Mission LÃ©vyâ€“Tuot, un Ã©lÃ©phant dans la piÃ¨ce

VoilÃ une nouvelle affaire qui secoue le landernau du monde renouvelable. Alors que la publication de la PPE attendue en dÃ©cembre ou dÃ©but janvier, si le gouvernement ne vacille pas entretemps, joue le remake du DÃ©serts des Tartares, cette Å“uvre symbole de la fuite vaine du temps et de lâ€™attente Ã©ternelle, le Premier ministre SÃ©bastien Le Cornu vient de confier Ã Jean-Bernard LÃ©vy, PrÃ©sident du Conseil FranÃ§ais de lâ€™Energie et ancien PDG dâ€™EDF, et Ã Thierry Tuot, Conseiller dâ€™Ã‰tat et ancien Directeur gÃ©nÃ©ral de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE), une mission sur lâ€™optimisation des soutiens publics aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques et au stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© afin de tenir dans la durÃ©e les objectifs climatiques de la France.

La raison de cet Ã©niÃ¨me audit : toujours la mÃªme, sempiternelle. Ces filiÃ¨res (Ã©olien et solaire) bÃ©nÃ©ficient depuis plusieurs annÃ©es de dispositifs de soutien financÃ©s par le budget de lâ€™Ã‰tat. Dans un contexte budgÃ©taire exigeant et face Ã la maturitÃ© croissante des filiÃ¨res, la mission aura pour objectif de proposer un modÃ¨le de soutien plus efficace, plus soutenable et mieux partagÃ© entre acteurs publics et privÃ©s. Elle examinera notamment la rÃ©partition des risques entre lâ€™Ã‰tat et les producteurs, ainsi que les leviers de financement mobilisables par le secteur privÃ©. Rien de nouveau ! La mission proposera in fine des pistes dâ€™amÃ©lioration concernant le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© et les moyens de flexibilitÃ©, Ã©lÃ©ments essentiels pour la stabilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique et lâ€™efficacitÃ© de la dÃ©pense publique. Les conclusions sont attendues dans un dÃ©lai de trois mois. A noter que Matignon a bien stipulÃ© quâ€™Â« il nâ€™y a aucune conditionnalitÃ© entre la mission et la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie. La PPE dÃ©finit lâ€™horizon stratÃ©gique et les volumes de production ; la mission LÃ©vy-Tuot traite des mÃ©canismes de soutien aux seules ENR Ã©lectriques. Â»

Plus que la mission, plus que les personnes, Ã savoir Jean-Bernard LÃ©vy et Thierry Tuot, totalement lÃ©gitimes quant Ã leurs compÃ©tences, câ€™est plutÃ´t de placer un ancien PDG dâ€™EDF en expert de cette mission bicÃ©phale qui interroge. Il y a comme un Ã©lÃ©phant dans la piÃ¨ce selon lâ€™expression consacrÃ©e. A cette annonce, Jules Nyssen qui a appris de maniÃ¨re un tantinet inattendue lâ€™info par la presse – suite Ã une regrettable fuite – nâ€™a pas mÃ¢chÃ© ses mots Ã©voquant une provocation. Et le prÃ©sident du SER de mettre en balance les coÃ»ts des EnR et ceux prohibitifs du chantier de Flamanville bien connus de Jean-Bernard LÃ©vy. Une rÃ©action portÃ©e sous le coup de lâ€™Ã©motion peu apprÃ©ciÃ©e par lâ€™intÃ©ressÃ©. Et Jules Nyssen de tempÃ©rer ses propos : Â« Ã€ la suite de mon post d’hier, j’ai eu l’occasion d’Ã©changer avec Jean-Bernard LÃ©vy pour lui dire que mon intention n’Ã©tait pas de porter Ã son endroit une attaque ad-hominem et lui prÃ©senter mes excuses s’il l’avait pris comme tel, et je les formule publiquement ici. Je lui ai indiquÃ© l’Ã©motion ressentie par les filiÃ¨res ENR Ã©lectriques de se voir une Ã©niÃ¨me fois auditÃ©es alors qu’elles sont surveillance constante de la CRE et de la Cour des Comptes et se dÃ©veloppent dans la plus grande transparence Â». Il poursuit : Â« Je lui ai indiquÃ© notre Ã©motion d’apprendre cet audit par voie de presse, alors que nous essayons de maintenir une discussion franche et loyale avec le gouvernement, et de voir que la mission d’audit Ã©tait confiÃ©e Ã un ancien PDG dâ€™EDF, ce qui n’est pas le signe de la plus grande neutralitÃ© et qui demeure problÃ©matique Â».

