Mexi'Sol : quand de jeunes Ã©lÃ¨ves ingÃ©nieurs de Perpignan initient des populations mexicaines Ã  l'Ã©nergie solaire

Ils sont étudiants en énergies renouvelables à Perpignan et cherchent à se constituer une cagnotte pour répondre aux besoins énergétiques et sanitaires des populations mexicaines rurales souvent privés d’électricité et de gaz et les initier à l’énergie solaire. Ces huit étudiants très motivés de Sup’EnR (école d’ingénieur dans les énergies renouvelables) font partie de Mexi’Sol, une association humanitaire et écologique à but non lucratif fondée en 2011 par d’anciens étudiants. Depuis septembre 2017, ils ont donc repris les rênes de l’association.

Mexi’Sol souhaite valoriser le potentiel solaire local grâce à des installations autonomes visant à faciliter leurs conditions de vie. Le lieu d’action de l’association est l’état d’Hidalgo (à 100 km de Mexico), où elle agit à l’aide d’un contact (Ivan Lobo) qui permet de faciliter la rencontre avec les populations autochtones. Elle propose des ateliers participatifs, durant lesquels sont fabriquées des installations que les habitants utiliseront et reproduiront par la suite, tel un déshydrateur (séchoir solaire), un four solaire, un chauffe eau solaire ou encore des toilettes sèches. Tous ces dispositifs sont conçus à l’aide de matériaux récupérés ou peu coûteux afin de simplifier leur reproduction.

Par ailleurs, Mexi’Sol vise à sensibiliser les habitants sur le développement durable au travers d’instants conviviaux et de partage, que ce soit au sein d’établissements scolaires ou bien des villages, touchant ainsi toutes les générations, des plus jeunes aux plus anciennes. Depuis sa fondation, l’association Mexi’Sol suit donc une ligne de conduite fondamentale : Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours….

