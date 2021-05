Jonsol, fabricant allemand de modules PV, se positionne sur le marchÃ© franÃ§ais

Le fabricant allemand de modules photovoltaïques JONSOL possède des installations de production en Europe et en Asie. Le groupe s’est spécialisé dans la production de modules photovoltaïques de haute qualité et de haute performance. Une offre Premium qui arrive en France en cette année 2021 via des partenariats avec trois distributeurs et des ETN en bonne et due forme !

Des modules sur mesure

Parmi les principaux grossistes bien connus et de grande renommée en France figurent le groupe HAC/ H2C et la société Cap Energie, spécialiste français du hors réseau. Désormais, les clients français peuvent également bénéficier de l’esthétique et de la durabilité des modules Jonsol dotés d’une garantie de 20 ans sur le produit et de 25 ans sur les performances. La gamme de produits s’étend des modules demi-cellules haute performance jusqu’à 540 W, des modules entièrement noirs, des modules en bi-verre jusqu’aux modules bi-faciaux. Jonsol a également conçu des modules de haute qualité spéciaux pour le “Floating PV”. Jonsol se distingue également par sa spécificité de produire des modules sur mesure, de n’importe quelle taille à la demande du client. Cela fait de Jonsol un partenaire précieux pour ses installateurs partenaires et leurs services de “l’O&M”, si des modules de remplacement deviennent nécessaires. « Désormais, les clients français peuvent également bénéficier de l’esthétique et de la durabilité de nos modules grâce à une garantie de 20 ans sur le produit et de 25 ans sur les performances » confie Philippe Leclerc en charge des destinées de Jonsol en France.

Certification ETN sur les solutions Jorisolar

Jonsol a, bien sûr, déjà reçu de nombreux co-certificats “ETN” avec différents systèmes de montage pour le résidentiel et le C&I. Une première partie de la gamme de modules Jonsol est maintenant certifié ETN (enquête de technique nouvelle) sur les solutions d’intégration Jorisolar, marque du groupe Joriside. Les solutions d’intégration Jorisolar se posent sur couverture acier et se déclinent en 4 versions : Jorisolar RS-R pose portrait, Jorisolar Opti’Roof pose paysage, Jorisolar Opti’Roof Sunshine pose paysage surélevée et Jorisolar RS-EVO en fixation à la charpente du bâtiment. Ces quatre solutions sont complémentaires et permettent de répondre à tous les cas de figure quelque soit le type de bâtiment, que ce soit en couverture sèche, sur panneau sandwich et pour un grand nombre de configurations techniques et zones climatiques. Ces procédés sont équipés de mise à la terre automatique et sont à la fois simple, rapide et sûr dans leurs mises en œuvre. La gamme de produits certifié par l’avenant des ETN citées ci-dessus s’étend des modules demi-cellules haute performance de 330 Wcjusqu’à 450 W et une efficacité de 20,57%, avec cadre noir ou argent, des modules Bi-verre ou bien Full Black. Les références de modules concerné sont JSM120, JSM120BF, JSBM120, JSGM120, JSGM120BF, JSBM144 & JSM144BF.