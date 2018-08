Modules photovoltaÃ¯ques de LONGi Solar exclus des prix minimum de l'UE

La Commission européenne a exempté LONGi Solar, l’un des principaux fabricants de modules monocristallins à hautes performances, de la réglementation du prix minimum pour ses modules photovoltaïques. L’exemption s’applique aux modules que le groupe chinois fabrique dans une usine entièrement intégrée en Malaisie. L’usine de lingots, wafers, cellules et modules de Kuching, en Malaisie, est l’un des sites de production les plus modernes au monde. L’usine de modules a été mise en service au milieu de l’année dernière et a une capacité de 500 mégawatts (MW). Avec une capacité de production mondiale totale de 6,5 gigawatts (GW) l’an dernier et 12 GW prévus d’ici la fin de l’année, LONGi Solar est l’un des plus grands fabricants de modules au monde.

Modules à haut rendement et à faible empreinte CO2

«Nous accueillons très favorablement et apprécions la décision de la Commission européenne. Maintenant nos modules à haut rendement et à faible teneur en carbone peuvent être fournis aux clients au sein de l’UE» explique Richard For, vice-président de LONGi Solar. L’exemption du prix minimum pour les modules malaisiennes de LONGi Solar créera des conditions favorables à l’entrée sur le marché de l’UE de modules à haut rendement dans des conditions de concurrence loyale et favorisera le développement de l’énergie propre.

«Pour soutenir le développement durable et la protection du climat, LONGi Solar fournit des modules de haute efficacité et de qualité depuis 2015» poursuit Richard For. Les modules de l’usine malaisienne ont également une empreinte CO2 particulièrement faible. L’usine de LONGi Solar à Kuching a adhéré au concept de l’utilisation d’énergie renouvelable. La Malaisie dispose d’abondantes ressources en eau, et les lingots, plaquettes, cellules et modules qui y sont fabriqués sont principalement produits à partir de l’énergie hydraulique.

Investissements élevés en R&D pour ce spécialiste des monomodules PERC

LONGi Solar souhaite augmenter encore la puissance des modules solaires afin de réduire les coûts de production d’électricité et d’atteindre plus rapidement la parité réseau. En 2017, l’entreprise a donc investi 173 millions de dollars en recherche et développement, soit 6,8 % de son chiffre d’affaires. Aucun autre fabricant de modules n’investit autant dans le développement technologique. LONGi Solar est le seul fabricant au monde à se spécialiser complètement dans les modules monocristallins à haute performance, en particulier dans la technologie mono-PERC. Les modules bifaciales font également partie du portefeuille de produits, tout comme les modules à demi-cellules et les monomodules PERC de la prochaine génération qui utilisent d’autres technologies à haut rendement.

