Moins dâ€™eau, plus de protection : le pari rÃ©ussi des vergers solaires avec Urbasolar

Face au changement climatique et Ã la pression croissante sur la ressource en eau, les serres photovoltaÃ¯ques et ombriÃ¨res de cultures sâ€™imposent comme une rÃ©ponse concrÃ¨te pour prÃ©server lâ€™humiditÃ© des sols et sÃ©curiser les rÃ©coltes. En offrant un microclimat protecteur et une irrigation optimisÃ©e, ces solutions solaires contribuent Ã rendre les vergers plus rÃ©silients.

Les Ã©pisodes de sÃ©cheresse, de chaleur extrÃªme et de stress hydrique se multiplient partout en France. Les cultures Ã©vaporent davantage afin dâ€™assurer leur dÃ©veloppement, les sols se rechargent moins vite en raison du manque de prÃ©cipitations et les rendements deviennent plus irrÃ©guliers. Dans ce contexte, les serres et ombriÃ¨res Ã©quipÃ©es de panneaux solaires apparaissent comme un levier concret pour protÃ©ger les cultures tout en rÃ©duisant la consommation dâ€™eau.

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Un microclimat qui optimise les besoins en irrigation

En crÃ©ant une ombre maÃ®trisÃ©e, les structures agrivoltaÃ¯ques modifient le microclimat au bÃ©nÃ©fice des plantes. Les sols restent plus frais, ce qui amÃ©liore la disponibilitÃ© en eau dans les couches superficielles utiles aux cultures. Lâ€™air se rÃ©chauffe plus lentement, limitant les pics de chaleur et stabilisant les conditions thermiques. Le taux dâ€™humiditÃ© augmente et, selon la configuration des installations, la structure permet Ã©galement de rÃ©duire lâ€™effet du vent sous les panneaux. Cette combinaison rÃ©duit lâ€™Ã©vapotranspiration et limite le stress hydrique, ce qui permet dâ€™abaisser les besoins en irrigation. Sur plusieurs vergers, nous avons observÃ© des Ã©conomies dâ€™eau pouvant atteindre jusquâ€™Ã 40 %, en particulier durant lâ€™Ã©tÃ©, pÃ©riode oÃ¹ les besoins sont les plus Ã©levÃ©s. Les cultures deviennent ainsi moins dÃ©pendantes des apports dâ€™eau et plus rÃ©sistantes aux vagues de chaleur.

Une protection physique qui sÃ©curise la production

Les panneaux solaires Ã©galement jouent un rÃ´le de protection directe. Ils amortissent les pluies violentes, stoppent la grÃªle et rÃ©duisent les brÃ»lures sur fruits liÃ©es aux rayonnements excessifs. En cas dâ€™alÃ©as climatiques extrÃªmes, cela limite les pertes et contribue Ã maintenir une qualitÃ© rÃ©guliÃ¨re, mÃªme lors dâ€™annÃ©es difficiles. Sur plusieurs dÃ©monstrateurs europÃ©ens, les chercheurs ont analysÃ© dans quelle mesure les systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques peuvent protÃ©ger les fruits, ainsi que leur impact positif sur lâ€™homogÃ©nÃ©itÃ© des calibres et la stabilitÃ© de la production2.

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Sous serre photovoltaÃ¯que : un pilotage intelligent pour prÃ©server lâ€™eau

Les serres photovoltaÃ¯ques permettent dâ€™aller plus loin grÃ¢ce Ã un contrÃ´le prÃ©cis du climat intÃ©rieur. La gestion de la tempÃ©rature, de lâ€™hygromÃ©trie et de lâ€™irrigation, associÃ©e Ã des sondes et Ã la fertirrigation, permet dâ€™apporter lâ€™eau au bon moment et en juste quantitÃ©. Lâ€™Ã©vaporation interne diminue fortement et les volumes dâ€™eau peuvent Ãªtre ajustÃ©s avec prÃ©cision. Cette maÃ®trise accrue se traduit par des Ã©conomies dâ€™eau significatives, tout en prÃ©servant la qualitÃ© des fruits. Pour Lucie et Thibaut GrÃ©goire, maraÃ®chers dans le Vaucluse, lâ€™association dâ€™une serre photovoltaÃ¯que Serrilux, de sondes et dâ€™un systÃ¨me de fertirrigation a permis de rÃ©duire les volumes dâ€™eau utilisÃ©s par rapport Ã leurs tunnels classiques, sans compromis sur la qualitÃ©. Â« Dans les serres Urbasolar, nous cultivons aubergines, poivrons, courgettes, tomates et fraises. Notre exploitation est situÃ©e dans une zone trÃ¨s chaude au printemps comme en Ã©tÃ©, et particuliÃ¨rement ventÃ©e, ce qui rend les cultures exigeantes en eau. MÃªme si nous sommes alimentÃ©s par le rÃ©seau sous pression de la SociÃ©tÃ© du Canal de Provence et que nous nâ€™avons pas de restrictions, nous tenons Ã une gestion vertueuse de lâ€™eau. GrÃ¢ce Ã la serre photovoltaÃ¯que, Ã notre systÃ¨me de fertirrigation et aux sondes de pilotage, nous avons rÃ©ussi Ã rÃ©duire jusquâ€™Ã 40 % nos volumes dâ€™irrigation par rapport aux mÃªmes cultures sous tunnels. Un gain rÃ©el, sans compromis sur la qualitÃ© des productions.Â Â»

Moins dâ€™eau, moins de stress, plus de valeur

Ã€ Castelsarrasin, StÃ©phane Limousin, directeur technique chez Vergers Cancel, observe Ã©galement une baisse des besoins en eau pour les kiwis jaunes et rouges cultivÃ©s sous serre photovoltaÃ¯que, tout en maintenant les rendements attendus.

Â« Les kiwis jaunes et rouges rÃ©agissent trÃ¨s bien sous les serres photovoltaÃ¯ques Serrilux dâ€™Urbasolar. Avec un systÃ¨me dâ€™irrigation adaptÃ© â€” microjets, fertirrigation, sondes â€” nous observons une baisse dâ€™environ 30 % des besoins en eau par rapport au plein champ. Au final, cela reprÃ©sente prÃ¨s de 2 200 mÂ³ dâ€™eau Ã©conomisÃ©s par hectare, sans impact sur les rendements et la qualitÃ© attendue par nos clients. Â» Les serres et ombriÃ¨res de cultures offrent donc un double bÃ©nÃ©fice : elles rÃ©duisent la consommation dâ€™eau tout en protÃ©geant les cultures des alÃ©as climatiques. Elles deviennent de vÃ©ritables outils de gestion hydrique et climatique pour lâ€™agriculture dâ€™aujourdâ€™hui et de demain.