Les entreprises solaires germaniques veulent mettre en place une production photovoltaÃ¯que en Allemagne

Les fabricants chinois dominent l’industrie solaire européenne. Aujourd’hui, trois entreprises allemandes veulent investir dans leur propre production. A une condition : que le gouvernement fédéral prenne en charge la majorité des coûts. Une question de souveraineté énergétique nationale !

Les trois spécialistes du solaire allemands Heckert Solar, Wattkraft et Interfloat veulent mettre en place leur propre production photovoltaïque en Allemagne, de la production de cellules aux modules solaires. À cette fin, ils viennent de demander un financement au ministère fédéral de l’Économie, selon un communiqué émis par ces mêmes entreprises.

Des plans à deux milliards d’euros

« Nous produisons exclusivement en Allemagne depuis 20 ans et nous pouvons le faire et le faire bien. Mais nous ne pouvons pas vendre aux prix des fabricants chinois », a confié avec beaucoup de lucidité Markus Träger, responsable de la technologie chez Heckert Solar, fabricant de modules basé à Chemnitz, à Handelsblatt. L’industrie solaire européenne est actuellement totalement dépendante des leaders du marché chinois. Seules quelques entreprises produisent encore dans ce pays. Heckert Solar de Chemnitz, par exemple, fabrique ses modules en Allemagne, mais les cellules viennent de Chine. Cela est sur le point de changer. « Reste qu’une seule entité industrielle seule dans son coin ne sera pas en mesure de concurrencer les fournisseurs du marché étranger dans l’industrie », a ajouté Markus Träger. C’est pourquoi ils ont uni leurs forces pour former un consortium et espèrent obtenir un financement du ministère fédéral de l’Économie. Selon les trois sociétés solaires, les plans coûteraient près de deux milliards d’euros. La majeure partie de cette somme devrait être prise en charge par le gouvernement fédéral. Selon le communiqué, cela permettrait également de cartographier 90% de la chaîne de valeur en Allemagne. La production pourrait commencer en 2026. Les emplacements ont déjà été identifiés. Heckert Solar, par exemple, prévoit d’agrandir son hall de production existant à Langenwetzendorf, en Thuringe, pour atteindre un total de 2,8 gigawatts par an. À Francfort (Oder), le fabricant d’onduleurs Wattkraft mettrait en place la production de cellules, y compris la production de silicium polycristallin et la production de plaquettes, avec un volume de cinq gigawatts par an chacune. Interfloat, le dernier fabricant de verre solaire en Europe, souhaite étendre son site dans le Brandebourg. À la fin de l’année dernière, la majorité de la société allemande a été acquise par le concurrent indien Borosil.

Photovoltaïque en Allemagne : un grand intérêt pour les subventions solaires

Il y a deux mois, le ministre de l’Economie Robert Habeck (Verts) a annoncé des subventions pour la construction d’usines solaires en Allemagne. « L’Allemagne et l’Europe ont besoin de leurs propres capacités de production substantielles pour les technologies de transformation clés, par exemple pour les éoliennes, les systèmes solaires, les électrolyseurs et les batteries », a expliqué Robert Habeck. Il ne s’agit pas seulement d’une question économique, mais aussi de rationalité, de souveraineté et de nécessité d’une politique de sécurité. Dans un premier temps, le ministère a lancé des procédures de manifestation d’intérêt pour déterminer quelles entreprises souhaitent établir ou accroître leurs capacités de production. Les subventions seront ensuite distribuées dans le cadre de procédures d’enchères. Pour le moment, la taille des enchères devrait être limitée à 10 à 20 projets de gigawatts et à trois à quatre consortiums, a-t-il déclaré. Selon les informations du Handelsblatt, cependant, le nombre de candidats est maintenant susceptible d’être à deux chiffres. Selon les milieux industriels, la société chinoise LONGi aurait également demandé un financement. « Aux prix auxquels les concurrents chinois vendent actuellement, nous ne pouvons même pas nous procurer le matériau », a déploré Markus Träger, directeur de la technologie chez Heckert. Ce qu’il faut, c’est l’engagement du gouvernement envers l’Allemagne en tant que site économique. « L’Europe devrait avoir intérêt à être indépendante. Actuellement, l’avance technologique se trouve en Chine », a expliqué le responsable. Pour que cela change, un financement approprié est nécessaire. Après tout, ceux-ci existent également en Chine et aux États-Unis, a poursuivi Markus Träger. Heckert Solar a d’ores et déjà soumis sa demande de financement. Un accusé de réception a déjà été reçu. D’ici l’automne, il devrait également y avoir un premier retour sur le contenu.