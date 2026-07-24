France AgrivoltaÃ¯sme/ Appels dâ€™offres : lâ€™agrivoltaÃ¯sme menacÃ©, les intÃ©rÃªts agricoles bafouÃ©s

Les prochains appels dâ€™offres de la CRE offrent au gouvernement franÃ§ais lâ€™occasion de concrÃ©tiser pleinement lâ€™ambition portÃ©e par la loi APER et renouvelÃ©e dans la PPE 3 qui affirme lâ€™engagement dâ€™Â« accompagner lâ€™Ã©mergence des projets agrivoltaÃ¯ques Ã la suite de la mise en place rÃ©cente du cadre rÃ©glementaire de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en application de lâ€™article 54 de la loi APER, et continuer dâ€™encourager son dÃ©veloppement. Â»

Le lÃ©gislateur a choisi un agrivoltaÃ¯sme exigeant, qui place lâ€™activitÃ© agricole au cÅ“ur des projets, ce dont lâ€™association France AgrivoltaÃ¯sme se fÃ©licite. Les premiÃ¨res installations dÃ©veloppÃ©es selon ce nouveau cadre arrivent aujourdâ€™hui Ã maturitÃ©. Elles associent production dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, adaptation des exploitations au changement climatique, soutien Ã©conomique et dÃ©veloppement concertÃ© dans les territoires.

La filiÃ¨re sâ€™est inscrite dans cet agrivoltaÃ¯sme vertueux voulu par lâ€™Etat

Alors que la filiÃ¨re sâ€™est inscrite dans cet agrivoltaÃ¯sme vertueux voulu par lâ€™Etat, le gouvernement sâ€™Ã©carte de son engagement en ne retenant que le prix comme critÃ¨re de sÃ©lection dans ses appels dâ€™offres, Ã©loignÃ© de son ambition initiale et ne tenant pas compte du renforcement des contraintes rÃ¨glementaires. CrÃ©er, soutenir et consolider une filiÃ¨re industrielle stratÃ©gique, reconnue internationalement, pour compromettre in fine son dÃ©ploiement pose un problÃ¨me de cohÃ©rence dans lâ€™action publique, de risque pour de nombreuses entreprises et de perspectives pour notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique et lâ€™agriculture franÃ§aise.

Une exigence dâ€™Ã©quitÃ© et de cohÃ©rence

Les appels dâ€™offres doivent dÃ©sormais reconnaÃ®tre la valeur complÃ¨te des projets agrivoltaÃ¯ques conformes aux exigences du lÃ©gislateur. Une installation conÃ§ue pour protÃ©ger les cultures et lâ€™Ã©levage, maintenir la production agricole et accompagner lâ€™Ã©volution dâ€™une exploitation apporte davantage quâ€™une simple production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Elle gÃ©nÃ¨re un triple dividende : Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, rÃ©silience agricole et acceptabilitÃ© territoriale. La pÃ©riode actuelle, entre crise agricole, dÃ©rÃ¨glement climatique, envolÃ©e des prix de lâ€™Ã©nergie, besoin de souverainetÃ© devrait rappeler lâ€™importance dâ€™une action claire que permet lâ€™agrivoltaÃ¯sme.

Une dÃ©cision immÃ©diate au service des agriculteurs

Le calendrier appelle une dÃ©cision rapide. De nombreux projets sont autorisÃ©s par les prÃ©fectures et atteignent aujourdâ€™hui le stade du financement. Ils mobilisent des entreprises, des bureaux dâ€™Ã©tudes, des industriels, des collectivitÃ©s et surtout des agriculteurs engagÃ©s depuis plusieurs annÃ©es. Ces agriculteurs comptent sur ces projets pour protÃ©ger leurs productions face aux sÃ©cheresses, aux fortes chaleurs et aux alÃ©as climatiques. Ils y associent Ã©galement des investissements agricoles, une meilleure visibilitÃ© Ã©conomique et la modernisation de leurs exploitations. Des appels dâ€™offres adaptÃ©s prÃ©serveront cette dynamique, sÃ©curiseront les investissements dÃ©jÃ engagÃ©s et renforceront la confiance des acteurs agricoles dans la politique publique.

Des orientations claires pour les prochaines Ã©chÃ©ances

France AgrivoltaÃ¯sme appelle le Gouvernement Ã garantir une place effective Ã lâ€™agrivoltaÃ¯sme dans les prochains appels dâ€™offresÂ ; Ã valoriser les bÃ©nÃ©fices agricoles, climatiques et territoriaux dans lâ€™apprÃ©ciation des projetsÂ ; favoriser la diversitÃ© des productions agricoles et des solutions agrivoltaÃ¯ques et enfin Ã donner rapidement de la visibilitÃ© sur le calendrier et les volumes proposÃ©s. Â« Les prochains appels dâ€™offres peuvent transformer lâ€™ambition de la loi APER en rÃ©alisations concrÃ¨tes. En donnant toute sa place Ã la valeur agricole, climatique et territoriale des projets, lâ€™Ã‰tat soutiendra une filiÃ¨re Ã©nergÃ©tique innovante et apportera des rÃ©ponses immÃ©diates aux agriculteurs confrontÃ©s au changement climatique. Â», souligne Olivier Dauger, co-prÃ©sident de France AgrivoltaÃ¯sme au titre de la FNSEA. Dans un contexte de contraintes budgÃ©taires et de rarÃ©faction du foncier disponible, lâ€™orientation du soutien public vers les projets Ã triple dividende constitue un choix efficace, cohÃ©rent et durable.