SeeYouSun et Syan’EnR sâ€™associent pour accompagner la Haute-Savoie dans sa solarisation

Alors que la France fixe un objectif de 33% dâ€™Ã©nergies renouvelables dans la consommation finale brute en 2030, SeeYouSun et Syan’EnR unissent leurs expertises pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en Haute-Savoie. Lâ€™opÃ©rateur solaire et la sociÃ©tÃ© dâ€™Ã©conomie mixte locale dÃ©veloppent 4 projets dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dans le dÃ©partement. Focus sur ce partenariat structurant !

La collaboration entre SeeYouSun et Syanâ€™EnR permet de structurer une offre clÃ© en main de solutions solaires Ã dÃ©ployer sur les espaces dÃ©jÃ artificialisÃ©s, pour produire et partager localement une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e. Ce partenariat initiÃ© en fÃ©vrier 2025 a dÃ©jÃ permis de lancer 4 projets dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dans le dÃ©partement dont 1 actuellement en construction et 3 autres dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e 2026. Une dizaine de nouveaux projets sont dÃ©jÃ en cours de sÃ©curisation en 2026 pour un portefeuille de plus de 10 MWc.

Le solaire comme outil dâ€™amÃ©nagement du territoire

Lâ€™opÃ©rateur solaire SeeYouSun et Syan’EnR, SociÃ©tÃ© dâ€™Ã‰conomie Mixte Locale pour le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Haute-Savoie, conjuguent ainsi leurs expertises pour accompagner collectivitÃ©s et entreprises dans la production et le partage dâ€™une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle locale. Les deux partenaires interviennent sur lâ€™ensemble du cycle de vie des projets : identification et dÃ©veloppement des sites, conception des installations, construction, exploitation et valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite. Les centrales photovoltaÃ¯ques sont dÃ©ployÃ©es exclusivement sur des espaces dÃ©jÃ artificialisÃ©s : parkings, toitures, infrastructures sportives, bÃ¢timents communaux ou zones dâ€™activitÃ©s. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite localement peut Ãªtre autoconsommÃ©e par les bÃ¢timents concernÃ©s, partagÃ©e avec des acteurs voisins ou injectÃ©e dans le rÃ©seau afin dâ€™alimenter dâ€™autres infrastructures Ã proximitÃ©. Pour aller plus loin, le partenariat vise Ã maximiser lâ€™utilitÃ© des infrastructures installÃ©es en y associant de nouveaux services pour les usagers. Sous les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, les acteurs locaux peuvent ainsi dÃ©ployer des stations vÃ©los autonomes en Ã©nergie, des bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (en collaboration Ã©ventuelle avec le Syane, Syndicat de lâ€™Ã©nergie et du numÃ©rique de Haute-Savoie), des Ã©quipements sportifs lÃ©gers (tennis, paddles et boulodromes), ou encore des halles Ã©vÃ©nementielles.

Â«Â Nous sommes dans une logique de co-dÃ©veloppement avÃ©rÃ© et dâ€™un partage de la valeur vÃ©ritableÂ Â»

Les ombriÃ¨res offrent Ã©galement un confort accru aux utilisateurs en protÃ©geant les vÃ©hicules des intempÃ©ries. De la sorte, SeeYouSun et Syanâ€™EnR dÃ©veloppent des infrastructures solaires conÃ§ues comme de vÃ©ritables outils dâ€™amÃ©nagement du territoire, de robustesse et souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Â« Avec SeeYouSun, nous avons trouvÃ© le bon partenaire, de confiance, expÃ©rimentÃ© et alignÃ© sur les valeurs qui animent le Syane et sa SEM Syanâ€™EnR au service du territoire : un spÃ©cialiste des ombriÃ¨res franÃ§ais, complÃ©mentaire Ã nos activitÃ©s, capable de dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris publiques. Notre partenaire offre de nombreuses rÃ©fÃ©rences et une expertise forte, laissant une vraie place aux acteurs locaux. Nous sommes dans une logique de co-dÃ©veloppement avÃ©rÃ© et dâ€™un partage de la valeur vÃ©ritable, en innovation permanente malgrÃ© un contexte rÃ©glementaire national en constante Ã©volution. Les Ã©quipes collaborent simplement et efficacement sur le terrain et pour le bÃ©nÃ©fice des collectivitÃ©s et des entreprises Â» souligne Jean-Pierre Steyer, PrÃ©sident de Syanâ€™EnR.

