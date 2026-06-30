Heyday Ventures et Reuniwatt : un partenariat pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des EnR en Inde et au Moyen-Orient

Heyday Ventures, fournisseur de premier plan de stations mÃ©tÃ©orologiques et de solutions SCADA pour le secteur photovoltaÃ¯que (PV), et Reuniwatt, spÃ©cialiste mondial de lâ€™estimation et de la prÃ©vision de la production dâ€™Ã©nergies renouvelables, annoncent une nouvelle Ã©tape majeure de leur partenariat stratÃ©gique.

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Sâ€™appuyant sur trois annÃ©es de collaboration et de confiance, les deux entreprises viennent de signer dans le cadre dâ€™Intersolar des contrats majeurs pour fournir des services de surveillance mÃ©tÃ©orologique haute performance au secteur Ã©nergÃ©tique dans la rÃ©gion du Golfe.

Ce partenariat renforcÃ© met en Å“uvre une vision commune de lutte contre le changement climatique

Dans ce cadre, Reuniwatt fournira des imageurs infrarouges tout-ciel qui seront intÃ©grÃ©s aux stations mÃ©tÃ©orologiques avancÃ©es de Heyday Ventures, sur trois nouveaux projets totalisant plus de 10 GW, en complÃ©ment dâ€™un portefeuille multiâ€‘GW existant dans la rÃ©gion. Lâ€™un de ces projets inclut une centrale solaire couplÃ©e Ã des batteries (Solar + BESS) avec production continue (24h/24, 7j/7) intÃ©grant Ã©galement des services de prÃ©vision afin de garantir des opÃ©rations ininterrompues. Ce partenariat renforcÃ© met en Å“uvre une vision commune de lutte contre le changement climatique, avec une capacitÃ© industrielle Ã©prouvÃ©e Ã fournir des solutions rÃ©pondant aux exigences les plus Ã©levÃ©es en matiÃ¨re dâ€™IT/OT, de matÃ©riel et de cybersÃ©curitÃ©. Â« Nous sommes fiers de la soliditÃ© de notre partenariat : ensemble, nous avons convaincu les EPC les plus exigeants en charge de centrales solaires de taille record, toutes situÃ©es au Moyen-Orient. Â» se rÃ©jouit Nicolas Schmutz, CEO de Reuniwatt.

La complÃ©mentaritÃ© au service dâ€™une collaboration durable

Les services mÃ©tÃ©orologiques sont essentiels pour accÃ©lÃ©rer un dÃ©ploiement massif, rÃ©silient et efficace des Ã©nergies renouvelables dans les rÃ©seaux Ã©lectriques. Les donnÃ©es mÃ©tÃ©o sont indispensables pour Ã©tablir des prÃ©visions de production et pour renforcer la rÃ©silience et la maintenance des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques. GrÃ¢ce Ã Sky InSightâ„¢, son imageur infrarouge brevetÃ©, Reuniwatt permet aux acteurs de lâ€™Ã©nergie solaire dâ€™accÃ©der Ã des prÃ©visions de pointe en matiÃ¨re dâ€™irradiation et de production Ã©lectrique. En complÃ©ment de ces technologies, Heyday Ventures fournit des stations de mesure mÃ©tÃ©orologique et des solutions SCADA, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une forte prÃ©sence dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me solaire en Inde et au Moyen-Orient. Â« Nous avons besoin de donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques continues et locales pour sÃ©curiser lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans les rÃ©seaux sur nos continents. Câ€™est la valeur unique que Reuniwatt apporte Ã nos stations mÃ©tÃ©orologiques clÃ©s en main. Notre expertise unique en ingÃ©nierie industrielle et systÃ¨mes est largement reconnue par les principaux acteurs en Inde et au Moyen-Orient. Â» ajoute Rajan Goel, CEO de Heyday Ventures. Heyday Ventures et Reuniwatt approfondissent ainsi leur coopÃ©ration en se concentrant sur deux des marchÃ©s photovoltaÃ¯ques les plus dynamiques : lâ€™Inde et le Moyen-Orient, qui reprÃ©sentaient environ 10 % de la capacitÃ© mondiale installÃ©e en Ã©nergies renouvelables en 2025.