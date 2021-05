Mise en service de la 1Ã¨re centrale PV au sol de Haute-Savoie Ã  Faverges-Seythenex : lâ€™innovation dâ€™une boucle locale !

La centrale solaire de Faverges-Seythenex a été mise en service le 25 mai dernier. Portée par la commune de Faverges-Seythenex et Corfu Solaire, filiale du groupe régional Terre et Lac, spécialisé dans le développement et la construction de parcs solaires, il s’agit de la première centrale photovoltaïque au sol de Haute-Savoie. Elle est également source d’innovations dans son implantation, sa construction, son montage juridique et l’utilisation de l’énergie produite.

Le parc solaire est implanté sur une ancienne décharge (classe III, déchets du bâtiment et des travaux publics). Ce site non utilisable est ainsi valorisé de façon vertueuse pour produire de l’énergie verte.

Une ancienne décharge valorisée !

Les contraintes du site ont nécessité des adaptations en matière de construction par Corfu Solaire. Ainsi, l’interdiction de fondations profondes compte tenu des déchets enfouis, a été compensée par la mise en place de longrines posées sur un

lit de sable. D’autre part, aucune tranchée n’a été réalisée : tout le câblage reliant les panneaux circule dans des chemins de câbles.

Des modules solaires bifaciaux

Le parc solaire est en partie équipé de modules solaires bifaciaux permettant de produire de l’électricité sur les deux faces du module solaire et d’accroître la quantité totale d’énergie produite. Avec l’ajout de graviers blancs ou avec une légère couche de neige, le rendement est augmenté jusqu’à 15 % avec un ensoleillement et une réflexion maximum.

Première centrale photovoltaïque publique / privée en Boucle Locale®

Cette centrale au sol est née d’un partenariat fort entre la commune de Faverges-Seythenex et Corfu Solaire qui sont toutes deux co-actionnaires de la société de portage et d’exploitation. Cette société, CS La Fourche, est détenue à 55%

par Corfu Solaire et 45% par la commune. Avec la production d’une énergie propre, renouvelable et non carbonée, le parc solaire concrétise la politique de transition énergétique engagée par la collectivité. C’est également un outil pédagogique pour comprendre l’électricité photovoltaïque et encourager les économies d’énergie.

20% de la production, utilisés en consommation locale

D’autre part, et c’est une première en France, ce parc bénéficie de deux modèles d’utilisation de l’énergie solaire :

- 2 MWc produits et injectés sur le réseau dans le cadre d’un contrat d’achat classique ;

- Et, inédit en France, 500 kWc soit 20% de la production, utilisés en consommation locale pour les résidents, commerçants, artisans, TPE/PME et industriels de Faverges-Seythenex. Cette consommation en Boucle Locale®,

véritable circuit court d’énergie, directement du producteur aux consommateurs locaux, sera mise en œuvre en septembre 2021. Cette Boucle Locale® porte le nom de Volt FaSe. Ainsi, par l’intermédiaire du site internet voltfase.fr, les résidents, commerçants, artisans de Faverges-Seythenex pourront

suivre leur consommation en temps réel, bénéficier de services énergétiques innovants, et souscrire une électricité verte et vraiment locale.

Une boucle locale

Pierre-Emmanuel Martin, Président du groupe Terre et Lac souligne les aspects novateurs de ce parc : « Cette mise en service est l’aboutissement de près de quatre ans de travail avec la Ville de Faverges–Seythenex. Notre fierté est la mise en place d’un projet innovant et véritablement utile aux habitants par la mise en place dans les semaines qui viennent de la Boucle Locale® qui permettra à chacun de consommer localement une électricité produite localement. » Jacques Dalex, Maire de Faverges-Seythenex s’exprime sur l’engagement de la commune en faveur de la production d’énergie verte :

« Après la chaufferie-bois, cette centrale solaire est un second pas important du parcours de production énergétique de la commune. A travers l’augmentation de production locale d’énergie et l’encouragement des consommateurs à diminuer

leurs besoins en électricité, la ville souhaite gagner collectivement en autonomie. »

Encadrés

Les subventions accordées sur ce projet

Pour ce projet innovant:

 La commune a bénéficié d’une subvention de 164 131,18 € au titre des Territoires à Energie Positive pour la

Croissance Verte (TEPOS – Etat),

 CS La Fourche a reçu une aide de 100 000 € au titre de l’innovation de la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

La centrale solaire de Faverges Seythenex en quelques chiffres :

- 2,7 ha de terrain inutilisable revalorisés,

- 2,3 millions d’euros d’investissement,

- 2,5 MWc de puissance dont 20% utilisés directement par les habitants de Faverges-Seythenex en Boucle Locale®

(à partir de septembre 2021),

- 40 ans de durée de vie de la centrale (les panneaux sont recyclables aujourd’hui à plus de 95 %).

Prochaines étapes du projet

 Septembre 2021

o Ouverture de la Boucle Locale® aux habitants de la commune.

o Réunions publiques de présentation de la boucle locale

 Et après…

o Raccordement d’un ou deux bâtiments municipaux