Une approche intÃ©grÃ©e du solaire au service des acteurs du territoire

Lâ€™ensemble des acteurs publics et privÃ©s de Haute-Savoie pourront dÃ©sormais faire appel Ã SeeYouSun et Syanâ€™EnR pour leurs projets de solarisation et dâ€™Ã©lectro-mobilitÃ©s. Ces projets reposent sur une approche intÃ©grÃ©e du solaire, qui permet de :

â€¢ Produire une Ã©nergie renouvelable au plus prÃ¨s des usages, en valorisant les espaces existants du territoire ;

â€¢ Moderniser et requalifier certaines infrastructures (parkings, Ã©quipements publics, zones dâ€™activitÃ©s) en profitant de la solarisation pour mener des travaux divers (Ã©tanchÃ©itÃ©, dÃ©samiantage, etc.) et y intÃ©grant de nouveaux services comme la mobilitÃ© Ã©lectrique ;

â€¢ Organiser le partage local de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite, via lâ€™autoconsommation individuelle ou collective ;

â€¢ Optimiser la valorisation de lâ€™Ã©nergie et le modÃ¨le Ã©conomique des projets, grÃ¢ce Ã une maÃ®trise complÃ¨te de la chaÃ®ne de valeur ;

â€¢ DÃ©carboner les trajets du quotidien en proposant en parallÃ¨le des services de mobilitÃ© active (stations vÃ©lo sÃ©curisÃ©es) et dÃ©carbonÃ©e (bornes de recharge Ã©lectrique), en amortissant une partie des coÃ»ts de dÃ©ploiement via la production solaire ;

â€¢ GÃ©nÃ©rer des retombÃ©es Ã©conomiques et Ã©nergÃ©tiques pour les acteurs locaux, dans une logique de partage de la valeur Ã lâ€™Ã©chelle du territoire et de lâ€™implication des entreprises locales lors des travaux.

Â« Nous sommes trÃ¨s fiers dâ€™officialiser aujourdâ€™hui notre collaboration avec Syan’EnR. Nous comptons dÃ©jÃ plus de 50 partenariats territoriaux aux quatre coins de lâ€™Hexagone, qui ont permis de dÃ©ployer 1500 centrales soit 400 MWc en portefeuille en 2026. Notre ambition est de donner vie aux premiÃ¨res villes solaires partout en France et avons hÃ¢te de faire bÃ©nÃ©ficier les Haut-Savoyards et Haut-Savoyardes de notre programme de solarisation Â» prÃ©cise FranÃ§ois GuÃ©rin, prÃ©sident et co-fondateur de SeeYouSun.

EncadrÃ©

Les premiÃ¨res rÃ©alisations photovoltaÃ¯ques issues du partenariat

Les premiers projets lancÃ©s dans le cadre de ce partenariat concernent plusieurs communes du dÃ©partement. Ã€ Boussy, le parking public et le parking de la salle des fÃªtes seront Ã©quipÃ©s dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dont la mise en service est prÃ©vue au second semestre 2026. Lâ€™installation en cours de construction permettra dâ€™abriter 82 vÃ©hicules tout en produisant 324 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 145 habitants. Ã€ Veigy-Foncenex, Ã la frontiÃ¨re suisse, le parking de covoiturage sera Ã©quipÃ© en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. Le chantier dÃ©butera Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026. La production annuelle attendue sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 587 MWh soit la consommation de 260 habitants. Ã€ Passy, des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques seront Ã©galement installÃ©es sur le parking du lac. Les travaux devraient dÃ©buter en septembre 2026. La centrale produira 565 MWh par an, correspondant Ã la consommation dâ€™environ 250 habitants. Ã€ Magland, deux courts de tennis et un terrain de badminton seront couverts par prÃ¨s de 1 900 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques fin 2026. Lâ€™installation gÃ©nÃ©rera environ 470 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© chaque annÃ©e, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 210 habitants.