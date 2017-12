Grand ChambÃ©ry au centre de l'Europe de l'hydrogÃ¨ne, Ã©nergie du futur

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Xavier Dullin, président de Grand Chambéry et de Chambéry-Grand Lac économie, ont inauguré une première mondiale mercredi 20 décembre dernier : une flotte de vélos à hydrogène et une borne de recharge de véhicules électriques alimentés par une route solaire ! Non contents de mettre en place une flotte de 15 vélos fonctionnant à l’hydrogène, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Chambéry-Grand Lac économie et leurs partenaires s’assurent d’un processus environnemental totalement vertueux en connectant leur station de recharge en hydrogène à une route solaire.

Zéro Emissin Valley

Cette inauguration n’est qu’une première étape dans ce couplage entre énergie solaire et hydrogène. En effet, le projet Zero Emission Valley (ZEV), plan régional pour le déploiement de l’hydrogène de la Région Auvergne-Rhône-Alpes vient de remporter l’appel à projet européen Blending call 2017. Dans ce cadre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes investira 15 millions d’euros, sous forme de subventions et/ou de prise de participation, pour la réussite du programme Zéro Emission Valley. Dans sa globalité, le projet mobilisera 70 millions d’euros sur 10 ans dont 10,1 millions d’euros de fonds européens.

Laurent Wauquiez a annoncé que la Savoie, et en particulier Chambéry, seront pilotes des actions de développement de l’énergie hydrogène. Autour de lui, étaient présents les principaux élus savoyards en charge du dossier : Michel Dantin, maire de Chambéry et député européen ; Xavier Dullin, président de Grand Chambéry, Marie-Pierre François, maire du Bourget-du-Lac et Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex. Laurent Wauquiez a souligné le rôle majeur de Michel Dantin, en tant que député européen, dans ce succès.

Le projet Zero Emission Valley est le plus gros projet porté par l’Union Européenne dans ce domaine. Son attribution à la Région Auvergne-Rhône-Alpes fait de cette dernière la région clé du développement de cette énergie du futur. Couplée à l’énergie solaire, elle suscitera un modèle de transition énergétique particulièrement vertueux, créant une véritable rupture technologique. Le projet ZEV propose la création de stations à hydrogène tout en assurant leur rentabilité économique, par le financement d’une flotte de 1000 véhicules à pile à combustion.

1000 véhicules hydrogène à terme

Laurent Wauquiez a annoncé le déploiement du projet comportant à terme un parc de 1000 véhicules à hydrogène, 20 stations de recharge à hydrogène et 15 électrolyseurs (les équipements qui permettent de produire l’énergie issue d’eau et d’électricité). Il a rappelé les bénéfices évidents de cette énergie, qui permet une autonomie bien supérieure à celle des véhicules électriques « classiques » et dont le temps de rechargement est identique à celui d’une plein d’essence.

Les élus et acteurs économiques de Savoie ont d’emblée fait part de leur intention de participer pleinement aux expérimentations qui naîtront du projet Zero Emission Valley, au côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Xavier Dullin, la filière a déjà parfaitement su se structurer à Chambéry-Grand Lac, associant les fournisseurs de technologies innovantes aux professionnels de la mobilité. La formation constitue également un atout majeur, c’est pourquoi une nouvelle offre sera proposée à Technopolys, CFA de La Motte-Servolex (Savoie), appelé à devenir un centre de référence sur ce sujet en France et même en Europe.

Plusieurs entreprises sont des acteurs clés de ce projet, comme Engie et Michelin qui ont établi avec la Région un partenariat public-privé pour remporter l’appel à projets européen, et des acteurs locaux comme Atawey, une start-up de Savoie Technolac qui développe la technologie hydrogène dans les environnements les plus exigeants.

Encadré

Le projet CARGHO de couplage de l’énergie solaire et de l’hydrigène

Chambéry-Grand Lac économie réalise avec l’appui de ses partenaires techniques une innovation majeure à travers un réseau innovant et intelligent de production d’énergie. Ce smart grid comprend une route solaire produisant de l’énergie photovoltaïque qui sera réinjectée sur une station de production d’hydrogène afin de recharger une flotte de vélos hydrogène à assistance électrique, ainsi qu’une borne de recharge de véhicules électriques.

80 m² de route solaire Wattway

La route solaire Wattway, est une innovation française brevetée au terme de 5 années de recherche menées par Colas, leader mondial de la route, et de l’INES, Institut National de l’Energie Solaire. En associant les techniques de la construction routière avec celles de la production photovoltaïque, Wattway fournit une énergie propre et renouvelable, tout en permettant la circulation de tout type de véhicule. La technologie de route solaire sera appliquée sur une surface de 80 m2 à Savoie Technolac afin d’alimenter en électricité la station à électrolyseur de la société Atawey (start-up de Savoie Technolac) qui alimentera elle-même les 15 vélos à hydrogène fournis par la société Pragma.

A travers ce projet, Chambéry-Grand Lac économie met à la disposition de salariés d’entreprises et de collectivités des vélos à assistance électrique hydrogène afin d’expérimenter en usage réel ce smart grid particulièrement innovant. Le monitoring de la production d’électricité de la route solaire sera assuré par l’INES (institut national de l’énergie solaire, basé à Savoie Technolac) et la maintenance des vélos par la vélo-station gérée par l’Agence Ecomobilité (Chambéry).

Quid du vélo hydrogène ?

Reste à expérimenter au quotidien, dans la durée, les qualités du vélo à hydrogène. C’est ce qu’ont décidé d’entreprendre les collectivités ayant d’ores-et-déjà affirmé leur choix d’amorcer le virage de la transition énergétique, à travers leur participation à la démarche TEPOS et Zero Emission Valley. Par ailleurs, les entreprises impliquées promeuvent la spécificité de Savoie Technolac, parc d’activités référent au niveau national des énergies et des réseaux intelligents au service de la transition énergétique.

Sont engagées dans ce projet : Grand Chambéry, quatre communes (Aix-les-Bains, Chambéry, La Motte Servolex, Le Bourget-du-Lac) et quatre entreprises du territoire (Sodexo, Société d’Aménagement de la Savoie, Hygie Solaire, Crédit Agricole des 2 Savoies), avec le concours de partenaires engagés dans les projets de développement durable (Ademe, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CEA/INES).