indépendants

« Des applications comme celle de la Pisciculture Beuque illustrent comment les infrastructures photovoltaïques peuvent être adaptées aux exigences spécifiques d’un secteur. En combinant production d’énergie et fonctionnalités opérationnelles sur site, ces systèmes contribuent à des exploitations plus stables et plus efficientes, notamment dans des secteurs comme l’aquaculture », ajoute Alain Kruy, responsable des solutions produites chez LONGi France.

Le projet a été conçu comme une solution intégrée, associant ingénierie structurelle et déploiement photovoltaïque. L’installation, la maintenance et le suivi des performances sont assurés par Héliophoton, garantissant la fiabilité et la pérennité du système. L’installation de la Pisciculture Beuque illustre la capacité des infrastructures photovoltaïques à dépasser leur fonction première de production d’énergie pour répondre à des enjeux spécifiques au secteur aquacole. En combinant protection biologique, gestion environnementale et production d’électricité sur site, le projet met en œuvre une approche intégrée qui renforce la résilience et la performance globale de l’exploitation.Dans un contexte de pression croissante sur les systèmes de production alimentaire, appelés à réduire leur impact environnemental tout en maintenant leur efficacité, ce type de solutions intégrées est amené à jouer un rôle de plus en plus structurant au sein des filières agricoles et aquacoles.