Mission internationale : les Ã©nergies renouvelables en Australie

Business France et La Team France Export en Australie organisent la première mission officielle d’entreprises en Australie, du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023. Cette mission vise à faciliter les rencontres et les échanges entre les entreprises françaises et les acteurs privés et publics des Etats du Queensland, du Victoria et de l’Australie Occidentale.

Le programme de cette mission internationale de rencontres mettra l’accent sur les secteurs de l’énergie, avec un focus particulier sur les secteurs à fort potentiel tels que le stockage d’énergie, la décarbonisation des industries lourdes, la gestion du réseau électrique, l’hydrogène et l’éolien offshore. Dans le but d’accompagner les entreprises françaises dans leur démarche d’intégrer le marché Australien, Business France organisera un roadshow et invite les acteurs des ENR français à découvrir le potentiel du marché des énergies en Australie et mieux comprendre le besoin local afin d’y répondre. Cette mission se veut complète et riche grâce à un programme chargé sur 5 jours à travers 3 états.

La Team France Export disposera d’un Espace Choose France au salon All Energy (qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2023 à Melbourne), offrant aux entreprises une visibilité importante au sein de l’écosystème énergétique australien.

Cette mission comporte trois objectifs principaux :

Connecter les entreprises françaises avec des porteurs de projets en Australie, par le biais de rendez-vous B2B, de visites de sites et de rencontres avec les autorités locales et les acteurs de l’écosystème australien des énergies renouvelables.

Présenter l’offre française aux opérateurs locaux, qu’ils soient institutionnels ou privés.

Informer les entreprises françaises des évolutions du marché des énergies renouvelables en Australie, cela à travers des échanges avec des experts, la participation des entreprises au salon All Energy, et l’invitation à l’espace France.

Grâce aux investissements massifs octroyés par le gouvernement dans les secteurs de l’hydrogène vert et de la décarbonation de l’industrie, le marché australien des énergies renouvelables est particulièrement dynamique. En témoigne les nombreux projets annoncés par le gouvernement dans l’hydrogène vert en Australie, totalisant entre 230 et 300 milliards de dollars d’investissement. De nombreux plans d’investissement dans la décarbonation des industries sont également en cours dans différents États australiens, tels que le plan de 360 millions de dollars annoncé en fin 2022 par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pour la “Net Zero Industry” et l’”Innovation Investment Plan”. Ainsi, compte tenu de l’objectif de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050, l’investissement dans les énergies renouvelables en Australie devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Date limite d’inscription : le 15 septembre 2023.

extranet-btob.businessfrance.fr/prg-39367