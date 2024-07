Allemagne : SPIE a rÃ©alisÃ© le raccordement du parc solaire de Rimlingen au rÃ©seau moyenne tension

SPIE a réalisé le raccordement au réseau clé en main du parc solaire de Rimlingen à Losheim am See, en Allemagne. Depuis l’achèvement des travaux en août de l’année dernière, la production d’électricité par la centrale photovoltaïque a permis d’éviter l’émission de plus de 1 200 tonnes de CO2. SPIE a assuré cette prestation pour le compte de Greencells Regio, l’un des plus importants fournisseurs de centrales photovoltaïques en Europe.

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a assuré le raccordement au réseau moyenne tension du parc solaire de Rimlingen pour le compte de Greencells Regio (désormais « SOLOS GmbH ») et a ainsi contribué à éviter l’émission de plus de 1 200 tonnes de CO 2 depuis août 2023. Le parc solaire est exploité par la société BürgerSolar Gesellschaft Saar mbH, une filiale détenue à 100 % par Bürgerenergiegenossenschaft Hochwald eG, et est équipé d’environ 8 500 modules photovoltaïques. Le parc devrait produire plus de quatre millions de kilowattheures d’électricité par année civile, soit la consommation d’environ 1 300 ménages.

Travailler ensemble pour une offre clé en main

SPIE Deutschland & Zentraleuropa a contribué à la mise en service de la centrale photovoltaïque et a ainsi permis au client de proposer l’ensemble du projet clé en main. Greencells Regio a d’abord travaillé à la planification et l’installation du parc solaire jusqu’aux onduleurs. La société Ökostrom Saar GmbH a assuré le pilotage du projet et prend en charge la gestion technique du parc photovoltaïque. SPIE Buchmann, de la division opérationnelle Building Technology & Automation, a conçu et réalisé le raccordement clé en main au réseau public moyenne tension de 20 kV (kilovolts). « L’intégration d’une installation de production de cette taille, dans le cadre d’une solution globale, a constitué un véritable défi sur les plans technique et logistique, mais grâce à notre expertise de longue date dans le domaine des infrastructures énergétiques et à notre équipe expérimentée, nous avons réussi à le relever avec succès », déclare Oliver Thurnes, chef de projet et directeur général de SPIE Buchmann.

Une solution numérique au service du développement durable

Pour alimenter le réseau public, le courant continu produit par le parc solaire doit être converti en courant alternatif. Pour y parvenir, l’équipe réunie autour de Christian Krein, technicien et chef de chantier chez SPIE Buchmann, a installé environ six kilomètres de câbles moyenne tension, ainsi qu’un kilomètre et demi de câbles à fibres optiques dans une ligne de câbles préalablement préparée. Les spécialistes de SPIE ont également installé un poste de transformation et un poste de transfert pesant près de 25 tonnes, ainsi que deux systèmes de téléconduite. Ils ont relié ces derniers au centre de contrôle du réseau pour assurer la surveillance et le contrôle en ligne des postes de transformation et de l’installation de production. « Grâce à cette numérisation, nous avons transformé cette installation en une station de réseau local intelligente, capable de stabiliser et de réguler la tension dans le réseau moyenne tension et de faciliter la détection des défauts. Cela représente une étape importante dans la prévention des défaillances et l’augmentation de l’efficacité », explique Christian Krein.

Près de trois millions de kilowattheures déjà produits

L’été dernier, dans le cadre d’une collaboration de confiance avec son client, le prestataire de services multi-techniques a réalisé avec succès ce projet exigeant, tant au niveau des contraintes techniques que des délais à respecter. Depuis, le parc photovoltaïque a déjà produit près de trois millions de kilowattheures (kWh) d’électricité. « Chez SPIE, nous poursuivons des objectifs de développement durable ambitieux. C’est la raison pour laquelle nous sommes vraiment heureux d’avoir pu apporter notre savoir-faire dans le domaine de l’énergie de moyenne tension et contribuer, dans le même temps, à limiter considérablement les émissions de CO2 », se réjouit Jörn Ettenhofer, directeur de la division opérationnelle Building Technology & Automation.