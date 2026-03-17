JournÃ©e mondiale du recyclage : Soren renforce les capacitÃ©s de traitement et de recyclage des panneaux PV en France

Ã€ lâ€™issue de son dernier appel dâ€™offres, Soren, lâ€™Ã©co-organisme agrÃ©Ã© pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaÃ¯ques en fin de vie en France, annonce, en ce 18 mars, journÃ©e mondiale du recyclage, la sÃ©lection de six opÃ©rateurs industriels chargÃ©s dâ€™assurer le recyclage des modules photovoltaÃ¯ques sur le territoire national et en outre-mer. Cette sÃ©lection marque une nouvelle Ã©tape dans la structuration et la montÃ©e en puissance de la filiÃ¨re franÃ§aise de recyclage photovoltaÃ¯que.

GrÃ¢ce Ã sa nouvelle organisation industrielle, Soren assure la consolidation et la sÃ©curisation des capacitÃ©s de recyclage du secteur photovoltaÃ¯que en France. DÃ©sormais, lâ€™ensemble des opÃ©rateurs sÃ©lectionnÃ©s pourront traiter plus deÂ 45 000 tonnesÂ par an, ce qui permettra dâ€™anticiper la croissance continue des volumes de panneaux photovoltaÃ¯ques en fin de vie attendue dans les annÃ©es Ã venir et de soutenir lâ€™expansion du solaire dans une dÃ©marche responsable et durable. ENVIE 2EÂ Occitanie construira notamment un site industriel en AriÃ¨ge dotÃ© dâ€™une capacitÃ© de 16 000 tonnes annuelles, faisant ainsi de la rÃ©gion Occitanie la premiÃ¨re au niveau national pour sa capacitÃ© locale de recyclage.

Des taux dâ€™extraction supÃ©rieur Ã 90% pour le silicium et lâ€™argent

Les installations sÃ©lectionnÃ©es reposent sur des outils industriels innovants combinant technologies avancÃ©es de dÃ©mantÃ¨lement, procÃ©dÃ©s de sÃ©paration et optimisation des flux matiÃ¨res. Ces dispositifs permettent dâ€™atteindre des taux dâ€™extraction particuliÃ¨rement Ã©levÃ©s des matiÃ¨res stratÃ©giques contenues dans les modules â€”Â supÃ©rieurs Ã 90 % â€” notamment pour le silicium et lâ€™argent. Cette performance contribue Ã prÃ©server les ressources naturelles et Ã renforcer lâ€™indÃ©pendance industrielle europÃ©enne grÃ¢ce Ã la rÃ©injection de matiÃ¨res critiques dans les chaÃ®nes de production.

La structuration dâ€™une filiÃ¨re franÃ§aise de recyclage photovoltaÃ¯que Ã forte valeur ajoutÃ©e

En collaborant avec des opÃ©rateurs prÃ©sents dans diffÃ©rentes rÃ©gions, Soren contribue Ã la structuration dâ€™une filiÃ¨re franÃ§aise de recyclage photovoltaÃ¯que Ã forte valeur ajoutÃ©e. Le dispositif mis en place permet Ã©galement de traiter les flux provenant des pays voisins, renforÃ§ant ainsi la position technologique de la France dans le domaine du recyclage photovoltaÃ¯que. La rÃ©partition des installations sur le territoire, en mÃ©tropole comme Ã La RÃ©union, garantit une couverture territoriale Ã©tendue, favorise la proximitÃ© avec les dÃ©tenteurs de panneaux et optimise la logistique de collecte, tout en limitant lâ€™empreinte environnementale liÃ©e au transport.

Les opÃ©rateurs retenus sontÂ :

Â·Â Â Â Â Â Â ENVIE 2EÂ AquitaineÂ (C-Si), Saint-LoubÃ¨s (Nouvelle-Aquitaine)

Â·Â Â Â Â Â Â ENVIE 2EÂ OccitanieÂ (C-Si et a-Si), Portet-sur-Garonne (Occitanie)

Â·Â Â Â Â Â Â Galloo FranceÂ (C-Si), Halluin (Hauts-de-France)

Â·Â Â Â Â Â Â ROSI AlpesÂ (C-Si), La Mure (Auvergne-RhÃ´ne-Alpes)

