Fronius, un octogÃ©naire encore trÃ¨s VERTâ€¦O

Ã€ lâ€™occasion dâ€™EnerGaÃ¯a 2025, Fronius cÃ©lÃ¨bre ses 80 ans et rÃ©affirme sa vision dâ€™un photovoltaÃ¯que durable, rÃ©parable et intelligent. Le nouvel onduleur Fronius VERTO disponible aussi en version hybride VERTO Plus cumule tous les avantages dâ€™une solution tout-en-un. Un des rares onduleurs du marchÃ© qui revendique une production Made in EuropeÂ !

LancÃ© sur le marchÃ© dÃ©but 2025, lâ€™onduleur Fronius VERTO remporte un franc succÃ¨s dans le crÃ©neau 15 Ã 33,3 kW. EquipÃ© de 4 trackers MMPT indÃ©pendants pour les capacitÃ©s de 27, 30 et 33,3 kW et de 3 MPPT pour les capacitÃ©s de 15, 17,5, 20 et 25 kW, avec des entrÃ©es courant de 28A et une plage de tension MPPT de 150V Ã 800V, il nâ€™a pas Ã rougir face une offre concurrente peu prÃ©sente sur ce crÃ©neau. De plus, les protections parafoudre DC et AC sont prÃ©vues de sÃ©rie avec des cartouches du fabricant franÃ§ais CITEL, et bien sÃ»r le sectionneur DC intÃ©grÃ© facilite les installationsÂ : seule la protection diffÃ©rentielle est nÃ©cessaire, ce qui conduit Ã diminuer fortement le coÃ»t du coffret de protection. Enfin, les installateurs apprÃ©cieront les entrÃ©es DC sur connectiques MC4 du fabricant europÃ©en StaÃ¼bli.

A destination du tertiaire et des petites industries

Cette solution dâ€™autoconsommation rÃ©pond Ã la demande de projets dâ€™autoconsommation en milieu tertiaire et dans le secteur de la petite industrie. En effet, ces secteurs dâ€™activitÃ© sont devenus de plus en plus regardants dans leurs factures Ã©nergÃ©tiques, et produire leur propre Ã©lectricitÃ© pour lâ€™autoconsommer fait sens. Pour lâ€™utilisateur quâ€™il soit particulier ou industriel, la mise en place dâ€™une centrale solaire photovoltaÃ¯que doit Ãªtre simple et adaptÃ©e Ã la surveillance de ses consommations. Et en mÃªme temps, aprÃ¨s une pÃ©riode dâ€™analyse de sa production et de sa consommation, il sera Ã mÃªme de simuler lui-mÃªme grÃ¢ce au portail Fronius SolarWeb lâ€™intÃ©rÃªt ou pas dâ€™agrandir sa centrale de production autonomeÂ : en ajoutant de la capacitÃ© en panneaux solaires et en choisissant peut-Ãªtre un onduleur hybride capable de stocker du surplus non utilisÃ© en pÃ©riode dâ€™arrÃªt de production ou de fermeture, et pour lâ€™utiliser ultÃ©rieurement. La version hydride VERTO Plus associÃ©e aux batteries Fronius Reserva autorise du stockage actuellement jusquâ€™Ã 63 kWh. Et prochainement jusquâ€™Ã 128 kWh, avec une batterie fabriquÃ©e en Europe. Et bien sÃ»r, la fonction full backup autorise des puissances de charge/dÃ©charge jusquâ€™Ã 16,4 kW avec la batterie RESERVA 15,8 kWh ce qui constitue un gros avantage pour assurer une continuitÃ© de production en cas dâ€™absence de rÃ©seau.

