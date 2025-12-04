Mission visant Ã  repenser le soutien public aux Ã©nergies renouvelables : non au bouc Ã©missaire, oui Ã  la compÃ©titivitÃ© !

En plein dÃ©bat sur lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France, le gouvernement annonce le lancement dâ€™une mission dâ€™auditÂ afin de repenser le soutien public aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques et au stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©. Cette initiativeÂ ressemble beaucoup Ã un acte prÃ©paratoire Ã une baisse de lâ€™ambition sur les Ã©nergies renouvelables, en jetant leÂ discrÃ©dit sur ces filiÃ¨res. On voudrait faire croire aux FranÃ§ais quâ€™elles reprÃ©senteraient un gouffre financier quâ€™on neÂ sâ€™y prendrait pas autrement !

La France nâ€™a pas besoin dâ€™un Ã©niÃ¨me audit de filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelables : ses coÃ»ts historiques ont dÃ©jÃ faitÂ lâ€™objet de nombreuses Ã©tudes publiques et la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) prÃ©sente chaque annÃ©e leÂ coÃ»t global de soutien public destinÃ© au secteur. Sâ€™agissant des contrats solaires dits S6/S10 qui ont permis le lancementÂ de la filiÃ¨re, la CRE a Ã©galement auditÃ© les contrats projet par projet. Les filiÃ¨res ENR Ã©lectriques nâ€™ont rien Ã cacher, etÂ dâ€™ailleurs la transparence est telle que personne ne se prive de produire sa propre analyse.

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) dÃ©nonce lâ€™amalgame qui est rÃ©alisÃ© entre le coÃ»t passÃ© des charges du service public de lâ€™Ã©nergie et la question du soutien public qui est nÃ©cessaire dans le futur, dans un contexte de prix bas, afin de poursuivre le dÃ©veloppement de lâ€™ensemble des moyens de production Ã©lectrique dÃ©carbonÃ©s, nuclÃ©aire inclus. Rappelons dâ€™ailleurs que ces prix bas constituent une chance pour la compÃ©titivitÃ©, le pouvoir dâ€™achat, etÂ lâ€™Ã©lectrification.

Ce qui est nÃ©cessaire, câ€™est une analyse fondÃ©e sur des donnÃ©es transparentes et complÃ¨tes, Ã©tudiant les besoins de lâ€™ensemble des filiÃ¨res qui participeront Ã la dÃ©carbonation, et notamment le nuclÃ©aire, et les verrous rÃ©glementaires qui restent Ã lever pour le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©. Cette analyse dÃ©montrera que les Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques, devenues pilotables par le stockage, constitueront un atout stratÃ©gique pour notre pays.

Enfin, le SER appelle le gouvernement Ã ne pas regarder le soutien public Ã la transition Ã©nergÃ©tique comme une simple dÃ©pense Ã perte : bien au contraire, la transition Ã©nergÃ©tique, en venant progressivement effacer les montants queÂ dÃ©pense chaque annÃ©e notre pays en importation dâ€™Ã©nergies fossiles, reprÃ©sente une opÃ©ration majeure deÂ rapatriement de valeur dans nos territoires et un atout central pour la conquÃªte de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.