FHE prÃ©sente lâ€™Ã©volution de son Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique et son nouveau carport solaire PARK+ au salon EnerGaÃ¯a 2025

FHE, fabricant franÃ§ais de solutions Ã©nergÃ©tiques, confirme sa participation au salon EnerGaÃ¯a 2025 (Hall 2 – Stand C10), oÃ¹ elle prÃ©sentera lâ€™ensemble de son Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique ainsi que la derniÃ¨re innovation de sa gamme solaire : le Carport modulable FHE – PARK+.

Face Ã lâ€™essor de lâ€™autoconsommation et Ã la diversification des besoins Ã©nergÃ©tiques des bÃ¢timents, FHE a dÃ©veloppÃ© un Ã©cosystÃ¨me rÃ©unissant lâ€™ensemble des solutions nÃ©cessaires Ã une installation performante : photovoltaÃ¯que, stockage, pilotage et Ã©quipements thermiques. Lâ€™objectif est clair : offrir aux professionnels du secteur un ensemble de technologies compatibles, pensÃ©es pour fonctionner ensemble et simplifier la conception comme la mise en Å“uvre des projets.

Un Ã©cosystÃ¨me complet au service de la maÃ®trise Ã©nergÃ©tique

Cet Ã©cosystÃ¨me est conÃ§u et dÃ©veloppÃ© par des Ã©quipes de dÃ©veloppeurs et dâ€™ingÃ©nieurs basÃ©es Ã Perpignan, qui travaillent au quotidien sur l’Ã©volution des solutions et la cohÃ©rence technique de lâ€™ensemble. Leur expertise permet dâ€™assurer la continuitÃ© entre les diffÃ©rentes solutions et dâ€™intÃ©grer rapidement les amÃ©liorations issues des besoins du terrain. En combinant production solaire, optimisation des usages, gestion du stockage et supervision des performances, lâ€™Ã©cosystÃ¨me FHE apporte un cadre technique cohÃ©rent, fiable et Ã©volutif. Les professionnels disposent ainsi dâ€™outils adaptÃ©s au dimensionnement, Ã lâ€™installation et au suivi opÃ©rationnel, tout en garantissant aux utilisateurs finaux une exploitation maÃ®trisÃ©e de leur Ã©nergie et une trajectoire vers davantage dâ€™autonomie.

NouveautÃ© : le carport solaire FHE â€“ PARK+

Le PARK+, derniÃ¨re nouveautÃ© de lâ€™offre photovoltaÃ¯que FHE, sera prÃ©sentÃ© sur le stand. PensÃ© pour rÃ©pondre Ã la montÃ©e en puissance de lâ€™autoconsommation et de la mobilitÃ© Ã©lectrique, ce carport solaire combine simplicitÃ© dâ€™installation, modularitÃ© architecturale et performance Ã©nergÃ©tique. DÃ©veloppÃ© en collaboration avec GoodWe, acteur majeur des solutions de conversion photovoltaÃ¯que, le Carport PARK+ bÃ©nÃ©ficie dâ€™une intÃ©gration optimisÃ©e pour maximiser la production. GrÃ¢ce Ã sa conception modulaire et Ã son intÃ©gration BIPV, le Carport PARK+ rÃ©pond aux besoins des particuliers comme des professionnels : parkings dâ€™entreprises, flottes Ã©lectriques, zones commerciales ou projets de collectivitÃ©s.

CaractÃ©ristiques principales du PARK+

Structure aluminium robuste et lÃ©gÃ¨re

Installation simplifiÃ©e, sans engins lourds

Modules BIPV Polaris bi-verre, structurellement Ã©tanches, sans joints apparents

Conception modulaire : poteaux rÃ©glables, adaptable Ã tous types de terrains

Kit complet livrÃ© en une seule caisse pour un transport et un montage simplifiÃ©s

Fixation des panneaux par le dessous

GouttiÃ¨re intÃ©grÃ©e, hauteur ajustable, systÃ¨me de clamps

Versions disponibles :

â€¢ 1 place â€“ 4.815 Wc (9 modules 535 W)

â€¢ 2 places â€“ 8.025 Wc (15 modules 535 W)