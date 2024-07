MIG Capital investit dans GlassPoint, un gÃ©ant de la chaleur solaire dans lâ€™industrie

La technologie éprouvée et protégée par brevet de GlassPoint exploite la lumière du soleil pour fournir de la vapeur entièrement décarbonée et à faible coût pour les processus industriels. Les actionnaires existants 300PPM et plusieurs investisseurs privés de GlassPoint viennent d’être rejoints par MIG Capital. Le financement sera utilisé pour élargir les équipes d’ingénierie, commerciales et opérationnelles de GlassPoint qui réaliseront le pipeline de projets à grande échelle.

MIG Capital, l’une des principales sociétés de capital-risque allemande, est heureuse d’annoncer que ses fonds MIG 6 et 17 ont investi 2,5 millions de dollars américains dans GlassPoint. Cet investissement prolonge le cycle de financement de série A de l’année dernière, mené par l’investisseur dans les infrastructures propres 300PPM et rejoint par des leaders accomplis de l’industrie, dont l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull et l’ancien COO d’Alcoa Tomas Sigurdsson. Le Dr Søren Hein, associé chez MIG Capital, a exprimé son enthousiasme à propos du partenariat : « Notre investissement dans GlassPoint est une étape stratégique vers la décarbonisation mondiale, en particulier dans le secteur de la chaleur industrielle, un secteur crucial mais sous-abordé en termes d’émissions de carbone. La technologie innovante de GlassPoint aura un impact environnemental majeur et ouvrira la voie à un avenir plus propre et plus durable. Cet investissement s’aligne sur l’engagement de MIG Capital envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), complétant d’autres investissements dans les énergies propres et l’environnement de son portefeuille ». GlassPoint représente le deuxième nouvel investissement de MIG Capital en 2024 et est actuellement la 32e société du portefeuille de la société de capital-risque.

« La plus grande centrale thermique solaire au monde »

GlassPoint est une entreprise pionnière dans le domaine des technologies propres, présente en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. En exploitant le soleil pour produire de la vapeur, GlassPoint aide les acteurs de l’industrie à réduire leurs émissions de carbone au coût le plus bas possible. GlassPoint a conçu sa technologie d’auge fermée, protégée par brevet, spécifiquement pour répondre aux besoins des utilisateurs industriels, en particulier ceux opérant dans des environnements éloignés et difficiles. Ayant été déployée dans plusieurs projets en Californie et au Moyen-Orient, la technologie des auges fermées est actuellement la seule solution éprouvée pour décarboniser la chaleur industrielle à grande échelle. La technologie des cuves fermées est une conception de système solaire thermique qui encapsule le système dans une serre semblable à une serre. La solution à vapeur solaire est disponible pour une gamme d’industries dont les émissions sont difficiles à réduire, notamment les mines et les métaux. L’entreprise accélère son adoption grâce à un modèle Steam-as-a-Service qui élimine le besoin d’allocation de capital, rationalise la prise de décision des clients et réduit les risques commerciaux. Rod MacGregor, PDG et fondateur de GlassPoint, a expliqué : « Je suis ravi d’accueillir MIG Capital en tant que partenaire et investisseur de renom qui partage notre vision. La collaboration avec l’équipe d’experts expérimentés de MIG fournira un élan significatif pour l’évolution continue de notre modèle commercial. Le financement permettra à GlassPoint d’élargir ses équipes d’ingénierie, commerciales et opérationnelles, renforçant ainsi sa capacité à devenir leader technologique et à répondre aux demandes croissantes du marché. En particulier, l’investissement aidera également l’entreprise à faire avancer son projet de développement de la plus grande centrale thermique solaire au monde pour la société minière Ma’aden en Arabie Saoudite ».

Encadré

Quid de GlassPoint ?

GlassPoint est le leader de la décarbonation du marché de la chaleur industrielle, évalué à 444 milliards de dollars. En se concentrant sur la réduction des émissions associées à la production de matériaux essentiels à la transition énergétique, GlassPoint a un impact substantiel sur la lutte contre le changement climatique. L’entreprise construit, possède et exploite des installations de vapeur solaire à grande échelle pour réduire les émissions de carbone dans des industries difficiles à réduire telles que les mines et métaux, les produits chimiques, les matériaux de construction, le dessalement et bien plus encore. GlassPoint est la seule solution éprouvée à grande échelle pour réduire les émissions de carbone provenant de la chaleur des processus industriels et a construit plus de la moitié de la capacité industrielle de vapeur solaire dans le monde.