Â·Â Â Â Â Â Â RVEÂ (C-Si), La RÃ©union

Â·Â Â Â Â Â Â First SolarÂ (CdTe), Francfort-sur-lâ€™Oder (Allemagne)

ENVIE 2EÂ AQUITAINE

Â«Â Depuis prÃ¨s de 6 ans, Envie 2E Aquitaine et Soren dÃ©veloppent une filiÃ¨re innovante de recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques. Ce partenariat a permis de crÃ©er une premiÃ¨re ligne industrielle dÃ©diÃ©e au rÃ©emploi et une technologie de dÃ©lamination, atteignant jusquâ€™Ã 95 % de valorisation.Â RenouvelÃ© pour lâ€™avenir, il repose sur lâ€™innovation, avec le soutien de lâ€™Europe et de partenaires scientifiques, pour rÃ©cupÃ©rer des matÃ©riaux stratÃ©giques (verre, argent, aluminium, cuivre, silicium). Lâ€™objectif est de renforcer lâ€™Ã©conomie circulaire et lâ€™autonomie industrielle europÃ©enne.Â Avec 3 000 tonnes traitÃ©es par an, la filiÃ¨re est aujourdâ€™hui mature. Lâ€™ambition est dÃ©sormais dâ€™intensifier le rÃ©emploi et la valorisation pour une industrie photovoltaÃ¯que durable et performante.Â Â»

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ENVIE 2EÂ OCCITANIEÂ â€“ GROUPE COMET

Â« Cette reconnaissance confirme la pertinence de notre stratÃ©gie industrielle : dÃ©velopper en France des solutions performantes pour le recyclage des Ã©quipements liÃ©s Ã la transition Ã©nergÃ©tique. Notre outil permet non seulement de traiter des volumes croissants de panneaux en fin de vie, mais aussi dâ€™en maximiser la valorisation matiÃ¨re Â» â€“ Franck Zeitoun, prÃ©sident.

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GALLOO

Â« Le renouvellement du partenariat souligne lâ€™engagement de Galloo Ã innover dans le recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques et celui de Soren Ã soutenir lâ€™industrialisation de procÃ©dÃ©s valorisant des matiÃ¨res, y compris critiques, essentielles Ã lâ€™industrie europÃ©enne. Pour Galloo, cette sÃ©lection valide ses efforts en R&D et permet le passage Ã lâ€™Ã©chelle industrielle. Soren joue ainsi un rÃ´le clÃ© en structurant la filiÃ¨re, en massifiant les flux de panneaux en fin de vie et en favorisant une Ã©conomie circulaire innovante.Â Â» â€“Â Luc Waignein, directeur R&D.

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ROSI ALPES

Â« Cette confiance renouvelÃ©e dans nos procÃ©dÃ©s uniques de rÃ©cupÃ©ration du silicium et de lâ€™argent reprÃ©sente un engagement concret de la filiÃ¨re pour un recyclage Ã haute valeur ajoutÃ©e. Le site de ROSI Alpes vise Ã poursuivre le dÃ©veloppement dâ€™une filiÃ¨re dâ€™excellence franÃ§aise.Â Â»Â â€“Â Antoine Chalaux, directeur gÃ©nÃ©ral.

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RVE

Â« Câ€™est un immense honneur pour RVE et son Ã©quipe de mettre en place le traitement des panneaux photovoltaÃ¯ques Ã La RÃ©union. Câ€™est un travail de plusieurs annÃ©es qui prend aujourdâ€™hui forme, dans la continuitÃ© de nos engagements en faveur de la rÃ©duction des dÃ©chets, de lâ€™Ã©conomie circulaire et de la crÃ©ation dâ€™emplois locaux. Â»Â â€“Â Paul Soumaya, prÃ©sident.

Pilier de la transition Ã©nergÃ©tique, le dÃ©veloppement rapide du solaire doit sâ€™accompagner dâ€™une filiÃ¨re de recyclage solide et performante. Pour Soren, la montÃ©e en puissance du recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques constitue une condition essentielle de crÃ©dibilitÃ© et de durabilitÃ© de cette transition, en garantissant la circularitÃ© des ressources Ã lâ€™Ã©chelle de la filiÃ¨re.