StÃ¤ubli â€“ connecteur MC4 : un petit clic vaut mieux quâ€™un grand choc

Le connecteur MC4 est si populaire dans le secteur du photovoltaïque que d’aucuns croient encore qu’il s’agit d’une marque générique, un statut de référence à l’instar de Velux systématiquement associé à une fenêtre de toit. La rançon du succès pour un petit composant qui ne pèse que 0,003% de l’investissement d’une centrale photovoltaïque et qui pourtant peut sécuriser comme jamais des investissements souvent lourds grâce à un incomparable taux de fiabilité. Le MC4, pour un petit clic qui vaut de l’or ! Retour sur une aventure industrielle hors du commun, portée désormais par le groupe Stäubli.

A quoi tient la réussite insolente d’un produit sur un marché, jusqu’à en devenir le référent absolu et se confondre avec l’objet lui-même ? Ou comment dans le langage courant un connecteur est-il devenu un MC4 et inversement ? Quelle est la recette du succès ? En fait, rien n’arrive sans les ingrédients de base que sont le savoir-faire, la qualité, la fiabilité, le potentiel d’innovation mais aussi ce petit zeste de chance qui fait que le produit arrive au bon endroit, au bon moment dans une niche de marché alors à la veille d’exploser.

Les débuts du MC4, dopé par la dynamique du marché allemand

Inventeur du connecteur photovoltaïque, la société Multi-Contact sort en 1996 le premier connecteur MC3 dont elle vendra à peine quelques milliers de paires la 1ère année. Un micromarché sur lequel Multi-Contact pose des jalons avec la volonté de ne jamais insulter l’avenir ! Bien lui en prendra.

En 2002, le connecteur MC4 fait une entrée fracassante sur le marché et en deviendra le standard absolu. C’est à cette époque que le Groupe Multi-Contact rejoint le groupe Stäubli, spécialiste des raccords rapides fluides, qui voit en Multi-Contact un axe stratégique de son développement dans la connectique électrique. Multi-Contact prendra ensuite le nom de Stäubli Electrical Connectors le 1er janvier 2017.

« Nous avons eu un concours de circonstances très favorable. Nous avons été les premiers à sortir un tel produit sur cette niche ; des connecteurs dont nous avions du mal à imaginer l’essor à venir. Nous avons eu le nez creux. A partir de 2003-2004, le marché allemand a porté la croissance mondiale du photovoltaïque à travers une dynamique soutenue. Cela a été une chance pour notre entreprise dont le siège est à Bâle, en Suisse, tout près de l’Allemagne. Cela aussi nous a aidés : au bon endroit, au bon moment », analyse François Saugues responsable du marché Photovoltaïque en France.

MC4, un solide leader mondial

A cette période, la concurrence commence aussi à s’organiser, notamment en Asie. Aujourd’hui, Stäubli ne doit pas faire face à un concurrent de poids en particulier. C’est plutôt une meute d’entreprises asiatiques en quête de parts de marché qui est venue titiller l’hégémonie du connecteur MC4. Reste que le précurseur suisse est difficile à déloger. Aujourd’hui, il équipe près de 50% de la puissance mondiale installée, soit plus de 230 GW sur l’ensemble de la planète. En France, c’est même plus que cela. « Une vraie fierté. D’autant que nous maintenons le rythme, avec pour 2018, une part de marché mondiale estimée entre 45 et 48% » reconnaît François Saugues.

Le MC4, un leader solide qui, succès oblige, a dû faire face à une concurrence usant parfois d’arguments pas toujours opportuns. Ainsi, la notion de compatibilité avec les MC4 ne repose sur aucun fondement règlementaire ou normatif. « Nos connecteurs MC4 ne sont en rien des produits génériques. Ils sont de notre création, conception et fabrication propre. De par leur qualité intrinsèque, ils sont différents des autres produits sur le marché. En France, nous avons activement mené ce combat très tôt (Guide UTE dès 2009) sur cette compatibilité supposée que des fabricants mettaient en avant, notamment pour clarifier la situation vis-à-vis des assurances. Le statut acquis par notre connecteur était tel que nous devions le protéger » précise François Saugues.

Des millions de connecteurs par semaine

Dans cette fulgurante ascension industrielle du MC4, le pari de l’entreprise Stäubli a été de suivre les montées en cadence imposées par le marché sans jamais sacrifier à la qualité intrinsèque du produit. Plutôt spécialiste des petites et moyennes séries, la société Bâloise a su adapter son outil industriel pour finir par produire des volumes plus que substantiels de connecteurs chaque année. Avec un incontestable succès ! Les composants des MC4 sont fabriqués sur trois sites de production dans la région des « trois frontières » autour de Bâle (Allemagne, Suisse et France). Chaque site apporte son écot au MC4.

