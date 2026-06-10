Interview/Vincent Delporte d’Holosolis : Â« Il faudrait Ãªtre naÃ¯f de croire que lâ€™on pourrait monter une usine sans travailler avec les Chinois Â»

Alors que les Ã©quipes du projet Carbon dâ€™usine photovoltaÃ¯que de Fos sur Mer viennent de dÃ©clarer forfait et dâ€™abandonner la partie, la team Holosolis poursuit quant Ã elle son dÃ©fi de lancer le site de production photovoltaÃ¯que le plus hightech d’Europe Ã Sarreguemines-Hambach en Moselle. Avec beaucoup dâ€™ambition et de volontÃ© ! Les atouts du projet Holosolis dans cette course mondiale effrÃ©nÃ©e Ã la production de composants photovoltaÃ¯ques avec Vincent Delporte, directeur des affaires publiques du groupeâ€¦

Plein Soleil : Dans un premier temps, quel est votre sentiment sur le coup dâ€™arrÃªt du projet Carbon ?

Vincent Delporte : Incontestablement, ce nâ€™est pas une bonne nouvelle pour lâ€™industrie photovoltaÃ¯que europÃ©enne. Carbon a justifiÃ© lâ€™abandon du projet par des divergences persistantes entre Ã‰tats membres quant Ã la crÃ©ation dâ€™un marchÃ© photovoltaÃ¯que strictement europÃ©en. Les Ã©quipes de Carbon ont pointÃ© le manque de visibilitÃ© dâ€™un tel marchÃ© : ni sur son calendrier, ni sur son pÃ©rimÃ¨tre, ni sur ses rÃ¨gles. Câ€™est une rÃ©alitÃ© ! Toutefois, nous sommes optimistes sur le dÃ©nouement : lâ€™Europe a clairement pris un virage en faveur de son indutrie, mais il faut encore transformer lâ€™essai.

La crÃ©ation de 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects

PS : Quâ€™est qui fait vous pensez que vous allez rÃ©ussir lÃ oÃ¹ Carbon a Ã©chouÃ© ?

VD : Nous ne portons pas le mÃªme modÃ¨le de projet. Carbon avait lâ€™ambition industrielle lÃ©gitime de crÃ©er une usine de 5 GW intÃ©grÃ©e verticalement, de la fabrication du lingot jusquâ€™au module, du silicium au produit fini. Cela reprÃ©sentait un budget consÃ©quent qui dÃ©passait le milliard et demi dâ€™euros. De notre cÃ´tÃ©, nous avons favorisÃ© lâ€™option de nous concentrer sur la fabrication de cellules et de modules. La fabrication des lingots et les wafers relÃ¨ve de la mÃ©tallurgie. Il sâ€™agit dâ€™un mÃ©tier diffÃ©rent.

PS : Quel est le budget de dÃ©veloppement dâ€™Holosolis ?

VD : Â Lâ€™investissement sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 950 millions dâ€™euros soit un peu moins du milliard pour construire cette usine Ã taille chinoise de 5 GW de cellules et modules. Nous devrions produire 10 millions de panneaux chaque annÃ©e avec Ã la clÃ© la crÃ©ation de 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects. Nous avons dÃ©jÃ effectuÃ© une levÃ©e de fonds de 6 millions dâ€™euros en 2023. Une autre levÃ©e de fonds de 15 millions dâ€™euros est programmÃ©e pour cet Ã©tÃ© afin de financer lâ€™avant-projet dÃ©taillÃ©, le choix des prestataires, le design prÃ©cis du site, le plan clÃ© en main Ã destination des Ã©quipementiers. Un terrain de cinquante hectares est dÃ©jÃ acquis et le permitting – PC et autorisation dâ€™exploiter â€“ est dâ€™ores et dÃ©jÃ validÃ©. Nous avons Ã©galement signÃ© un contrat de raccordement avec RTE. Nous sommes dans les starting-blocks. Sur le plan financier, Holosolis devrait se voir attribuer 210 millions dâ€™euros dâ€™argent public, soit 190 millions dâ€™euros de CrÃ©dit dâ€™ImpÃ´t Industrie Verte, 10 millions dâ€™euros de lâ€™Ademe et 10 millions dâ€™euros de la BPI. Le dÃ©but des travaux des deux bÃ¢timents de 650 mÃ¨tres de long et 150 mÃ¨tres de large est attendu pour dÃ©but 2028 avec un dÃ©but de production des cellules et modules un an aprÃ¨s. Date fixÃ©e pour la pleine capacitÃ© de lâ€™usine : 2031.

Â« Il existe une forte attente locale Â»

PS : Vous avez rÃ©cemment vu le groupe Ecolab vous rejoindre. Une bonne nouvelle ?

VD : De nouveaux investisseurs nous rejoignent. Câ€™est une bonne chose. Le groupe amÃ©ricain Ecolab devient en effet investisseur dâ€™Holosolis via un engagement ferme. Un partenaire industriel de cette envergure solidifie et consolide le projet. Et bien au-delÃ du simple aspect financier. Ecolab est un spÃ©cialiste mondial du traitement des eaux et ce savoir-faire est prÃ©cieux. Le traitement des eaux de la Sarre est vÃ©ritable enjeu pour nous, en matiÃ¨re environnementale mais aussi pour lâ€™acceptabilitÃ© des projets face aux prÃ©occupations des riverains. Notre objectif est dâ€™Ãªtre exemplaire sur le sujet pour rejeter une eau ultra pure dans la Sarre. Ce partenariat avec Ecolab est trÃ¨s important. En parallÃ¨le de la qualitÃ© de lâ€™eau, nous allons Ã©galement rÃ©duire de prÃ¨s de 40% la consommation au sein du process industriel. Un vrai challenge !

