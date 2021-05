GreenYellow et FMO signent un projet de financement pour la centrale solaire photovoltaÃ¯que de NagrÃ©ongo (Burkina Faso)

GreenYellow vient de signer avec FMO, Fonds néerlandais le financement du développement, d’un projet de financement pour sa centrale solaire à Nagréongo (Burkina Faso), la plus importante du portefeuille de GreenYellow, pour un montant de 21 millions d’euros. Plus de détails !

Lancée à l’automne dernier, la construction de la centrale, située à environ 30 km au Nord-Est de Ouagadougou, dans la commune de Nagréongo et dont la mise en service est prévue fin 2021, aura une puissance installée de 30 MWc, une production annuelle de 50 GWh, et permettra d’économiser 27 500 tonnes de CO2 par an.

Entièrement développée et construite par GreenYellow

Initiée dans le cadre de Partenariats Public Privé signés avec l’état du Burkina Faso en 2019, la centrale solaire fournira toute l’électricité qu’elle produit à la société nationale d’électricité du Burkina Faso, la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL). Entièrement développée et construite par GreenYellow, qui en assurera l’exploitation-maintenance, cette centrale d’envergure constituera la plus importante du portefeuille de GreenYellow. Au plus fort de la construction, environ 200 personnes sont mobilisées sur le site. Au total, le montant du prêt bancaire souscrit auprès de FMO s’élève à 21 millions d’euros, répartis en trois tranches de prêts : 7 millions auprès de FMO A, 7,9 millions auprès de FMO ICCF et 6,1 millions auprès du Fonds pour l’Accès à l’Energie, FMO AEF. Ce projet permettra de fournir une électricité propre et accessible au Burkina Faso, qui possède l’un des taux d’électrification les plus bas de la région mais qui poursuit d’importantes ambitions en matière d’énergie renouvelables et de lutte contre le changement climatique.

Le début d’un partenariat long et fructueux avec GreenYellow

Cette signature acte le début d’un partenariat entre FMO – institution financière de développement majeure – et GreenYellow qui souhaite une collaboration de long terme en vue de futurs projets sur le continent africain ou sur d’autres géographies. « La signature de ce projet avec FMO vient soutenir nos ambitions en Afrique, un marché stratégique dans les énergies renouvelables où nous continuons de renforcer notre présence sur le segment de l’IPP », a déclaré Otmane Hajji, Président de GreenYellow. « Nous sommes impatients de contribuer à une augmentation substantielle de la capacité de production à partir de ressources renouvelables au Burkina Faso, à des coûts moindres et en dépendant moins des importations. Ce projet est le deuxième des quatre centrales solaires que FMO finance au Burkina Faso, et est le début de ce qui sera sans aucun doute un partenariat long et fructueux avec GreenYellow », déclare Huub Cornelissen, directeur Énergie à FMO.