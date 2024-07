En partenariat avec MECOSUN, CAPREMIB lance une nouvelle gamme en bÃ©ton prÃ©fabriquÃ© bas carbone dâ€™ombriÃ¨res PV

Face au réchauffement climatique, la décarbonation des bâtiments et l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont des enjeux majeurs pour tous les acteurs du secteur. CAPREMIB, spécialiste reconnu de la préfabrication béton sur-mesure pour les marchés du bâtiment et du génie civil, s’engage depuis 2018 dans la formulation de béton bas et très bas carbone pour réduire l’empreinte environnementale de ses systèmes. Dans la continuité de sa démarche, l’entreprise lance une nouvelle gamme de solution toujours plus responsables : les ombrières photovoltaïques à installer sur les parcs de stationnement extérieurs.

Dans le cadre des mesures tendant à l’accélération du développement des installations de production d’énergie renouvelable, l’article 40 de la loi ApER rend obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1.500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. CAPREMIB, en collaboration avec la société MECOSUN, assurera la préfabrication d’ombrières en béton bas carbone sur-mesure, ce qui lui permettra de se positionner sur le secteur des énergies renouvelables. Grâce à cette solution auto-lestée apportée par l’inertie du béton, les ombrières MECOPARK évitent les fondations et de lourds travaux sur les surfaces existantes.

Ombrières photovoltaïques en béton bas carbone

Composé d’un pied en forme de U en béton ainsi que de différentes versions de poutres supports, en fonction des configurations de parking, et de panneaux photovoltaïques, ce système clé en main va s’étendre sur l’ensemble du territoire pour répondre aux exigences réglementaires. Construite avec des matériaux de qualité et respectant les contraintes de dilatation, les ombrières photovoltaïques sont performantes et durables. Réalisées en béton bas carbone, elles affichent une des empreintes carbone les plus faibles du marché (-20T équivalent CO2). Les ombrières photovoltaïques sont proposées en deux modèles (DUO et SOLO) pour un stationnement face à face ou côte à côte permettant une couverture complète de toutes les places de stationnement. Leur installation est réalisée en quelques jours, avec un impact limité sur l’activité du parking.

Encadré

Dimensions

Hauteur d’entrée : jusqu’à 3 mètres

Largeur : jusqu’à 11 mètres

Distance entre deux pieds : jusqu’à 10 mètres