PS : Vous Ã©voquiez lâ€™acceptabilitÃ©. Comment le territoire vous accueille-t-il ?

VD : Il existe une forte attente locale. La RÃ©gion Grand Est nous a versÃ© une subvention de 4 millions dâ€™euros au dÃ©marrage du projet. Nous disposons du soutien de la prÃ©fecture. Nous avons mis en place des groupes de travail dynamiques qui travaillent sur le recrutement, lâ€™emploi, le logement, la petite enfance â€¦ avec dâ€™Ã©normes enjeux de formation de plus de 500 personnes par an. Il est aussi question de mobilitÃ© douce, de recensement de logements, de crÃ¨ches pour la petite enfance et dâ€™Ã©coles. Sur ces sujets, la RÃ©gion et lâ€™Etat ont pris le lead.

PS : Des dÃ©veloppeurs franÃ§ais vous accompagnent sur ce projet. Comment cela se concrÃ©tise-t-il ?

La technologie de cellule solaire TOPCon de Trinasolar

VD : Nous sommes suivis par le marchÃ© et les investisseurs. Tenergie, Photosol, Technique Solaire, Wewise et CVE nous accompagnent sous forme dâ€™obligations convertibles, TSE en actions en private equity. Les acteurs de la filiÃ¨re PV ont signÃ© pour 30 GW de lettres dâ€™intention, soit six ans de production.

PS : Revenons sur le process industriel. Sur quelle technologie allez-vous vous appuyer pour les cellules ?

VD : Nous avons optÃ© pour la technologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) qui optimise la passivation de la surface de la cellule solaire. Elle reprÃ©sente 80% du marchÃ© mondial. Nous avons la chance dâ€™avoir Ã©tÃ© rejoint sur le projet Holosolis par Oliver Schultz-Witmann, notre directeur technique, qui est un spÃ©cialiste reconnu de cette technologie. Pour accÃ©lÃ©rer notre dÃ©veloppement, nous avons signÃ© Ã lâ€™automne dernier un accord de licence de brevet accordant Ã HoloSolis le droit dâ€™utiliser la technologie de cellule solaire TOPCon de Trinasolar. Les Chinois sont ultra compÃ©tents en matiÃ¨re de solaire. Il faudrait Ãªtre naÃ¯f de croire que lâ€™on pourrait monter une usine de production Ã grande Ã©chelle sans travailler avec eux. Ils vont dÃ©pÃªcher des consultants au dÃ©marrage de lâ€™usine pour former nos Ã©quipes. Â Nous nâ€™excluons quâ€™ils entrent au capital de lâ€™entreprise, en restant trÃ¨s minoritaire.

Â« Made in Europe Â»

PS : La Chine a dÃ©veloppÃ© une expertise solaire incroyable et de grandes capacitÃ©s trÃ¨s rapidement. Quâ€™est-ce qui a fait leur force ?

VD : Le financement ! Les industriels chinois disposent en gÃ©nÃ©ral de terrains gratuits, dâ€™usines et de lignes de fabrications construites via des financements locaux avec des remboursements de prÃªts au bout de cinq ans. Nous ne jouons pas dans la mÃªme cour. De notre cÃ´tÃ©, nous devons rÃ©aliser des levÃ©es de fonds, faire appel Ã des investisseurs et composer avec les rÃ©percussions instantanÃ©es de la dette et les distributions de dividendes. Cela reprÃ©sente un surcoÃ»t.

PS : Quid des politiques industrielles europÃ©ennes pour enrayer cette suprÃ©matie ?

VD : Sur ce plan du financement, lâ€™Europe nâ€™est clairement pas Ã la hauteur de ses ambitions. Le Fonds pour lâ€™innovation europÃ©en, un guichet par an, reÃ§oit six fois plus de demandes quâ€™il nâ€™a de ressource. Le financement europÃ©en nâ€™est donc clairement pas Ã la hauteur des enjeux. Le 4 mars dernier, la Commission europÃ©enne a prÃ©sentÃ© son Industrial Accelerator Act (IAA), conduit par le vice-prÃ©sident StÃ©phane SÃ©journÃ© trÃ¨s engagÃ© sur cette thÃ©matique. Bruxelles a officiellement consacrÃ© le principe de la Â« prÃ©fÃ©rence europÃ©enne Â», mais en considÃ©rant comme europÃ©en tout pays ayant un accord de libre Ã©change avec lâ€™Europe. Lâ€™idÃ©e initiale est donc totalement vidÃ©e de son sens. Le plan prÃ©voit que l’industrie reprÃ©sente 20 % du PIB europÃ©en dâ€™ici 2035 contre seulement 14,3 % aujourdâ€™hui. Mais cela demeure abscons. Nous sommes dans un dÃ©bat idÃ©ologique sur la question. Plusieurs pays â€“ notamment lâ€™Allemagne – tergiversent autour du contenu local europÃ©en ou du bilan carbone afin de ne froisser personne, et surtout pas la Chine. Il serait plus clair dâ€™Ã©voquer le Â« Made in Europe Â» autour dâ€™une vraie volontÃ© po