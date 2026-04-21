Girasole Energies se dÃ©veloppe en Occitanie via lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille de 30 MWc en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Girasole Energies, producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€˜Ã©nergie photovoltaÃ¯que, annonce l’acquisition d’un portefeuille de six projets photovoltaÃ¯ques reprÃ©sentant prÃ¨s de 30 MWc en Occitanie. Cette opÃ©ration structurante marque la premiÃ¨re Ã©tape d’une ambition M&A (Mergers & Acquisitions) affirmÃ©e, venant complÃ©ter une stratÃ©gie de dÃ©veloppement organique dÃ©jÃ en pleine accÃ©lÃ©ration.Â Une opÃ©ration structurante sur un segment porteurÂ !

Lâ€™acquisition de Girasole Energies porte sur un ensemble de six projets photovoltaÃ¯ques en ombriÃ¨res de parking poids lourds, dÃ©ployÃ©s sur plusieurs sites d’un grand acteur industriel des matÃ©riaux de construction. Ce portefeuille reprÃ©sente une puissance totale d’environ 30 MWc, rÃ©partis entre 2 projets en fin de construction (environ 10 MWc), dont les mises en service sont prÃ©vues Ã la mi-annÃ©e, et 4 projets en dÃ©veloppement (prÃ¨s de 20 MWc). Cette opÃ©ration dote Girasole Energies d’un parc additionnel Ã fort potentiel, sur un segment – les ombriÃ¨res de parking poids lourds – particuliÃ¨rement adaptÃ© Ã la valorisation d’actifs fonciers industriels. Elle illustre la capacitÃ© de la sociÃ©tÃ© Ã identifier et intÃ©grer des portefeuilles cohÃ©rents avec son modÃ¨le de production solaire en double usage du foncier.

Une premiÃ¨re Ã©tape dans une stratÃ©gie M&A de long terme

Cette acquisition constitue la premiÃ¨re Ã©tape d’une dÃ©marche d’acquisition ambitieuse et appelÃ©e Ã se poursuivre. Elle est pleinement conforme Ã l’objectif de Girasole Energies d’opÃ©rer plus de 60 MWc d’acquisitions dâ€™ici Ã fin 2026, en complÃ©ment de sa trajectoire de croissance organique, portÃ©e Ã©galement par le dÃ©ploiement de ses premiÃ¨res solutions dâ€™autoconsommation individuelle et de stockage dâ€™Ã©nergie. Cette ambition M&A s’inscrit dans la continuitÃ© d’une stratÃ©gie photovoltaÃ¯que dÃ©jÃ mature et matÃ©rialisÃ©e visant Ã atteindre une puissance installÃ©e de 500 MWc d’ici 2028, ce qui reprÃ©sente significativement plus dâ€™un millier de centrales en exploitation.

Â«Â Nous sommes ravis de fÃªter la mise en service de notre 500Ã¨me centraleÂ Â»

Â«Â PortÃ©e par son unique dÃ©veloppement interne, Girasole Energies est en voie, sur lâ€™exercice 2026, de doubler sa capacitÃ© installÃ©e en exploitation par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, en passant de 100 Ã 200 MWc Â», estime Pierre-Marie Berlingeri, Directeur gÃ©nÃ©ral de Girasole Energies. Â«Â L’acquisition annoncÃ©e aujourd’hui vient complÃ©ter ce portefeuille existant et constitue une brique additionnelle Ã la dynamique de dÃ©ploiement organique du groupe. Cette opÃ©ration permet de renforcer Ã la fois notre socle de production ainsi que notre portefeuille de projets. Nous sommes ravis de fÃªter, conjointement Ã cette annonce, la mise en service de notre 500Ã¨me centrale (133 MWc au cumul) et nos trois annÃ©es d’existence.Â Â»

EncadrÃ©

Les conseils

Pour cette opÃ©ration, le vendeur a Ã©tÃ© accompagnÃ© par le cabinet Envinergy. Girasole Energies quant Ã lui a Ã©tÃ© accompagnÃ© de Fidae (conseil financier), BLCP (conseil juridique) et Greensolver (auditeur technique).