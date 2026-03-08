Accord de financement avec la Banque Populaire Rives de Paris : Solstyce se dote de nouvelles ressources financiÃ¨res

Le Groupe Solstyce poursuit sa croissance dans un marchÃ© Ã©nergÃ©tique en pleine mutation. GrÃ¢ce Ã un financement auprÃ¨s de la Banque Populaire Rives de Paris, le Groupe se dote des ressources financiÃ¨res nÃ©cessaires pour dÃ©ployer pleinement sa stratÃ©gie dâ€™opÃ©rateur de la transition Ã©nergÃ©tique. Cette opÃ©ration va permettre de concrÃ©tiser son ambitieux plan triennal d’investissement de 150 millions dâ€™euros.

Alors que le marchÃ© Ã©nergÃ©tique connaÃ®t un tournant majeur, le Groupe Solstyce confirme son rÃ´le dâ€™opÃ©rateur de transition Ã©nergÃ©tique. ConfrontÃ©es Ã une transformation Ã la fois technique, normative et lÃ©gislative, les entreprises doivent arbitrer entre lâ€™investissement nÃ©cessaire Ã leur cÅ“ur de mÃ©tier et celui requis pour la transition de leur modÃ¨le Ã©nergÃ©tique. Le Groupe Solstyce apporte une rÃ©ponse claire Ã ce dilemme : il peut protÃ©ger le CAPEX (dÃ©penses dâ€™investissement) de ses clients tout en leur permettant dâ€™engager une trajectoire Ã©nergÃ©tique ambitieuse et maÃ®trisÃ©e. Il se positionne ainsi comme un partenaire de confiance, capable dâ€™accompagner pas Ã pas, simplifier la complexitÃ© technique, et apporter une solution intÃ©grÃ©e sur des sujets qui mobilisent des capitaux significatifs.

Un financement stratÃ©gique auprÃ¨s de la Banque Populaire Rives de Paris

Le Groupe Solstyce a ainsi finalisÃ© un financement avec la Banque Populaire Rives de Paris, en qualitÃ© dâ€™arrangeur, et un pool bancaire composÃ© de cinq Ã©tablissements : Banque Populaire Auvergne RhÃ´ne Alpes, BNP Paribas, CrÃ©dit Agricole ÃŽle-de-France, ArkÃ©a Banque et Caisse dâ€™Ã‰pargne ÃŽle-de-France. Cet accord vise Ã soutenir des investissements stratÃ©giques dans les solutions et projets Ã©nergÃ©tiques du Groupe, consolider sa structure financiÃ¨re et renforcer la continuitÃ© du partenariat historique avec la Banque Populaire. Il permettra de concrÃ©tiser le plan triennal dâ€™investissement ambitieux de 150 millions dâ€™euros portÃ© par le Groupe Solstyce. Â« Ce financement traduit la confiance de nos partenaires financiers et ouvre de nouvelles perspectives pour nos projets. Il va nous permettre de dÃ©velopper de nouveaux services de transition Ã©nergÃ©tique pour nos clients, de soutenir lâ€™exploitation de nos installations Ã©nergÃ©tiques et dâ€™accompagner nos clients dans le financement de leurs projets Â», dÃ©clare Guillaume David – PrÃ©sident du Groupe Solstyce.

Un dÃ©veloppement structurÃ© et soutenu par les investisseurs

Le Groupe Solstyce poursuit sa croissance avec une organisation structurÃ©e par solutions. Les associÃ©s fondateurs, Guillaume David, PrÃ©sident du Groupe, ainsi que Irina Khodossova, Michael Leboucher, Louis Sirand et Guillaume Oyer, Directeurs GÃ©nÃ©raux, pilotent collectivement le dÃ©veloppement stratÃ©gique et opÃ©rationnel du Groupe.Â Les cinq solutions du Groupe couvrent dÃ©sormais : Ã©nergie solaire, mobilitÃ© Ã©lectrique, stockage dâ€™Ã©nergie, Ã©tanchÃ©itÃ© des toitures-terrasses et stratÃ©gie bas carbone. Ã€ ces expertises sâ€™ajoute un levier stratÃ©gique de financement, permettant de concrÃ©tiser les projets de transition Ã©nergÃ©tique les plus ambitieux. Sâ€™appuyant sur un actionnariat solide et stable comprenant les associÃ©s fondateurs, 32 managers et les investisseurs historiques NEXTSTAGE et BPIFRANCE, cette collaboration illustre la capacitÃ© du groupe Ã orchestrer lâ€™ensemble du processus, en sÃ©curisant les investissements et en accompagnant ses clients de maniÃ¨re intÃ©grÃ©e, depuis la dÃ©finition de la stratÃ©gie jusquâ€™au financement de leurs projets. Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de poursuivre notre accompagnement dans le cadre de cette opÃ©ration structurante qui donne au groupe Solstyce les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer sa stratÃ©gie diffÃ©renciante et de sâ€™affirmer comme le Â« one-stop shop Â» de la transition et de lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique Â» souligne Nicolas de Saint Etienne, DGA – AssociÃ© gÃ©rant NextStage Am.

Accord de financement avec la Banque Populaire Rives de Paris : le Groupe Solstyce se dote de nouvelles ressources financiÃ¨res

