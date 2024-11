Dev’EnR dynamise son expansion avec un financement stratégique de 10 millions d’€ au service des EnR locales !

Fortement ancrée dans le développement régional et engagée pour une transition énergétique durable, Dev’EnR franchit une étape cruciale avec l’obtention d’un financement RCF de 10 millions d’euros. Ce financement, vient renforcer la capacité de l’entreprise à impulser ses projets d’énergies renouvelables. Cela permettra d’accompagner la croissance du groupe en finançant le lancement de construction de plusieurs fermes photovoltaïques mais aussi de projets en cours de développement. Une solution sur mesure pour des projets qui façonnent les territoires !

Grâce à cet outil de financement stratégique qu’est la Revolving Credit Facility (RCF), Dev’EnR gagnera notamment en flexibilité et en autonomie de gestion. En effet, la structure de ce financement offre à Dev’EnR la possibilité de répondre à ses besoins en fonds de roulement (BFR) ainsi qu’aux lancement de travaux des infrastructures qui produiront l’électricité photovoltaïque, verte et décarbonée. Un levier essentiel pour accélérer le déploiement de solutions d’énergie propre sur les territoires !

Un partenariat de confiance avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole et l’arrivée de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (CEMP)

À la suite d’une levée de fonds réussie en avril 2023 -au cours de laquelle un montant de 12,5 millions d’euros avait été mobilisé avec le soutien stratégique du Crédit Agricole et de la région Occitanie, notamment à travers son fonds d’investissement OCCTE-, Dev’EnR poursuit le renforcement de ses alliances clés. En effet, l’obtention de la RCF arrangée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc illustre la confiance renouvelée de son partenaire historique, le groupe Crédit Agricole, tout en intégrant un nouvel acteur de poids, la CEMP, acteur bancaire lui aussi très engagé localement. L’obtention de cet appui financier est le fruit de plusieurs mois de travail intense, mené main dans la main avec ces institutions, illustrant l’engagement de Dev’EnR envers un développement régional durable et responsable. Cette opération reflète également la solidité des projets, la transparence budgétaire et la philosophie régionale de développement du groupe.

Transparence et croissance responsable : des valeurs partagées au service de la région

Chaque année, Dev’EnR s’engage à assurer une transparence totale auprès de ses partenaires financiers, en leur fournissant un bilan de son endettement et de sa gestion budgétaire, gage de sérieux et de fiabilité. Ce partenariat, au-delà de l’aspect financier, renforce les valeurs partagées de croissance responsable et de contribution active au dynamisme régional. “Dev’EnR est en pleine croissance et forte de valeurs partagées avec ses partenaires, ce qui nous permet d’avoir accès à des outils de financement spécifiques et parfaitement adaptés à notre modèle économique. Nous sommes fiers de la confiance qui nous est accordée et heureux d’avoir ainsi les moyens d’accélérer notre développement en contribuant efficacement au développement d’une électricité propre, décarbonée, accessible et produite localement” assure Roxanne Bozzarelli, directrice générale de Dev’EnR.