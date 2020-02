MobilitÃ© Ã©lectrique : ABB et Volvo vont Ã©lectrifier les rues de GÃ¶teborg

À compter de 2020, 157 nouveaux bus électriques Volvo sillonneront les rues de Göteborg, Mölndal et Partille, alimentés par les solutions d’infrastructures de charge d’un spécialiste en la matière : ABB. Cette annonce historique constitue un grand pas vers l’émergence d’une solution de transport public durable pour les 180 millions de trajets réalisés quotidiennement en bus dans la région chaque année.

Des transports publics plus silencieux et respectueux de l’environnement

Dans la droite ligne de la vision du gouvernement suédois selon laquelle la Suède devrait être un pays climatiquement neutre d’ici 2025, l’entreprise de transport public Västtrafik table sur une électrification de l’ensemble du trafic urbain dans le comté de Västra Götaland d’ici 2030. Volvo Buses et ABB participent à la réalisation de cet objectif en fournissant 157 nouveaux bus électriques à l’opérateur de bus Transdev et en supportant ses infrastructures de charge. Ces nouvelles lignes électrifiées dont l’entrée en service devrait débuter en décembre 2020 porteront à 220 le nombre total de bus électriques transportant les résidents et visiteurs de Göteborg d’ici la fin de l’année.

« Volvo Buses est un leader dans l’électromobilité et les solutions favorisant un transport public durable. Avec ABB et nos partenaires, nous avons créé une solution de transport globale commune qui permettra aux transports publics de Göteborg d’être plus silencieux et respectueux de l’environnement, déclare Håkan Agnevall, président de Volvo Buses. Cette solution prouve que les bus électriques ne sont pas une vision d’avenir mais offrent d’ores et déjà aux villes un transport public durable et financièrement viable. » 19 nouveaux chargeurs électriques haute puissance seront installés au cours du second semestre 2020 avant que les nouveaux bus ne soient mis en circulation, et deux autres stations sont prévues par la suite.

Des bus rechargés en seulement trois à six minutes

Les bus de Göteborg, Mölndal et Partille seront chargés par des chargeurs Panto Down haute puissance (450 kW) d’ABB. Cette solution modulaire basée sur OppCharge, une interface ouverte pour la charge pour bus électrique à courant continu (CC), offre une charge haute puissance grâce à un système de connexion automatique situé sur le toit du véhicule. ABB fournira une solution complète qui comprend les stations de charge et l’ensemble du matériel nécessaire à la connexion au réseau via les armoires de distribution d’ABB. Les bus seront rechargés en seulement trois à six minutes aux stations de charge sur le trajet. Les chargeurs haute puissance, partie intégrante de l’innovante offre de solutions et services numériques d’ABB baptisée ABB Ability™, proposent une connectivité orientée web permettant aux opérateurs du réseau de procéder à distance à la surveillance et à la configuration des points de charge mais aussi de réduire les temps d’immobilisation et d’accroître l’efficacité.

« La transformation durable du trafic de bus à Göteborg témoigne de la volonté d’ABB de mener à bien sa mission baptisée « Mission to Zero », dont l’objectif est de développer des innovations qui contribueront à un futur sans émissions polluantes. Nous disposons des produits et solutions pour acheminer l’électricité de son point de production à son point de consommation de manière sûre, intelligente et durable », explique Frank Muehlon, responsable de l’activité internationale d’ABB pour les solutions d’infrastructures d’e-mobilité. Capables de transporter 150 passagers et affichant une réduction des émissions de CO2 de 88 % par rapport à des bus classiques, ces nouveaux bus combinent une forte capacité de passagers et un faible impact environnemental.