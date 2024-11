L’entreprise européenne ATMOCE relève le pari d’un micro-onduleur avec option pilotage et stockage

À un moment charnière pour le paysage des énergies renouvelables, ATMOCE, entreprise européenne avec son siège opérationnel en Allemagne, annonce le lancement d’un micro-onduleur à hautes performances et de son écosystème de gestion. Une solution tout en un. Culotté !

L’industrie chinoise a préempté la production de panneaux solaires mais également celle des onduleurs. Pour les micro-onduleurs, c’est un peu moins vrai. C’est justement dans ce créneau que se lance l’entreprise ATMOCE. Avec ambition, confiante dans son savoir-faire technologique !

Compatible avec l’ensemble des modules photovoltaïques courants

Le micro-onduleur « 1 pour 1 ATMOCE, série MI» se positionne ainsi au cœur de la solution résidentielle et permet d’optimiser la production d’énergie solaire dans tout endroit orienté au soleil. Ce dispositif polyvalent fonctionne à la fois en ligne et hors réseau. Disponible en 400W, 425W, 450W et 500W, il est compatible avec l’ensemble des modules photovoltaïques courants jusqu’à 700 W, ce qui améliore l’efficacité de la conversion de l’énergie. Son système de câble “Plug & Play” simplifie le câblage et la fixation, alors que son poids de 1,3 kilos facilite le transport et le maniement pour les installateurs.

Une efficacité de 97.4%

Grâce à des algorithmes avancés qui permettent d’ajuster la puissance active, la solution solaire résidentielle ATMOCE permet aux propriétaires de produire efficacement leur électricité avec notamment des micro-onduleurs de dernière génération communiquant en CPL (Courants Porteurs en Ligne) et d’une efficacité de 97.4%. Afin de minimiser les risques électriques, le système ATMOCE fonctionne à une tension de sécurité inférieure à 60V et comporte des mécanismes “rapid shutdown” en cas d’urgence. La solution répond également aux préoccupations liées aux arcs en courant continu et aux courants résiduels, ce qui permet de simplifier les installations sans avoir recours à des disjoncteurs de défaut d’arc (AFCI).

M-Combiner ATMOCE : unifier ses sources d’énergie

Le « M-Combiner » ATMOCE, l’équivalent d’un coffret AC, joue un rôle essentiel dans la connexion et l’optimisation des systèmes énergétiques domestiques, en permettant une gestion de l’énergie plus intelligente. L’appareil rassemble l’énergie solaire, le stockage et la recharge des véhicules électriques, et facilite ainsi la transition entre les modes connecté et déconnecté du réseau. Le M-Combiner peut accueillir une M-Gateway, un M-Relay, et tous les dispositifs de sécurité nécessaires dans une installation PV et répond à la norme française : disjoncteurs, parafoudre et DDR. Le M-Combiner présente un indice de protection IP65, certifiant la résistance du produit face aux conditions climatiques extrêmes, et se décline en trois modèles pour répondre aux différents besoins d’installation : la MC100-L pour les petites installations monophasées, la MC100 pour les installations monophasés plus conséquentes, et la MC100-T pour les installations triphasées.

M-Gateway ATMOCE : une meilleure gestion de l’énergie domestique

Le « M-Gateway » ATMOCE améliore la gestion de l’énergie résidentielle en coordonnant la communication entre plusieurs appareils et permet le pilotage de charge (borne de recharge électrique, pompe à chaleur et ballon d’eau chaude). Capable de prendre en charge jusqu’à 90 micro-onduleurs, le dispositif augmente la production d’énergie et l’efficacité énergétique tout en offrant une connectivité fiable grâce à diverses options de communication, notamment PLC, Wi-Fi, ETH, BLE, RS485, CAN et ports DI/DO. Sa configuration préinstallée et préconnectée garantit une expérience simple pour l’utilisateur.

Le cloud ATMOCE et l’application Atmozen : directement contrôler son énergie résidentielle

Le « cloud ATMOCE, hébergé en Europe, et l’application Atmozenoffrent aux propriétaires des outils intuitifs pour gérer et optimiser leur consommation d’énergie au quotidien. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster leur consommation pour une performance maximale, et suivre les flux d’énergie, les niveaux de stockage et la production solaire. Conçue pour tous les niveaux d’utilisateurs, l’application simplifie également les tâches complexes de gestion de l’énergie pour les installateurs et permet d’effectuer la mise en service en seulement cinq minutes. ATMOCE s’engage en faveur de l’innovation, de la durabilité et des solutions centrées sur le client pour permettre non seulement d’améliorer l’indépendance énergétique des propriétaires, mais aussi de jouer un rôle clé dans la transition vers des pratiques énergétiques plus vertes.

Encadré

À propos d’ATMOCE

ATMOCE est une entreprise européenne avec son siège opérationnel en Allemagne et des centres R&D en Europe, Chine et Etats-Unis, qui développe des technologies énergétiques et s’engage à créer un monde meilleur grâce aux énergies renouvelables. Pour assurer la proximité client et un service de qualité, ATMOCE a mis en place un centre de formation et support technique à Lyon. La mission d’ATMOCE est de générer suffisamment d’énergie renouvelable pour permettre aux propriétaires d’obtenir leur indépendance énergétique, d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables grâce à une approche axée sur l’innovation, et de partager les connaissances pour bâtir une communauté plus soucieuse de son environnement. Avec un portefeuille complet de produits à la pointe du marché du solaire et des équipes de support locales, ATMOCE se positionne comme précurseur des énergies renouvelables de demain. Les équipes d’ATMOCE France, avec une hotline après-vente à Lyon, fournissent des solutions solaires sur mesure et apportent une assistance à toutes les étapes ; de la formation à la bonne utilisation des produits, jusqu’à l’installation et la maintenance. Le micro-onduleur a une garantie de 25 ans – pièce et main-d’œuvre inclus. Les partenaires de distribution : Domos, Green Energy, Eklor, Mavisun…