Mobilisation des producteurs dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que franÃ§ais autour dâ€™HoloSolis

Un groupement de développeurs et producteurs indépendants d’énergies renouvelables s’engage aux côtés d’HoloSolis pour développer la filière photovoltaïque française. Parmi les principaux partenaires : Technique Solaire, Photosol, CVE et Tenergie. Un soutien de poids !

HoloSolis poursuit sa montée en puissance et franchit une étape supplémentaire de son développement, avec le démarrage de sa levée de fonds dédiée au financement du plus grand site de production de panneaux photovoltaïques en Europe. Implantée à Hambach, près de Sarreguemines, en Moselle, la gigafactory lancera sa production fin 2026. En rythme de croisière, à partir de 2028, elle emploiera 2000 collaborateurs et produira chaque année plus de 10 millions de panneaux photovoltaïques, couvrant les besoins en électricité d’un million de foyers et représentant environ 8 % des importations européennes de modules photovoltaïques chinois.

« Un apport initial de plus d’un million d’euros sous forme d’obligations convertibles »

Consortium composé d’industriels et d’investisseurs de premier plan dans le secteur des énergies propres, la société européenne HoloSolis fait partie des solutions mises en œuvre, avec le soutien de l’UE, de l’Etat français et des collectivités territoriales, pour reconstruire en Europe une industrie photovoltaïque complète, sur un marché aujourd’hui dominé par les fabricants chinois. Et ainsi, accélérer la transition vers un monde décarboné, contribuer à la souveraineté industrielle et énergétique de la France et de l’Union Européenne.

La levée de fonds d’HoloSolis débute de la meilleure des façons grâce au soutien de développeurs et producteurs indépendants d’énergies renouvelables dans le photovoltaïque en France. Mené par Technique Solaire, Photosol, CVE et Tenergie, ce groupement, animé par une vision et une détermination partagées, s’engage à reconstruire et renforcer l’industrie photovoltaïque française. « Cet apport initial de plus d’un million d’euros sous forme d’obligations convertibles vient compléter les contributions en equity pour une Série A d’un montant global de 20 millions d’euros. Je remercie sincèrement chacun de ces partenaires pour leur soutien indéfectible et leur volonté de faire progresser ensemble cette ambition commune. Bientôt, d’autres acteurs du photovoltaïque français viendront se joindre à ce mouvement » a déclaré Jan Jacob Boom-Wichers, président d’HoloSolis.

« Nous sommes fiers de renforcer notre contribution à la souveraineté énergétique, en France et en Europe »

« La mise en service d’une gigafactory dédiée à la production de panneaux solaires nous permettra de proposer à nos clients des produits français, à la pointe de la technologie et à faible empreinte carbone. Ce projet contribuera à la réindustrialisation du pays et au développement économique local, avec la création de nombreux emplois qualifiés. Il s’inscrit dans la lignée de nos engagements en faveur de la transition énergétique et répond aux objectifs de déploiement massif des énergies décarbonées fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. À travers HoloSolis, nous sommes fiers de renforcer notre contribution à la transition et à la souveraineté énergétique, en France et en Europe », soulignent les développeurs et producteurs d’énergie solaire, nouveaux partenaires d’HoloSolis, dans une déclaration commune. En investissant dans HoloSolis, les nouveaux partenaires du consortium s’assurent d’un approvisionnement futur en panneaux solaires « Made in Europe », respectant de stricts standards sociaux et environnementaux. Ils prennent ainsi un temps d’avance dans le développement et la commercialisation de modules photovoltaïques éco-responsables européens, tout en contribuant activement à la relocalisation de la chaîne de valeur photovoltaïque en Europe.

Introduction de clauses sociales et environnementales dans la commande publique

« Aidée dans un premier temps par les critères de résilience du NZIA, l’ambition à terme est de rivaliser avec les panneaux solaires chinois. La gigafactory de Hambach mise sur les effets de volume, la robotisation, l’intelligence artificielle, le lean manufacturing, ainsi qu’une architecture évolutive permettant d’intégrer rapidement les dernières innovations technologiques. Elle garantit également une production conforme aux standards de qualité et de sécurité en vigueur en France et en Europe, une exigence appelée à peser de plus en plus dans le choix des donneurs d’ordre, qu’ils soient publics ou privés », poursuit Jan Jacob Boom-Wichers, Président d’HoloSolis. HoloSolis, en effet, répond aux objectifs du nouveau règlement Net-Zero Industry Act (NZIA), adopté par l’UE en mai 2024. Celui-ci prévoit une série d’incitations financières et réglementaires à l’achat d’équipements photovoltaïques fabriqués en Europe, entre autres l’introduction de clauses sociales et environnementales dans la commande publique et les dispositifs de soutien des Etats. Le NZIA stipule que 40 % des panneaux solaires installés dans l’UE, à l’horizon 2030, devront provenir d’usines européennes. La France a déjà adapté la méthodologie de calcul des bilans carbone favorisant la production Européenne décarbonée. Elle poursuivra la mise en œuvre des mesures du NZIA en adaptant les règles des appels d’offres et arrêtés tarifaires, notamment en y intégrant des critères de résilience, incitant ainsi les développeurs de projets à utiliser des panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe.

« Un nouveau cadre de marché pour la production de panneaux solaires européens se met en place »

La mise en consultation de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie pour le photovoltaïque présente des objectifs de réindustrialisation très encourageants.

« Nous suivons, avec HoloSolis, les préparatifs réglementaires, pilotés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), portant sur la transcription du règlement européen NZIA dans les dispositifs de soutien nationaux. Nous en attendons une forte incitation à l’approvisionnement en modules photovoltaïques bas carbone », précisent les dirigeants des développeurs photovoltaïques, engagés dans le projet HoloSolis. HoloSolis s’engage, avec ses partenaires, à renforcer les initiatives européennes de la filière solaire qui visent à contrer la prédominance des producteurs chinois, tout en imposant des standards sociaux et environnementaux stricts et en respectant les spécificités de la réglementation française en évolution. « Un nouveau cadre de marché pour la production de panneaux solaires européens se met en place grâce au NZIA, à l’action de nombreux Etats membres, dont la France, et à l’ambition de la nouvelle Commission européenne. Ce changement sans précédent de l’approche européenne permettra de rétablir des règles de marchés équitables sur ces actifs stratégiques » analyse Laurent Bodin, Directeur Commercial d’HoloSolis.

« Nous entendons créer une dynamique collective »

« A travers HoloSolis, nous entendons créer une dynamique collective, entraînant un maximum de donneurs d’ordre et de sous-traitants européens, d’amont en aval de la filière photovoltaïque, depuis la production du silicium jusqu’à la fourniture d’électricité verte en passant par la conception des machines-outils et la fabrication des composants utilisés dans les panneaux photovoltaïques. Embarquer à bord d’HoloSolis des industriels réputés du secteur s’inscrit pleinement dans cette ambition : réunir le meilleur de l’ingénierie, des savoir-faire et de la technologie européennes au service de la souveraineté et de la transition énergétiques », conclut Jan Jacob Boom-Wichers. Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs, acteurs photovoltaïques de premier plan, en ouverture de sa levée de fonds, HoloSolis s’affirme un peu plus comme un atout de taille dans la réalisation d’un objectif fondamental du Pacte Vert européen : tripler la capacité solaire installée sur le Vieux Continent entre 2023 et 2030.