Plenitude annonce la mise en service de Renopool en Espagne, son plus grand parc photovoltaÃ¯que europÃ©en

La production a démarré sur le bloc Nord, avec une capacité installée d’environ 130 MW. Le projet Renopool, composé de sept centrales photovoltaïques réparties sur deux blocs, atteindra une capacité installée totale de 330 MW une fois achevé à la fin de l’année 2025. L’avancement de la construction de la centrale Renopool en Estrémadure, ainsi que du nouveau parc Villarino en Castille et Léon et du parc Guillena en Andalousie, permet à l’entreprise d’atteindre une capacité installée totale d’environ 1 300 MW dans le pays.

Plenitude a mis en service le bloc nord de sa centrale photovoltaïque Renopool, située dans la municipalité de Solana de los Barros, à Badajoz (Estrémadure), en Espagne, avec une capacité installée de 130 MW. Une fois achevé et mis en service à la fin de 2025, Renopool sera le plus grand parc solaire construit par l’entreprise au niveau mondial, composé de sept centrales réparties sur deux blocs avec une capacité installée totale de 330 MW.

« Le projet Renopool sera notre plus grande installation solaire »

Le bloc nord, actuellement connecté au réseau et composé de trois centrales photovoltaïques, devrait produire plus de 265 GWh par an. Cette étape a été franchie grâce au soutien et à l’expertise de l’entreprise, OHLA, ainsi qu’à une collaboration étroite et efficace avec les autorités locales et l’administration publique, notamment le conseil municipal de Badajoz et le département de l’agriculture, de l’élevage et du développement durable, ainsi que le département de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports du gouvernement régional d’Estrémadure. Ces partenariats seront essentiels pour la suite des activités de construction et l’exploitation ultérieure de l’usine. “La connexion du premier bloc de Renopool au réseau marque une étape importante dans notre stratégie de développement des énergies renouvelables en Espagne. Le projet Renopool sera notre plus grande installation solaire, non seulement en raison de sa taille, mais aussi de son impact environnemental et économique positif sur la région et contribuera à la transition énergétique du pays “, a déclaré Mariangiola Mollicone, responsable des énergies renouvelables en Europe de l’Ouest chez Plenitude et directrice générale d’Eni Plenitude Renewables Espagne.

5 ans des recherches scientifiques sur la faune et la qualité du sol

Dans le cadre du processus d’autorisation du projet, Plenitude a mis en œuvre une série de mesures autour de la centrale afin de promouvoir la conservation et l’amélioration de la faune indigène. En outre, l’entreprise a lancé des initiatives à long terme pour surveiller et sauvegarder l’environnement local et la conservation de la biodiversité, y compris la signature d’un accord avec l’Université d’Estrémadure pour mener pendant 5 ans des recherches scientifiques sur la faune et la qualité du sol dans les centrales solaires. En outre, la société gérera une zone de plus de 100 hectares destinés à améliorer l’état de conservation des oiseaux nicheurs des steppes de la région. Plenitude, une société d’Eni, stimulée par les progrès réalisés dans la construction des centrales en Estrémadure, en Castille et Léon et en Andalousie, avec une capacité installée d’environ 1 300 MW en Espagne, développe de nouveaux projets dans diverses technologies renouvelables pour fournir plus de 2 GW de capacité à l’avenir.