Colloque photovoltaÃ¯que du SER : le moment de vÃ©ritÃ© dans lâ€™union sacrÃ©e

Le colloque photovoltaÃ¯que du SER sâ€™est dÃ©roulÃ© mardi 9 juin Ã Strasbourg dans une ambiance tendue, Ã lâ€™heure oÃ¹ de nombreux acteurs de la filiÃ¨re commencent Ã connaÃ®tre des difficultÃ©s, avec Ã la clÃ© des plans sociaux qui se multiplient. Premier couac et non des moindresÂ ! Le message vidÃ©o que devait diffuser la ministre dÃ©lÃ©guÃ©e chargÃ©e de lâ€™Energie, Maud Bregeon, en dÃ©but de ce colloque nâ€™a finalement pas Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©. Â«Â Le gouvernement nâ€™a pas dÃ©niÃ© porter de message politique lors de ce rendez-vous annuel crucial du SER. Tout sauf une bonne nouvelleÂ !Â Â» regrette Jules Nyssen lors de la confÃ©rence de presse.

Cette confÃ©rence de presse a rÃ©uni Jules Nyssen, prÃ©sident du SER, Vianney de lâ€™Estang PrÃ©sident de la Commission Solaire photovoltaÃ¯que du SER mais Ã©galement Daniel Bour, prÃ©sident dâ€™Enerplan, fait inhabituel et assez rare pour Ãªtre signalÃ©. Â«Â Pour ce colloque PV du SER, Daniel Bour a fait le dÃ©placement exprÃ¨s de Paris pour participer Ã la confÃ©rence de presse du colloque. Câ€™est dire que lâ€™heure est grave. Nous voulions afficher la trÃ¨s grande proximitÃ© entre nos organisations. ProximitÃ© que jâ€™ai dâ€™ailleurs appelÃ© Ã encore renforcer dans mon discours dâ€™ouverture du colloqueÂ Â» ajoute Jules Nyssen.Â Dâ€™une mÃªme voix, Jules Nyssen et Daniel Bour dÃ©noncent lâ€™absence totale de visibilitÃ© sur lâ€™activitÃ© aprÃ¨s lâ€™Ã©tÃ©. Lâ€™inquiÃ©tude est rÃ©elle. Â«Â AprÃ¨s discussions avec le cabinet de la ministre, nous avons obtenu un rendez-vous et seront reÃ§us par la ministre le 17 juin prochain. Il y a urgenceÂ Â».

Pour ce qui est du colloque lui-mÃªme, il a Ã©tÃ© lâ€™occasion de dÃ©noncer le paradoxe insensÃ© entre perspectives de consommation et stratÃ©gies sur la production.Â Â«Â En gros câ€™est Â«Â produire moins pour consommer plusÂ Â» !Â Â» rÃ©sume Jules Nyssen. Dans la ligne de mire, les data centers. Pour les data centers conventionnels, RTE constate une puissance appelÃ©e de 20% de la puissance souscrite. Pour ceux destinÃ©s Ã lâ€™IA (hyperscaler dotÃ©s de GPU) ce taux varie entre 60 et 80%. La consommation des data centers dÃ©jÃ programmÃ©s (environ 15 GW dâ€™hyperscaler) reprÃ©sente une centaine de TWh, câ€™est-Ã -dire lâ€™excÃ©dent disponible en France. Cela veut que tout nouveau projet de data center entrainera donc une augmentation des importations ou la mise en service de productions carbonÃ©es. Dans ce domaine, lâ€™attractivitÃ© de la France ne fait aucun doute avec une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et disponible de 90 TWh/an.

Selon Arthur Mensch directeur gÃ©nÃ©ral de Mistral AI, entendu Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale, le dÃ©veloppement de lâ€™intelligence artificielle nÃ©cessitera la mise en service de 40 GW supplÃ©mentaires dâ€™ici cinq ans, soit une consommation Ã©lectrique estimÃ©e Ã prÃ¨s de 300 TWh par an. Compte tenu de lâ€™excÃ©dent Ã©lectrique actuellement disponible, il faudra donc produire environ 200 TWh par an dâ€™ici 2032. Le mix Ã©lectrique Ã dÃ©ployer rapidement devra sâ€™appuyer sur une accÃ©lÃ©ration massive du solaire et de lâ€™Ã©olien, complÃ©tÃ©e par des centrales thermiques alimentÃ©es par du biogaz.