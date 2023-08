DÃ¨s 2026, les pÃ©rovskites connaÃ®tront une croissance incessante pour les 20 prochaines annÃ©es

L’émergence des pérovskites en tant que force viable au sein de l’industrie solaire prendra encore 2 à 3 années complètes. D’ici 2030, elles représenteront un segment de 100 GW de l’énergie solaire et continueront à dominer 85 % de la production de l’industrie d’ici 2040 avec près de 1 TW de fabrication chaque année. Les pérovskites, la nouvelle voie royale du photovoltaïque industriel !

La plupart des révolutions technologiques prennent du temps. Celles qui concernent l’énergie solaire n’échappent pas à la règle. Ainsi, les pérovskites ne font pas exception – avec de multiples faux départs et échecs. Reste que la technologie est sur le point d’être commercialisée. Le dernier rapport de Rethink Energy met en lumière quatre entreprises clés (Microquanta, GCL Perovskite et Utmolight, ainsi que la société britannique Oxford PV) qui ont enfin toutes mis en service des lignes pilotes de 100 MW. Au total, le rapport cite 41 fabricants de pérovskites nouveaux. Et la liste est loin d’être exhaustive, certes dominée par la Chine mais somme toute assez bien disséminée dans le monde entier.

Des chaînes d’approvisionnement moins complexes et à des coûts inférieurs

La capacité à générer des économies d’échelle de fabrication définira la quantité de pérovskite photovoltaïque qui sera vendue dans les premières années. Il est certain cependant que quelques années d’essais à réaliser seront nécessaires avant que quiconque ne se lance à plein régime dans la production. « Nous pouvons déjà constater que chaque mois fait apparaître une nouvelle entreprise de pérovskites. Et chacun des principaux fabricants de silicium photovoltaïque finira par se lancer dans les pérovskites bien avant 2030. La raison pour laquelle nous sommes si sûrs que les pérovskites se produiront cette fois-ci est qu’elles commencent à gagner en termes d’efficacité et qu’elles aboutiront certainement à des chaînes d’approvisionnement moins complexes et à des coûts inférieurs » note le rapport.

Aujourd’hui, chaque entreprise cherche comment garantir que les modules en pérovskite disposent d’une durabilité et d’une fiabilité aussi efficientes que les modules photovoltaïques en silicium. Dans le respect des normes internationales de durée de vie ! Une fois ces conditions remplies, des volumes apparaîtront peu de temps après sur le marché dans le cadre de nouvelles installations. Microquanta, à elle seule, a construit cinq installations pilotes à travers la Chine. Tandis qu’Utmolight a parlé d’installations à l’échelle d’un GW dont elle commencerait bientôt la construction. Rethink Energy affirme que les premiers usages des panneaux Perovskite se feront sur le marché des toitures et chez les clients industriels et corporatifs, et qu’ils n’apparaîtront vraiment à l’échelle des services publics et des utilities que bien plus tard.

L’Europe ne devrait pas être en reste sur les pérovskites

Ironiquement, bon nombre des premiers panneaux chinois seront utilisés pour l’exportation et, en dehors de la Chine. Les États-Unis, quant à eux, devanceront l’Europe en matière de fabrication. Principalement grâce First Solar, qui a acquis une entreprise de pérovskite ! A ce jour, First Solar est le néo fabricant de pérovskite le plus important et le plus fiable en dehors de la Chine. L’autre raison est due aux incitations du gouvernement américain dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), qui accélère encore aujourd’hui la fabrication d’énergie solaire aux États-Unis.

L’Europe devrait également faire des efforts significatifs dans le domaine des pérovskites mais sans s’y limiter. En construisant des usines italiennes en Italie et aux États-Unis, ENEL devrait se tourner rapidement vers les pérovskites. En fait, l’Europe abritera la majorité des installations mondiales de pérovskite jusqu’en 2028, et devrait devenir la plus grande région jusqu’en 2034, date à laquelle la Chine la dépassera.