Amarenco et Melvan sÃ©lectionnÃ©s par le MinistÃ¨re des ArmÃ©es pour dÃ©velopper le site solaire de CoÃ«tquidan

La société AMEL, créée fin 2020 et détenue à parité par Amarenco France et Melvan, deux sociétés spécialisées dans le développement, la construction et l’exploitation d’installations solaires, a remporté l’un des terrains proposés par le Ministère des Armées. Occupant une superficie de 13,7 hectares, il est situé dans le camp militaire de Coëtquidan, dans le Morbihan.

Après obtention des autorisations administratives, la centrale photovoltaïque au sol d’une puissance d’environ 10 MWc sera développée par les équipes d’Amarenco et de Melvan sur le camp de Coëtquidan. Elle sera mise en service début 2024. Elle permettra de produire 12 735 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 670 foyers. Tout en participant au développement des énergies renouvelables dans le mix électrique français, l’énergie fournie par cette installation photovoltaïque permettra d’éviter les émissions de l’équivalent de 815 tonnes de gaz à effet de serre par an. Un espace de près de 3 hectares sera géré avec soin, pour préserver et favoriser l’épanouissement de la faune et de la flore.

« Un contexte particulièrement concurrentiel »

Olivier carré, co-Fondateur et Directeur des Opérations d’Amarenco France a déclaré : « Nous sommes honorés de remporter ce projet au sol aux cotés de Melvan. Cela témoigne de notre volonté, au sein du Groupe Amarenco, d’être un acteur capable de proposer un panel complet de solutions photovoltaïques : bâtiments, toitures, serres, ombrières de parking et centrales au sol, comme en témoigne ce succès. » De son côté, Laurent Albuisson, co-Fondateur et Président de Melvan, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce projet avec notre partenaire Amarenco, dans un contexte particulièrement concurrentiel. Ce succès d’AMEL à un AMI national est la consécration d’une collaboration stratégique des partenaires, de très bon augure pour les futures mises en concurrence. Cette victoire consolide l’ambition de Melvan de s’imposer dans les prochaines années comme un acteur majeur du solaire en France ».

Encadré

Les terrains militaires, terres d’accueil du solaire

Dans le cadre du plan interministériel « Place au soleil » destiné à augmenter les capacités de production d’énergie électrique d’origine solaire en France, le Ministère des Armées a lancé un 3e Appel à Manifestation d’Intérêt (“AMI”), en février 2021. Cet AMI vise à mettre à disposition sept sites métropolitains pour y développer des projets de production d’électricité d’origine photovoltaïque.