L’industrie solaire hors rÃ©seau pÃ¨se dÃ©sormais 1,75 milliard de dollars annuel

L’industrie solaire hors réseau est devenue un marché annuel de 1,75 milliard de dollars, fournissant de l’éclairage et d’autres services énergétiques à 420 millions d’utilisateurs. Ce business reste sur une courbe de croissance solide, selon un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale et de GOGLA, l’association mondiale de l’industrie de l’énergie solaire hors réseau.

Le rapport 2020 sur les tendances du marché solaire hors réseau révèle que l’industrie a fait d’énormes progrès au cours de la dernière décennie. Depuis 2017, les revenus de l’industrie solaire hors réseau continuent de croître rapidement, augmentant de 30% par an. À ce jour, plus de 180 millions d’unités solaires hors réseau ont été vendues dans le monde et le secteur a enregistré 1,5 milliard de dollars d’investissements depuis 2012.

L’industrie solaire hors réseau essentielle pour atteindre l’accès universel à l’électricité

Avec 840 millions de personnes n’ayant toujours pas accès à l’électricité, la croissance de l’industrie solaire hors réseau est essentielle pour atteindre l’objectif de développement durable (ODD7) pour l’accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne d’ici 2030. «L’industrie solaire hors réseau est essentielle pour atteindre l’accès universel à l’électricité», a déclaré Riccardo Puliti, directeur mondial, Énergie et industries extractives et directeur régional, Infrastructure, Afrique, à la Banque mondiale. «Nous intensifions notre soutien aux pays clients en les aidant à tirer parti de ce potentiel grâce à des solutions innovantes et financièrement durables», a-t-il ajouté.

Selon le rapport, le secteur aurait besoin d’un coup de pouce supplémentaire pouvant atteindre 11 milliards de dollars en financement. Plus précisément, le secteur devrait croître à un rythme accéléré de 13%, avec jusqu’à 7,7 milliards de dollars d’investissements externes pour les entreprises et jusqu’à 3,4 milliards de dollars de financement public pour combler l’écart d’accessibilité. «Ce n’est qu’en stimulant le financement commercial à grande échelle que nous pourrons atteindre l’objectif de l’accès universel à l’électricité d’ici 2030», a déclaré Paulo de Bolle, directeur principal, Global Financial Institutions Group pour IFC. «Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires bancaires locaux sur les marchés hors réseau plus matures où la dette commerciale peut conduire la prochaine étape de la croissance du marché.»

Enorme opportunité à venir

Les tendances montrent que les entreprises s’orientent vers de nouvelles géographies et des marchés mal desservis à mesure que les marchés établis deviennent plus saturés. Ces entreprises s’orientent également vers des ventes de systèmes solaires domestiques plus importantes et à marge plus élevée en réponse à la demande croissante des consommateurs pour les appareils et les systèmes de secours. «Ce rapport est une autre confirmation de l’impact significatif que le solaire hors réseau a déjà réalisé et de l’énorme opportunité qui reste à venir», a déclaré Koen Peters, directeur exécutif de GOGLA.