MobilitÃ© Ã©lectrique solaire : Eranovum lÃ¨ve 16 millions dâ€™â‚¬, dont 5 millions dÃ©diÃ©s au marchÃ© franÃ§ais

Eranovum, lâ€™un des principaux opÃ©rateurs dâ€™infrastructure de recharge pour vÃ©hicule Ã©lectrique (IRVE) en Europe, vient de clÃ´turer une opÃ©ration de financement globale deÂ 16 millions dâ€™euros. Dans le cadre de cette opÃ©ration, lâ€™entreprise espagnole flÃ¨che une enveloppe de 5 millions dâ€™euros spÃ©cifiquement dÃ©diÃ©s au marchÃ© franÃ§ais. ExplicationsÂ !

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Sur cette enveloppe globale de 16 millions dâ€™â‚¬ levÃ©s par lâ€™espagnol Eranovum pour dÃ©ployer des bornes de recharge en Europe, 5 millions dâ€™â‚¬ sont spÃ©cifiquement consacrÃ©s au marchÃ© franÃ§ais via un fonds privÃ©.

5 millions dâ€™euros pour propulser le marchÃ© franÃ§ais

Ce financement intervient dans une phase de forte accÃ©lÃ©ration pour Eranovum en France, notamment marquÃ©e par deux partenariats stratÃ©giques rÃ©cemment nouÃ©s avec des leaders de la distribution et de lâ€™Ã©nergieÂ :

-Â Â Â Â Le partenariat avec Les Mousquetaires (automne 2025)Â : ce financement permettra notamment dâ€™appuyer le dÃ©ploiement immÃ©diat de 475 points de recharge rÃ©partis sur 70 sites en France, concrÃ©tisant notamment son accord stratÃ©gique signÃ© avec le Groupement Les Mousquetaires Ã lâ€™automne dernier. Eranovum est en effet dÃ©sormais rÃ©fÃ©rencÃ© auprÃ¨s de 592 magasins du groupe (IntermarchÃ©, Netto, BricomarchÃ©, Bricorama, Brico Cash et Roady) pour un potentiel de 3000 points de charge Ã installer dâ€™ici 2028, offrant une puissance de 22 Ã 150kW.

-Â Â Â Â Â Â Â Â Lâ€™alliance avec Octopus Energy FranceÂ : signÃ© en fÃ©vrier 2026, ce partenariat stratÃ©gique permet Ã Eranovum de dÃ©ployer ses stations de recharge ultra-rapides tout en garantissant une alimentation en Ã©nergie 100% verte et locale. Ses bornes intÃ¨grent Ã©galement le rÃ©seau Electroverse (propriÃ©tÃ© dâ€™Octopus Energy France), permettant ainsi aux conducteurs de les localiser et de sâ€™y recharger.

Un modÃ¨le uniqueÂ : de lâ€™Ã©nergie solaire Ã la borne de recharge

Contrairement aux opÃ©rateurs plus classiques, Eranovum maÃ®trise lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur, de la production dâ€™Ã©nergie propre Ã sa distribution. En France, lâ€™entreprise prÃ©voit ainsi de dÃ©ployer ses solutions dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques couplÃ©es aux bornes de recharge. Lâ€™objectif est de transformer les parkings de la grande distribution en vÃ©ritables hubs de productions dâ€™Ã©nergie propre, rÃ©duisant ainsi lâ€™empreinte carbone des sites commerciaux (centres commerciaux, restaurants, supermarchÃ©sâ€¦) tout en offrant un service de recharge haute performance aux clients. Â« Ce financement de 5 millions d’euros est le moteur qui va nous permettre d’honorer nos engagements majeurs en France, notamment auprÃ¨s du Groupement Les Mousquetaires. Notre mission est claire : transformer la contrainte rÃ©glementaire des lois LOM et APER en une opportunitÃ© de valorisation pour le foncier commercial. En couplant la recharge ultra-rapide avec nos solutions dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, nous apportons une rÃ©ponse concrÃ¨te, clÃ© en main et sans coÃ»t pour les enseignes, tout en garantissant une expÃ©rience de recharge premium aux Ã©lectromobilistes franÃ§aisÂ Â», dÃ©clare Hugues Lom, Directeur GÃ©nÃ©ral France dâ€™Eranovum.

Une croissance paneuropÃ©enne consolidÃ©e et ambitieuse

Lâ€™opÃ©ration globale de 16 millions dâ€™euros illustre la stratÃ©gie de financement segmentÃ©e dâ€™Eranovum, adaptÃ©e Ã la maturitÃ© de chaque marchÃ© cibleÂ :

-Â Â Â Â Â En EspagneÂ : 8,8 millions dâ€™euros obtenus via Buenavista Equity Partners pour dÃ©ployer 590 nouveaux points de charge dans 113 localisations urbaines dÃ¨s 2026.

-Â Â Â En BelgiqueÂ : un refinancement de 2 millions dâ€™euros auprÃ¨s dâ€™ING Belgique pour soutenir une croissance importante sur ce marchÃ© (dont le chiffre dâ€™affaires a Ã©tÃ© multipliÃ© par 13 en un an).

A ce jour, Eranovum compte plus de 1200 points de charge opÃ©rationnels et plus de 2000 en cours de construction. GrÃ¢ce Ã cette nouvelle levÃ©e de fonds, le groupe est en ordre de marche pour se positionner comme un partenaire industriel de long terme des acteurs de lâ€™immobilier commercial et de la distribution en Europe, et ce afin de doubler son rÃ©seau et accompagner massivement la transition vers une mobilitÃ© dÃ©carbonÃ©e sur ces 3 marchÃ©s clÃ©s.