Dans son deuxiÃ¨me post, Jules Nyssen a Ã©galement tenu Ã rendre hommage Ã Jean-Bernard LÃ©vy pour son action pour le dÃ©veloppement des renouvelables. Â« Pour avoir prÃ©sidÃ© EDF pendant cette pÃ©riode du chantier de Flamanville, Jean-Bernard Levy sait sans doute mieux que quiconque les coÃ»ts rÃ©els de la filiÃ¨re nuclÃ©aire, et c’est sans doute pour cela qu’il a en parallÃ¨le, au cours de ses fonctions, diversifiÃ© le groupe en poussant fortement l’investissement du groupe dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, ce que tout le secteur lui reconnaÃ®t. Â» Une pirouette intelligente du prÃ©sident du SER, homme de lettres et dâ€™esprit qui formule le vÅ“u que Â« la mission ne se limite pas Ã l’examen du coÃ»t de deux filiÃ¨res ENR, mais Ã l’analyse de la maniÃ¨re d’optimiser l’indispensable Ã©lectrification de notre pays en mobilisant de maniÃ¨re diversifiÃ©e l’ensemble de nos atouts de production. Les pros des EnR ne doivent pas Ãªtre les boucs Ã©missaires dans un marchÃ© qui ne supporte plus la production, et câ€™est vrai pour tout le monde. Â» Dont acte !

Du cÃ´tÃ© dâ€™Enerplan, Daniel Bour, son prÃ©sident, joue lâ€™apaisement et prÃ´ne pour une position commune dans la filiÃ¨re entre les Syndicats. Depuis plusieurs mois, Enerplan plaide par exemple pour un Observatoire des coÃ»ts des EnR et du nuclÃ©aire. Â« Nous avons besoin pour 2027 dâ€™un document cadrÃ© et reconnu sur lâ€™ensemble des coÃ»ts des filiÃ¨res Ã©nergie. Il faut aller dÃ©nicher les coÃ»ts dans les coÃ»ts ce qui pÃ¨se autour des EnR comme la fiscalitÃ© avec lâ€™IFER, les S3REnR, la rÃ©glementation, les raccordements. Quand Marine Le Pen ne cesse de dire quâ€™il faut nous faire payer. Chacun doit prendre conscience des charges qui pÃ¨sent aussi sur nos entreprises. Pour lâ€™heure, cette mission est un Â« one shot Â». Nous espÃ©rons que ce sera lâ€™occasion de lancer lâ€™Observatoire Â» reconnaÃ®t Daniel Bour.

Parmi les Ã©cosystÃ¨mes solaires, Enerplan pousse lâ€™autoconsommation solaire, pour une compÃ©titivitÃ© au plus prÃ¨s des consommateurs. Mais le Syndicat travaille aussi le solaire compÃ©titif incluant la flexibilitÃ©. Â« Notre objectif est de parvenir dans cette configuration de pilotage/stockage, un complÃ©ment dÃ©sormais indispensable, Ã des tarifs infÃ©rieurs Ã 70â‚¬ du MWh. Nous pouvons y arriver ensemble, pour autant que chacun y mette du sien. Vous savez le constat de RTE est sans appel. Les sous-capacitÃ©s Ã©lectriques coÃ»tent beaucoup plus chers que les surcapacitÃ©s. RTE ne rÃ©duit pas ses projections sur une annÃ©e mais sur vingt ans et plus. Pour lâ€™heure, nous avons juste un problÃ¨me de stockage pour enfin dessiner une bonne courbe. Lâ€™Ã©quilibre est Ã trouver sur le moyen et long terme Â» analyse le prÃ©sident dâ€™Enerplan.

Sur cette commission et son duo dâ€™auditeurs, Daniel Bour calme le jeu et recentre son sujet sur la conjoncture actuellement tendue pour la filiÃ¨re solaire en France. MÃªme si lâ€™annÃ©e 2025 sera certainement un trÃ¨s bon crÃ» avec prÃ¨s de 6 GW installÃ©s, les mois Ã venir sâ€™annonce plus compliquÃ©s avec des AO qui se font attendre. Â« Nous sommes en ce moment dans un moratoire de fait qui ne dit pas son nom. Nous vivons un grand dÃ©sordre dans le monde de lâ€™Ã©nergie avec cette absence de PPE qui pÃ¨se lourd Il y a beaucoup dâ€™inquiÃ©tudes autour des volumes qui vont Ãªtre attribuÃ©s Ã nos filiÃ¨res, sur les dÃ©lais des futurs appels dâ€™offres et leur rÃ©currence. La question de la temporalitÃ© est prÃ©gnante. Les macros, les grandes majors, peuvent attendre, les micros, nos PME, les entreprises qui font du dÃ©veloppement et de la pose, ne peuvent pas vivre dans cette incertitude, avec des dÃ©gÃ¢ts sociaux en corollaire. Nous devons Ãªtre respectÃ©s. A nous certainement aussi dâ€™Ãªtre force de propositions Â» alerte Daniel Bour.