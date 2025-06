Mistral AI gagnant pour TotalEnergies au service de sa stratÃ©gie multi-Ã©nergies

TotalEnergies et la société française Mistral AI annoncent une collaboration visant à accélérer l’innovation en intelligence artificielle (IA) pour accompagner la stratégie multi-énergies de la Compagnie, notamment dans le domaine des énergies bas carbone. Un laboratoire d’innovation commun sur l’intelligence artificielle !

« Ce partenariat illustre l’impact positif que peut avoir l’IA générative dans un secteur aussi stratégique que celui de TotalEnergies. En mettant nos solutions IA et nos experts au service de la R&D, des équipes opérationnelles, et in fine des clients de la Compagnie, nous contribuons à l’amélioration opérationnelle et à la transformation numérique de cet acteur mondial de l’énergie ». Arthur Mensch, Président-directeur général de Mistral AI ne cacha pas sa satisfaction de partager son expertise AI avec l’un des géants mondiaux de l’énergie.

L’AI au service des renouvelables et des énergies bas carbone

Le partenariat entre Total Energies et Mistral AI prévoit la création d’un laboratoire d’innovation commun entre les équipes des deux compagnies. Ainsi, Mistral AI mettra à disposition ses technologies d’IA et TotalEnergies apportera son expertise et son savoir-faire dans la production d’énergies, notamment renouvelable et bas carbone, afin de tester et concevoir des solutions digitales avancées. Des premiers cas d’usage permettront à la Compagnie de :

• concevoir un assistant pour ses 1000 chercheurs afin de les accompagner dans leur mission de développement des nouvelles énergies et de baisse de l’empreinte environnementale de la Compagnie ;

• développer des solutions d’aide à la décision pour améliorer la performance de ses actifs industriels et réduire ses émissions de CO2,

• mettre en place des solutions d’assistance destinées à améliorer l’expérience de ses clients et à les accompagner dans la réduction de leur consommation énergétique.

Ce laboratoire permettra également d’expérimenter des solutions digitales sur d’autres cas d’usage, en particulier pour la production d’énergie renouvelable. Par ailleurs, face aux enjeux européens de souveraineté numérique, les partenaires étudieront, ensemble, les opportunités d’intégration d’infrastructure IA pour TotalEnergies.

L’intelligence artificielle, un axe majeur de l’ambition technologique de TotalEnergies

Cet accord s’inscrit dans la volonté de TotalEnergies de s’appuyer sur le digital et l’intelligence artificielle pour améliorer la performance de ses outils industriels et accompagner sa transition. Historiquement, les technologies d’intelligence artificielle étaient principalement utilisées par TotalEnergies dans le domaine des géosciences et pour améliorer la maintenance prédictive ou détecter des anomalies d’équipements de ses installations. L’IA joue désormais un rôle primordial pour la Compagnie, permettant de développer de nouvelles opportunités, notamment pour la production d’énergies renouvelables, la réduction des émissions de CO2 ainsi que le développement de services innovants pour aider les clients à mieux maitriser et optimiser leur consommation énergétique. La Digital Factory de TotalEnergies, qui fête cette année ses 5 ans et qui rassemble 300 développeurs, data scientists et autres experts du digital, a déjà développé plus de 100 solutions dont 60 mobilisent des technologies allant du machine learning à l’IA générative. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Mistral AI, un acteur français de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce partenariat témoigne de notre volonté de contribuer au développement d’un écosystème technologique européen et nous permettra d’explorer de nouvelles opportunités pour intégrer davantage l’IA au cœur de nos activités. L’IA a un immense potentiel pour transformer les systèmes énergétiques et cette collaboration reflète à la fois notre esprit pionnier et notre quête permanente d’innovation » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.