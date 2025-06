Avec lâ€™expertise de Tecsol, AÃ©roport Toulouse-Blagnac accÃ©lÃ¨re sa transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã  l’installation dâ€™ombriÃ¨res PV

Engagé dans une démarche ambitieuse de décarbonation de ses activités, Aéroport Toulouse-Blagnac franchit une étape structurante avec la mise en service de sa première centrale photovoltaïque sur l’EcoParc P5. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à faire de l’aéroport un hub énergétique au service de la performance environnementale du territoire. Et l’EcoParc P6 de se couvrir également d’ombrières !

Dans le cadre de son plan stratégique CARE 2021-2025, Aéroport Toulouse-Blagnac concrétise son engagement environnemental avec la mise en service, le 13 janvier dernier, de sa première centrale photovoltaïque sur l’EcoParc P5. Pensé pour réduire l’empreinte carbone de la plateforme tout en améliorant le confort des usagers, ce projet marque le début d’un programme d’investissements ambitieux en faveur des énergies renouvelables. Avec les installations déjà en service : Centre de tri FedEx, EcoParc P5, et la prochaine mise en service de la centrale de l’EcoParc P6, Aéroport Toulouse-Blagnac deviendra le premier producteur d’énergie photovoltaïque de la Métropole, avec une puissance installée totale de 15,4 MWc.

L’EcoParc P5 en autoconsommation pour plus de sobriété énergétique

Mis en service le 13 janvier 2025, l’EcoParc P5 est désormais équipé d’ombrières photovoltaïques capables de produire une électricité 100 % renouvelable destinée à la consommation directe de l’aéroport et de ses partenaires. L’installation permet de couvrir jusqu’à 25 % des besoins électriques de l’aéroport, dans une logique d’optimisation du taux d’autoproduction. Les objectifs sont à la fois de réduire et maitriser la consommation d’énergie ; accroître l’autonomie énergétique de la plateforme et agir concrètement à la décarbonation des opérations aéroportuaires.

Une stratégie énergétique qui s’étend à l’ensemble de la plateforme

Dans la continuité de ce premier déploiement, Aéroport Toulouse-Blagnac développe son parc photovoltaïque avec une deuxième centrale sur l’EcoParc P6 qui sera prochainement mise en service. Conçu pour injecter directement l’électricité produite dans le réseau public de distribution, ce projet répond notamment à un appel d’offre de l’État visant à favoriser la production d’énergie verte. En collaboration avec ENEDIS, l’aéroport assure une intégration sécurisée et efficace au réseau régional. Cette initiative permet au groupe ATB de diversifier les sources de revenus de la plateforme à long terme.

Une maîtrise d’œuvre pilotée par Tecsol

Pour ces chantiers d’envergure, l’entreprise s’est appuyée sur l’expertise de son conseil ATCEAM ENR pour la structuration de ces deux opérations et de sa maîtrise d’œuvre pilotée par le bureau d’ingénierie Tecsol, secondé par son partenaire Betem Ingénieries. L’ambition portée par Aéroport Toulouse-Blagnac s’étend au-delà des EcoParcs. Une centrale photovoltaïque au sol en zone côté piste, actuellement à l’étude, devrait voir le jour entre 2027 et 2029. Le projet est porté par un groupement réunissant Aéroport Toulouse-Blagnac, Sun’R, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, et l’AREC Occitanie (Agence Régionale Énergie Climat). Dotée d’une puissance supérieure à 50 MWc, elle permettra de produire de l’ordre de 70 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 30 000 foyers. Par ailleurs Aéroport Toulouse-Blagnac étudie activement la solarisation des toitures de son parc immobilier dont notamment celle de la future gare de fret. Ces initiatives contribueront significativement à la décarbonation de nos activités et de nos partenaires présents sur la plateforme. « En tant qu’acteur engagé du territoire, l’Aéroport Toulouse-Blagnac a un rôle clé à jouer dans la transition énergétique. Avec ces projets structurants, nous affirmons notre volonté d’agir durablement et de contribuer à un modèle plus résilient, au bénéfice du territoire et de ses usagers. » conclut Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac.

Encadrés

Chiffres clés – ÉcoParc P5

Puissance installée : 7 MWc

Production attendue (année 1) : 6,5 GWh/an

Taux d’autoproduction : 32 % en 2025

Montant de l’investissement : 7,5 M€

Lauréat de la 4e période d’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)

Mise en service : 13 janvier 2025

Surface couverte et nombre de panneaux : 31 830 m² et 15 930 modules de 440 Wc chacun

Chiffres clés – ÉcoParc P6

Puissance totale : 8,3 MWc

Production attendue (année 1) : 10 GWh/an

Montant de l’investissement : 8,7 M€

Lauréat de la 5e période d’appel d’offres CRE

Mise en service prévue : été 2025

Surface couverte et nombre de panneaux : 37 864 m² et 18 950 modules de 445 Wc chacun