En France, l’usine installée à Hésingue (68) emploie 110 personnes et réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires – dont une partie liée au marché Photovoltaïque – et est spécialisée dans le développement et la production de connecteurs de puissance pour le marché ferroviaire et la mobilité électriques.

Produits en Europe, les composants sont assemblés en Suisse mais également en en Chine et aux Etats-Unis pour servir les marchés locaux. L’assemblage automatisé se déroule sur des machines préalablement testées en Europe, sans aucune concession sur la qualité. Les connecteurs, cette part infinitésimale du BOS d’une centrale solaire, sont désormais produits par millions chaque semaine. Quand le minuscule devient majuscule par l’effet d’échelle !

Parmi les clients de Stäubli, on retrouve tout naturellement le top 15 des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques, les principaux fabricants d’onduleurs, ainsi que ceux des micro-onduleurs et des optimiseurs.

Petits composants, grands impacts

Avec un connecteur doté d’une image de marque aussi forte et aussi bien ancré sur son secteur d’activité, la stratégie commerciale de Stäubli réside désormais davantage dans l’éducation du marché et dans la sensibilisation des développeurs que dans la promotion du produit lui-même. « Notre objectif est de faire prendre conscience de l’importance des connecteurs et du câblage dans un projet. Les connecteurs, qui sont devenus une commodité, et les câbles PV, représentent un poids très faible du CAPEX et sont la première source d’aléa financier en OPEX. Petits composants, grands impacts. Nous expliquons à ces acteurs majeurs du photovoltaïque qu’il est pertinent de prêter attention dès la conception d’un projet aux connecteurs, qui représentent seulement 0,003% du CAPEX d’un projet, afin de sécuriser leur retour sur investissement » souligne François Saugues. Un petit clic mécanique vaut mieux qu’un grand choc financier !

Stäubli intervient aussi auprès des EPCistes et sous-traitants, pour sensibiliser aux bonnes pratiques et à la bonne mise en œuvre des connecteurs. Et François Saugues d’insister sur certaines pratiques à forte incidence qui semble pourtant parfois relever de l’évidence : « Eviter de passer les câbles PV en sous-terrain, ne pas soumettre les connecteurs et/ou les câbles PV à des immersions prolongées, penser à mettre des bouchons aux connecteurs qui restent parfois non raccordés durant des semaines pour les protéger des poussières et de l’humidité, car les équipes qui posent ne sont pas forcément celles qui connectent.

Autant de petits détails qui peuvent avoir de grosses conséquences à terme sur la vie d’une centrale. Au Mexique, dans un désert venteux de sable fin, nous avions prévenu l’EPCiste des précautions à prendre avec les connecteurs. Ils n’en ont pas tenu compte. Croyez-moi, le sable est un très mauvais conducteur. Résultats : une production d’énergie sérieusement altérée et un changement programmé des connecteurs. La puissance du parc solaire étant de 750 MW, je vous laisse imaginer le chantier et la perte d’exploitation » conclut François Saugues, qui porte donc aujourd’hui particulièrement ses efforts sur la pédagogie autour du connecteur.

Encadré

Multi-Contact est devenu Stäubli Electrical Connectors

Mondialement reconnu pour la qualité de ses connecteurs MC4 pour énergies renouvelables, le fabricant Multi-Contact a changé de nom pour devenir Stäubli.

Le 1er janvier 2017, Multi-Contact, l’inventeur et fabricant de systèmes de connexions électriques et connecteurs (MC3,MC4…) les plus utilisés dans le milieu du photovoltaïque (PV), est devenu Stäubli Electrical Connectors.

Leader mondial sur le marché des connecteurs PV avec plus de 230 GW connectés à travers le monde (la moitié du parc PV mondial), Stäubli bénéficie de la plus grande expérience en matière de production et de fourniture de composants haut de gamme pour des installations PV durables. Multi-Contact faisait partie intégrante du groupe Stäubli depuis une quinzaine d’année. En changeant de nom, la société affiche désormais la marque Stäubli, fournisseur mondial de solutions mécatroniques.

Stäubli est un groupe technologique international spécialisé en solutions mécatroniques de premier plan dans le domaine des connecteurs (pour circuits électriques et fluides), de la robotique et du textile. Créée en 1892, l’entreprise est toujours familiale et synonyme de fiabilité durable et de technologies innovantes. Aujourd’hui, le groupe est actif dans 25 pays, avec plus de 5 500 employés et un réseau de distribution et de service dans 50 pays.

