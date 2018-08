Nouveau record de prix bas constatÃ© en France pour les laurÃ©ats des AO de grande puissance

Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, vient de désigner 103 projets solaires au sol de grande puissance, lauréats de la quatrième période de l’appel d’offres qui portait sur une capacité de 720 MW, et qui produiront l’équivalent de la consommation d’énergie d’environ 100 000 foyers par an. Les deux prochaines périodes de candidature porteront sur un volume de 850 MW chacune, conformément à l’engagement pris lors du One Planet Summit d’augmenter les volumes de production des énergies renouvelables.

Prix moyen pour les grandes centrales : 52 €/MWh

Lancé en 2016 pour un volume total de 3 000 MW, l’appel d’offres pour installation solaires de grande puissance comporte 6 périodes de candidatures réparties en 3 ans. Les projets lauréats de cette quatrième période de l’appel d’offres solaire valoriseront l’électricité produite à un prix moyen de 58,2 €/MWh en baisse de 5% par rapport à la période précédente. Les installations de plus grande puissance (entre 5 et 30 MWc) ont proposé un prix moyen de 52 €/MWh : il s’agit du prix le plus bas constaté en France pour des centrales solaires, dont le prix se rapproche du prix de marché.

Partout en France

Les régions de la moitié nord de la France représentent 35% du volume de projets, avec notamment environ 85 MW de projets en région Centre-Val de Loire et 77 MW de projets en région Hauts-de-France. Nicolas Hulot se félicite que « toutes les régions françaises peuvent bénéficier du développement à grande échelle du solaire photovoltaïque. La transition énergétique s’installe désormais partout, dans tous les territoires. Cela est notamment rendu possible par l’augmentation des volumes et le bonus sur la pertinence environnementale du terrain d’implantation mis en place dans cet appel d’offre ».

La liste des lauréats…