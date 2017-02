Micro-onduleur APSystems pour grande toiture : la preuve par 4

Jusqu’à récemment, le micro-onduleur pouvait présenter deux grandes contraintes pour les porteurs de gros projets photovoltaïques. En premier lieu, la multiplication des connexions avec un déploiement nécessaire sur chaque panneau du site. Autre grief repéré, notamment passé un certain seuil de puissance, les connexions à réaliser sur un réseau triphasé. A ce jour, aucun micro-onduleur sur le marché n’était susceptible d’apporter une solution simple à ces servitudes techniques. Pour répondre à ces deux problématiques, APSystems a donc développé un micro-onduleur triphasé en version quadruple. Celui-ci permet de diviser par quatre le nombre de connexions un micro-onduleur gère quatre panneaux , tout en permettant le monitoring pour chaque panneau. Cette technologie, unique au monde, est déployée en France depuis l’année dernière.

«Avec l’YC1000, nous avons développé une solution Micro-onduleur plug & play et compétitive en triphasé pour le marché tertiaire». déclare Olivier Jacques, Senior VP et Directeur Général APsystems, région EMEA. Avec une approche « solution » associant le micro-onduleur YC1000, le câblage et les accessoires, la mise en œuvre est plug and play. Il n’est pas nécessaire de détenir une habilitation électrique Haute Tension. Cette simplicité est le fruit de la volonté d’APSystems de développer un produit qui démocratise l’utilisation du micro-onduleur sur le marché tertiaire avec un monitoring de pointe au niveau du module. En d’autres termes, il s’agit de mettre une haute technologie à la portée de tous, tant en termes de compétitivité que de facilité de mise en œuvre. Outre une production électrique optimisée, le micro-onduleur est sécurisant, en éliminant les risques d’arc électrique et d’incendie. Il offre aussi une flexibilité pour l’extension d’une installation. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour l’autoconsommation qui se développe actuellement, en France à l’identique du continent Européen dans son ensemble. Dernier détail mais non des moindres. Les produits APSystems sont pré-paramétrés en usine avec le profil du réseau électrique local afin de répondre aux exigences en vigueur dans le pays d’installation. Qui a dit que le diable était dans les détails ?

